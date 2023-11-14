沒吃過這些美食別說你來過角館！日本東北五大縣之一的秋田縣，一直都是台灣人喜愛的熱門觀光地區，而位於東部的仙北市，更是許多遊客初次來到秋田時經常會優先造訪的地區，因為這裡有著保存完整的武士宅邸與街道的「角館武家屋敷」，同時也是一個美食天堂，在這裡可以盡情品嚐到秋田比內地雞、稻庭烏龍麵或是角館傳統點心「諸越」，本文將介紹5間角館武家屋敷地帶最有名的餐飲店，下次來到這裡跟著這份清單吃準沒錯。



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▲「食事處 櫻之里」的外觀。圖片來源／仙北市觀光課



食事處 櫻之里

不少台灣人都曾到訪過的「食事處 櫻之里」，店內提供的是稻庭烏龍麵、比內地雞等秋田縣的經典美食，當中最受歡迎的是角館最早的「元祖比內地雞親子丼」，使用3顆比內地雞蛋和雞肉做成的滑嫩親子丼，吃過一口就絕對難忘！除此之外，店內也同時販售角館傳統工藝品，讓遊客可以在這裡順路將紀念品一網打盡。



食事處 櫻之里

地址：014-0325 秋田縣仙北市角館町東勝樂丁9

營業時間：9:30～17:00（平日用餐從10:30～L.O.15:30／假日L.O.16:00）

冬季10:00～16:00（用餐從11:00～L.O.15:45）

公休日：不定休

※團體需預約（最多40名）

官網：https://www.sakuranosato.net/

▲圖片來源／仙北市觀光課



料亭 稲穂

「料亭 稻穗」為了把關顧客的健康，都是選用秋田縣的當地食材、並採取對身體有益的調味料與料理方法，用心做出適合各季節品嚐的時節料理，顧客在享用美味料理的同時，還能欣賞中庭四季變化的庭園風光。雖然料亭總是給人高貴難以踏入的高級感，但「料亭 稻穗」不希望侷限在日本料理的框架內，挑戰在傳統的鄉土本味裡注入新的元素，提供不同於過往的原創料理。



料亭 稲穂

地址：秋田縣仙北市角館町田町上丁4-1

營業時間：中餐11:30～13:30、晚餐17:00～21:00 （現僅接待預約客）

交通方式：角館站徒步約7分鐘

官網：https://inaho.pepper.jp/

▲圖片來源／仙北市觀光課



甘味茶房 倉吉

秋田銘菓「諸越」名字的由來，據說是江戶時代將「諸越」進獻給藩主時，曾稱讚它是「超越一切的美味」。「甘味茶房 倉吉」是位於角館武家屋敷通裡的甜點店，招牌商品就是將秋田的傳統菓子「諸越」加入創意，改良成柔軟香甜的小餅「生紅豆諸越」，而店內還有其他種類的和洋菓子，像是使用仙北市產的西明寺栗做成的甜點，也非常受歡迎。



甘味茶房 倉吉

地址：秋田縣仙北市角館町小人町38-25

營業時間：8:30～17:00（冬季9:00～）

公休日：不定休

官網：http://www.kurakichi.jp/

▲圖片來源／仙北市觀光課

食事處 Fukiya

稻庭烏龍麵為日本三大烏龍麵之一，最大特徵是以手打麵的嚼勁和味道聞名，而「食事處 Fukiya」是角館唯一使用七代佐藤養助稻庭烏龍麵的店舗，除了有各種稻庭烏龍麵，還有親子丼套餐、自家製名物玉子燒等，因此專門想吃佐藤養助稻庭烏龍麵的話，來這裡就是正解。



食事處 Fukiya

地址：秋田縣仙北市角館町小人町28

營業時間：10:30～19:00（依季節有所變動）

公休日：全年無休

※團體需預約（最多40名）

官網：https://www.kakunodate-fukiya.com/index.html

▲圖片來源／仙北市觀光課



百穗苑

「百穂苑」是從秋田縣北秋田郡阿仁町搬過來的老房子，據說原本是獵人頭領的宅邸，至今已有4百多年的歷史。店裡的柱子和樑都相當壯觀，讓人彷彿回到了古前時代；黑色為基調的裝飾，讓店裡氣氛增添了不少沉著穩重的氛圍。店裡還有世界上最美麗的波斯地毯畫作，以及歐洲藝術家如埃米爾·加萊等名家的作品，顧客們可以一邊欣賞這些作品，一邊享用美食。（備註：沒有用餐的客人會酌收參觀費。）



百穗苑

地址：秋田縣仙北市角館町川原町23

營業時間：11:00～14:00（早餐、晚餐要預約）

公休日：不定休

※團體需預約（最多200名）

官網：https://hyakusuien.com/

▲圖片來源／仙北市觀光課