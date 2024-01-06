沒吃過這些美食別說你來過秋田！自從台日邊境解封之後，過去這一年多來日本許多熱門觀光地區都有台灣人熱情的足跡，日本東北五大縣之一的秋田縣更是睽違4年再度有包機直飛，這裡不僅有可愛的秋田犬和引人入勝的樹冰奇觀，秋田美食更是另一大亮點，稻庭烏龍麵、米棒鍋、比內地雞等都是不能錯過的佳餚，現在就趕緊將秋田必吃的美食名所筆記下來，未來到秋田旅行時跟著這份清單吃準沒錯。



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無限堂：稻庭烏龍麵

來到秋田縣，絕對不能錯過的2大美食就是「稻庭烏龍麵」以及「比內地雞料理」，而說到秋田縣最有名的稻庭烏龍麵店家，就一定要提到老字號的「無限堂」了。無限堂主打店內烏龍麵皆以手工製作，因此口感特別Q彈有嚼勁，根據不同分店，也會有不同的限定套餐，而且不管你想要吃熱騰騰的湯煮烏龍麵，或是想搭配美味醬汁品嚐烏龍冷麵，無限堂一年四季皆有提供冷熱口味，滿足饕客的味蕾。





除了招牌的稻庭烏龍麵以外，無限堂還提供了搭配許多配菜的套餐組合，像是超大份量的「白龍套餐」，只需2,500日圓就能一口氣享用冷熱烏龍麵、散壽司、烤牛肉、炸天婦羅、蛋豆腐等豐盛美味的料理，讓胃口較小的人吃完直接飽到天靈蓋。



百穗苑：栗子飯套餐、比內地雞丼

無限堂目前在秋田縣共有3間分店，分別是位子最多的創始店「大町本店」、位於秋田站附近的「秋田站前店」以及marugoto市場內的「卸町店」，其中marugoto市場內的「卸町店」建築外觀最為特別，是以巨大的木造船來打造店內裝潢，吃完還可以順便逛逛當地市場，因此有許多遊客都特別喜愛來到這間分店。地址：秋田県秋田市卸町2丁目2-7電話：018-862-2133營業時間：11:00～14:00（平日）、11:00～15:00（週末與國定假日）公休日：不定休

位於角館武家屋敷不遠處的鄉土料理餐廳「百穗苑 」，屋子本身其實是從北秋田郡阿仁町搬到此處的歷史老屋，據說原本是獵人首領的宅邸，至今已有4百多年的歷史；一踏入店內，立刻就會被氣派的樑柱與華麗的裝潢震懾住，讓人彷彿回到了歐洲的中世紀時代，許多人來到這裡，都是為了參觀各式各樣的西洋作品以及品嚐一份比內地雞丼。

▲圖片來源／仙北市觀光課



遠近馳名的「百穗苑 」曾有許多日本電視媒體爭相取材，店內最有名的料理除了比內地雞丼之外，還有擺盤精緻的色香味俱全「栗子飯高級套餐」也是店家推薦的招牌餐點，鬆軟Q彈的栗子飯讓人每吃一口都意猶未盡，每一道配菜都是店家精心自製的醃菜或富有鄉土情懷的秋田縣山菜，更特別使用了華美的貝殼作為高湯的器皿，裡頭放入日本水菜、金針菇與魚肉一起熬煮，每嚐一口都是令人印象深刻的口感。





「百穗苑 」不僅是鄉土料理餐廳，由於老闆娘是伊朗人，因此同時還是一間充滿了各種西洋藝術品的美術館，店裡除了集結了許多美麗的波斯地毯畫作，還有歐洲知名藝術家如「埃米爾·加萊」等名家的作品，來用餐的旅客可以一邊免費欣賞這些作品，一邊享用美食，若是沒打算在此用餐，也可直接買票走進店內參觀一樓與二樓的作品。



百穗苑

地址：秋田県仙北市角館町川原町23

電話：018-755-5715

營業時間：11:00～14:00（早餐、晚餐需預約）

公休日：不定休

※團體需預約（最多200名）

官網：https://hyakusuien.com/





秋田文化產業設施松下：秋田舞妓御膳料理

如果說關西有傾世傾城的京都藝妓，那麼來到東北也不能錯過風華流轉的秋田藝妓！畢竟網路上盛傳的日本三大美人地區，就有兩大地區被這兩個地點所包辦（另一區為福岡），如果想要一邊近距離欣賞舞妓表演、一邊享用餐點的話，不妨來到位於秋田市車站附近千秋公園內的「秋田文化產業設施松下」。





以木造和風建築所打造的「秋田文化產業設施松下」，是由大正時代就創立的舊料亭「割烹松下」所改建的秋田舞妓活動據點，位於2樓的榻榻米空間相當寬闊，秋田舞妓們每週六會在這裡舉行一天兩場的演出，館內還另外附設露天咖啡廳「松下茶寮咖啡館」、能品嚐秋田日本酒的酒吧「酒房」，讓旅客以不同的方式，用美食享受秋田的美好。設施中最受歡迎的無非就是2樓的舞妓劇場，旅客們可以看欣賞優雅的舞妓們跳著傳統的鄉土舞蹈，一邊享用九宮格御膳料理，待秋田舞妓表演結束之後，還會下台來和賓客們聊天、自我介紹，大家不妨把握此時和舞妓拍照的珍貴時光喔。



秋田文化產業設施松下

地址：秋田県秋田市千秋公園 1-3

電話：018-827-3241

交通：JR秋田站步行約15分鐘





男鹿精工大酒店：石頭燒味噌鮮魚鍋

來到秋田縣，一定要來到生剝鬼的故鄉「男鹿半島」才不枉此行，而男鹿市當地最有人氣的飯店，就屬這間「男鹿精工大酒店 Seiko Grand Hotel」，偌大的迎賓大廳，到處都能看到與生剝鬼相關的裝飾，讓人很快就融入當地特有的文化氛圍，還有美味的「石頭燒味噌鮮魚鍋」等著遊客大駕光臨。





無論是高級的會席料理或是豐盛的套餐早餐，都能在館內的餐廳「風路」享用到，而且食材都是利用秋田當地的蔬果、海鮮等入味，讓遊客們能以食物體驗到秋田縣的美好。晚餐除了一道道精緻的會席料理之外，最大主角就是男鹿的在地特色料理「石頭燒味噌鮮魚鍋」，飯店的工作人員會將新鮮的魚類直接放進杉木桶當中，再以燒到近千度的石頭放入木桶，將魚肉慢慢煮滾，最後再用味噌與鹽巴簡單調味，就形成一道相當清甜又非常美味的鄉土料理。



男鹿精工大酒店 Seiko Grand Hotel

地址：秋田県男鹿市北浦湯本字草木原50-1

電話：018-533-2131

官網：https://oga-seiko.com/zh_tw/





鹿角道之驛：烤米棒

秋田除了稻庭烏龍麵與比內地雞料理，能與這2項在地美食齊名的還有「烤米棒」，這道近似鍋巴口感的美味鄉土料理，雖說在秋田多處餐廳都能吃得到，但位於秋田鹿角市的道路休息站「鹿角道之驛」，特別提供了烤米棒DIY的服務，讓遊客們親手體驗製作米棒的樂趣。





想參加烤米棒體驗，最少2人就能成行，而且一人收費僅需800日圓，而烤米棒的製作方式相當簡單，先是將白米飯搗成有黏性的狀態，用冷開水沾濕後將米糰插在木製的棒子上，經過烘烤後再刷上一層醬料，就能完成這道超唰嘴得小點心，而且一旁會有專業的老師在旁教學，就算第一次做米棒也不用擔心出錯。



鹿角道之驛

地址：鹿角市花輪字新田町11番地4

電話：018-622-0555

