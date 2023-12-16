秋田4大超人氣旅宿快筆記！日本東北五大縣之一的秋田縣，一直都是台灣人喜愛的熱門觀光地區，如今跨越疫情帶來的陰霾，秋田機場從2023年12月10日起，睽違4年再度有國際包機直飛台灣，讓喜愛東北生態美景的旅客，往後到秋田或是順遊鄰近都市都更加方便！在那之前，趕快把目前秋田縣深受歡迎的4大超夯旅宿記下來，不管是療癒放鬆的「溫泉度假飯店」或是適合與三五好友同樂的「豪華露營」，讓自己在玩樂之餘，也能以住宿的方式體驗到秋田縣的美好。



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田澤湖溫泉度假村：開車至田澤湖僅需10分鐘

前身為森之風田澤湖飯店的「田澤湖溫泉度假村」，不僅車程到田澤湖不到10分鐘，最大賣點是有相當美味的晚餐自助吧吃到飽，而且選擇超多，完全不怕客人吃！而且飯店還設有露天溫泉，泡完溫泉還可以在飯店打桌球、買買伴手禮，因此有許多國外觀光客來田澤湖周邊遊玩時，都會指名想住這間飯店。





不管是日式榻榻米或洋式客房，田澤湖溫泉度假村皆有提供，以傳統的和式榻榻米客房為例，進門後就有大片窗景迎接住客，能夠看到附近茂密的樹叢，窗前還擺放了椅子讓客人可以悠閒坐著聊天。比較特別的是，傳統的和式客房都會在客人前往享用晚餐的時候，讓工作人員進房鋪好睡床，不過田澤湖溫泉度假村的客房內則是一開始就已經準備好床墊，藉此讓房客的居住空間保有更多隱私。



湯瀨溫泉飯店：坐擁絕佳景觀與寬敞客房

位於秋田縣鹿角市的「湯瀨溫泉飯店」，不僅在當地是頗具規模的代表性飯店，加上地處秋田縣與青森縣的交界處，所以擁有交通便利的地理優勢，從接待大廳、房型、露天溫泉、餐廳、交誼廳到伴手禮商店，質感都有目共睹，可說是住過一次就讓人立刻想再回訪的秋田高CP值溫泉飯店。





湯瀨溫泉飯店提供的都是傳統和式客房，而且還利用疫情期間，將眾多客房一一翻新，因此疫情後到訪的旅客，都能感受到煥然一新的氛圍，還能聞到撲鼻而來的榻榻米清香；而絕佳的窗景讓人一眼就能看到湍急的美麗川流，在不同季節造訪還能看到不同的限定絕景，夏季新綠、秋季楓紅、冬季白雪，都相當令人流連忘返。





位於湯瀨溫泉飯店本館「吉祥殿」12樓的餐廳，不管是早餐或晚餐都採取自助式餐點，而且餐點美味有目共睹，特別是「烤米棒湯」、「比內地雞肉丼」等秋田名物，都是餐廳的拿手菜色，而且這些餐點皆為現點現做，趁著熱騰騰剛做好的時候品嚐，在天冷的時候暖心又暖胃。





此外，由於湯瀨溫泉飯店面積相當廣闊，除了有販售秋田伴手禮的專賣店以外，還有規模形同咖啡廳的交誼廳，旅客可以在這裡自行入坐聊天，並準備了各種飲料讓大家自行取用，讓來訪秋田的旅客享受賓至如歸的貼心服務。



湯瀨溫泉飯店

地址：秋田県鹿角市八幡平字湯瀨湯端43番地

電話：0186-33-2311

交通﹕JR花輪線「湯瀨溫泉站」下車，搭乘免費接駁巴士約2～3分鐘抵達





男鹿精工大酒店：精彩石燒鍋表演不可錯過

來到秋田縣，一定要來到生剝鬼的故鄉「男鹿半島」才不枉此行！而男鹿市當地最有人氣的飯店，就屬這間「男鹿精工大酒店 Seiko Grand Hotel」，偌大的迎賓大廳，到處都能看到與生剝鬼相關的裝飾，讓人很快就融入當地特有的文化氛圍。





男鹿精工大酒店的飯店房型共有「和式、洋式、和洋式」，和式客房與一般溫泉飯店的規模相近，不過洋式客房卻搖身一變、充滿了時尚俐落的設計感，還有小沙發與吧檯等設備，營造出一股新穎的摩登感。





不光是精美的客房，料理的部分也是男鹿精工大酒店的拿手絕活，無論是高級的會席料理或是豐盛的套餐早餐，都能在館內的餐廳「風路」享用道，而且食材都是利用秋田當地的蔬果、海鮮等入味，讓遊客們能以食物體驗到秋田縣的美好。





晚餐除了一道道精緻的會席料理之外，最大主角就是男鹿的在地特色料理「石頭燒味噌鮮魚鍋」，飯店的工作人員會將新鮮的魚類直接放進杉木桶當中，再以燒到近千度的石頭放入木桶，將魚肉慢慢煮滾，最後再用味噌與鹽巴簡單調味，就形成一道相當清甜又非常美味的鄉土料理。





除了超有看點的石燒鍋之外，最棒的是晚餐還有各種日本酒喝到飽的服務，就連飯店1樓的「福壽亭」也有專門為非入住房客準備的日本酒暢飲方案，在天冷的時候還可以自己DIY熱酒來飲用，絕對是日本酒控的幸福天堂。



男鹿精工大酒店 Seiko Grand Hotel

地址：秋田県男鹿市北浦湯本字草木原50-1

電話：+81-185-33-2131

官網：https://oga-seiko.com/zh_tw/





99glam：豪華球型透明星空帳

如果你喜歡仰望星星、享受一卡皮箱就入住的Glamping體驗，那麼2022年開幕的「99glam」絕對是現在前往秋田縣最優的住宿選擇！「99glam」位於秋田縣西南部的仁賀保市，這裡作為重點主推的豪華絕美「球型透明星空帳」，同時也是秋田縣首次出現的球型帳篷設施，相當新穎、別緻又奢華感十足的設計，絕對讓網美們看了第一眼就愛上。





「99glam」豪華露營名稱的由來，是因為秋田仁賀保市境內的象潟地區，是經過2,600年前的鳥海山噴發以及西元1804年的大地震後所形成的獨特地形，從此在鳥海山的山腳下，彷彿有103座小島漂浮在田園當中，讓人聯想到長崎縣的九十九島，因此象潟地區也被譽為陸地版的九十九島，「99glam」則是由這種代表性的地形特色所命名，就連球型帳篷的設計靈感也是來自這些可愛的陸地小島。





「99glam」在晚餐時段會為房客準備相當豐富的BBQ食材，從秋田由利牛牛排、秋田縣產豬肩肉、象潟產海螺、秋田縣產新鮮蔬菜、仁賀保產無花果起司披薩、烤飯糰等，從海鮮、肉類到蔬菜，均使用秋田縣當地生產的時令食材，而且菜單還會依據季節更動，飲料與酒類更是歡迎房客無限暢飲，與三五好友一同入住，絕對能度過一個歡樂暢快的夜晚。



99glam

地址：秋田県仁賀保市三森大苗代190

電話：0184-37-3514

