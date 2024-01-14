男鹿半島一日遊精華玩法！日本各地都有極具代表性的傳統祭典與文物，而說到秋田縣最受歡迎的觀光熱門地區之一「男鹿半島」，不少人一定會先想到令人印象相當深刻的「生剝鬼」，雖然生剝鬼外表驚悚可怕，但卻是除厄消災的神明，因此來到男鹿半島絕不能錯過超精彩的生剝鬼劇場與太鼓表演；除此之外，全日本第2大的北極熊也隱身在「男鹿水族館GAO」等著旅客來相見歡，究竟男鹿半島一日遊要怎麼玩、怎麼住才會最有趣，趕緊把這些精華的地點通通記下來，讓你的秋田旅行不留下遺憾。



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秋田男鹿必玩：男鹿真山傳承館

位於秋田縣西北地區的男鹿半島，當地最具代表的特色文化莫過於享譽全國的「生剝鬼」，甚至還被列為日本的國家重要無形民俗文化財。而生剝鬼的外觀乍看之下頗為嚇人，但並非鬼怪，而是勸戒人們不可懶惰的神明，除了會戴上青面獠牙的面具以外，還會穿著蓑衣、手持出刃包丁或水桶，在日本每年12月31日除夕夜時，挨家挨戶去告誡人們戒除怠惰、消除災禍。來到「男鹿真山傳承館」，不管何時都能親自體驗被生剝鬼「問候」的場景，可說是到男鹿半島旅遊時絕對要第一個先衝的標準行程。





「生剝」的意思就是指「剝去那些賴家中的火爐邊，而使得皮膚變紅的懶人皮膚」，在表演開始後沒多久，2個生剝鬼先敲門之後，就會以雷霆萬鈞的氣勢用力打開住宅的家門，一邊大聲吼著「不聽話的小孩在哪裡」、「偷懶的人在哪裡」，一邊在家翻箱倒櫃，藉此警告不認真工作的人與不乖的孩子。



秋田男鹿必玩：生剝鬼館

這時居民就會準備酒菜款待它們，生剝鬼也會拿出紀錄本，細細詢問去年這家人的缺失之處，今年是否有獲得改善，超逼真的演技，膽量小的人可能會被嚇得不輕，但是生剝鬼的這些行為，都是在祈求人們五穀豐收、無病消災、未來的一年內都能健康平安。在表演結束後，從生剝鬼蓑衣上掉下來的稻草則是代表好運的象徵，不妨趕快撿起來放在錢包或隨身小物當中，為自己祈求好運喔。地址：秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢80電話：0185-333-033營業時間：依季節有所不同公休日：全年無休

觀賞完生剝鬼造房民家的表演後，男鹿真山傳承館一旁還有「生剝鬼館」，展示了男鹿半島各地超過150種的生剝鬼面具與服裝，超級龐大的陣仗，彷彿「生剝鬼軍團」一樣駭人，卻也非常壯觀；館內還特別準備了生剝鬼的面具、道具與打卡點，讓遊客們可以化身成生剝鬼，在這裡留下難忘的「網鬼照」。



生剝鬼館

地址：秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢80

電話：0185-225-050

營業時間：8:30～17:00

公休日：全年無休





秋田男鹿必玩：民俗表演五風

如果擔心「男鹿真山傳承館」的表演太過寫實可怕，推薦你也可以試試看觀賞初階的「生剝鬼太鼓」！位於男鹿溫泉鄉的「男鹿溫泉交流會館五風」，經常上演融合生剝鬼與日式太鼓的「生剝鬼太鼓」表演，而且生剝鬼會從後方的觀眾席一路走到舞台上，與觀眾近距離接觸，充滿魄力的表演讓人印象深刻。





這些裝扮成生剝鬼的太鼓表演者，其實是當地年輕人組成的表演團隊，平時大家都另有工作，但是基於對於男鹿半島的熱愛以及希望將生剝鬼與太鼓文化傳承下去的心意，每一位成員都是另外騰出時間排演訓練，帶給遊客們震撼的演出，全程30分鐘完全沒有冷場，而且票價只需600日圓，堪稱CP值超高、誠意超足的表演。



男鹿溫泉交流會館五風

地點：秋田県男鹿市北浦湯本字草木原21-2

電話：0185-333-191

表演時間：20:30（演奏時間約30分鐘）

門票：600日圓





秋田男鹿必玩：男鹿水族館GAO

日本第2大的北極熊原來在秋田！位於男鹿半島的「男鹿水族館GAO」不僅是整個秋田縣唯一一座水族館，來到入口處就會先看到超級壯觀的「男鹿之海大水槽」，這裡聚集了約40種、共2千條以上的魚兒，還能看到龐大的海龜悠遊其中。





到了2樓的「北極熊廣場」則是館內第一招牌的量點，裡面有一隻自2005年就從俄羅斯搬家到這裡的呆憨北極熊「豪太」，別看豪太有450公斤，據說牠很怕冰冰冷冷的水，有時候在岸邊猶豫著要不要下去游泳的呆萌模樣，讓許多遊客看了都覺得既好笑又療癒。而北極熊一旁的企鵝館則是飼養了成群可愛又有活力的企鵝們，透過窗景可以近距離觀賞到牠們游泳的模樣，很適合親子一同造訪玩樂。





「男鹿水族館GAO」館內的可愛動物可不只北極熊和企鵝，超有人氣的海豹、海獅在這裡都能找到，而且定時還會上演海獅特技秀，更另外設有兒童遊樂區，乾淨明亮的環境令人感到相當舒適，如果爸媽逛累了，就可以在遊戲區稍作休息，讓孩子們先在這裡繼續放電遊玩。



男鹿水族館GAO

地址：秋田県男鹿市戶賀鹽濱

電話：0185-322-221

營業時間：9:00～17:00（最晚入館時間為閉館前1小時）

公休日：不定期

門票：大人1300日圓、國中＆小學生500日圓、學齡前兒童免費







秋田男鹿必住：男鹿精工大酒店

而男鹿市當地最有人氣的飯店，就屬這間「男鹿精工大酒店 Seiko Grand Hotel」，偌大的迎賓大廳，到處都能看到與生剝鬼相關的裝飾，讓人很快就融入當地特有的文化氛圍，而且距離「男鹿溫泉交流會館五風」走路不需5分鐘，晚上在飯店用餐完之後，還能順路看生剝鬼太鼓表演。





男鹿精工大酒店的飯店房型共有「和式、洋式、和洋式」，和式客房與一般溫泉飯店的規模相近，不過洋式客房卻搖身一變、充滿了時尚俐落的設計感，還有小沙發與吧檯等設備，營造出一股新穎的摩登感。





不光是精美的客房，料理的部分也是男鹿精工大酒店的拿手絕活，無論是高級的會席料理或是豐盛的套餐早餐，都能在館內的餐廳「風路」享用到，而且食材都是利用秋田當地的蔬果、海鮮等入味，讓遊客們能以食物體驗到秋田縣的美好。





晚餐除了一道道精緻的會席料理之外，最大主角就是男鹿的在地特色料理「石頭燒味噌鮮魚鍋」，飯店的工作人員會將新鮮的魚類直接放進杉木桶當中，再以燒到近千度的石頭放入木桶，將魚肉慢慢煮滾，最後再用味噌與鹽巴簡單調味，就形成一道相當清甜又非常美味的鄉土料理。



男鹿精工大酒店 Seiko Grand Hotel

地址：秋田県男鹿市北浦湯本字草木原50-1

電話：018-533-2131

