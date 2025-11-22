台北人週末超忙！松菸3大市集逛不完，蚤之市、島作百花、大巨蛋拾光祭登場。

松菸週末超熱鬧！三大限定市集一次登場，從美食、古物到台日手作通通有得逛，想放電、想挖寶、想療癒都能一站滿足。

週末還沒想好要去哪放風，松菸直接給你三個理由走起來！想吃吃逛逛的，可以先去「大巨蛋拾光祭」當東區散步客，限定美食、DIY、扭蛋跟舞台活動一路玩到不想回家。喜歡挖寶的人就衝「台北蚤之市」，近200家古物職人、東京最大跳蚤市場同步登場，從復古小物到甜點咖啡通通能挖到好物。偏愛療癒系慢步調的，三天限定的「島作百花」最剛好，台日手作品牌一次看，好物、器物、生活選品都能慢慢挑。這週末想吃、想逛、想挖寶，來松菸就對了。



▲2025島作百花於松菸北向製菸工廠快閃3天。(攝影：鄭雅之)

2025臺北大巨蛋拾光祭

為了歡慶大巨蛋一週年，特意舉辦「2025臺北大巨蛋拾光祭」，從音樂、運動到美食市集一次包到好，根本東區最強懶人散步路線。上東區市集集結超過20家品牌限定登場，像是聖誕南哄牛肉堡、限定拉麵、法式可麗餅、耶路撒冷口袋餅、肉桂捲通通能吃到，完全是美食控的天堂。另外還有紅土活化手繪創作、城市蛋等DIY體驗，配上扭蛋集點活動超級療癒。現場更準備民歌大團圓、粉絲感謝祭等兩大舞台活動，把大巨蛋的週末氣氛炒到最高點。11月21日至23日免費入場，一路逛到松菸大道都不會無聊。





一起上東區市集

活動日期： 2025/11/22 - 11/23

活動時間：14:00 - 20:00 (免費入場）

地點：臺北大巨蛋 松菸大道



▲2025臺北大巨蛋拾光祭「上東區市集」集結超過20家品牌限定登場。





2025台北蚤之市

古物控週末免費逛市集！一年一度最療癒、最讓老靈魂興奮的古物盛會「台北蚤之市 Taipei Flea Market」11/21在台北松菸正式登場，這次展覽規模再升級，佔地600坪全室內展區，集結來自台灣、日本、香港與俄羅斯等近 200家跨國古物職人齊聚，現場展示數十萬件古物珍藏，還有東京最大跳蚤市場同步參展，讓粉絲們週末就衝朝聖。



▲200家跨國古物職人齊聚，東京最大跳蚤市場代表親臨參與。

▲現場同時匯聚多家人氣甜點品牌與職人咖啡攤位。

台日手作市集「島作百花

松菸市集逛起來！一年一度「2025島作百花」回歸松山文創園區，以三天限定市集帶來最貼近日常的生活選物。這次一口氣集結來自日本四地與台中共六十組品牌，作品橫跨陶器、木作、衣物、纖維、餐具與生活雜貨，內容比以往更豐富。對第一次來逛的人來說，就是一個能輕鬆認識工藝、感受器物魅力的入口；對熟悉島作的人則像久違的大集合。策展人以生活觀察為主軸，把「每天會用到的好物」重新整理成最容易理解的路線，讓市集更親近、更溫度。



▲島作百花11月21日至11月23日快閃松菸，十週年壓軸呈現。(攝影：鄭雅之)

▲台日手作市集「島作百花」於即日起至11/23快閃松菸。(攝影：鄭雅之)

最新免費景點加碼拍起來！

