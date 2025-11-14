松菸週末市集免費逛！台北蚤之市200家古物，東京最大跳蚤市場同步插旗。

台北蚤之市年度大場11/21-11/23於松菸雙倉庫、集結200家台日港俄古物職人，還有東京最大跳蚤市場代表一起朝聖！

▲台北蚤之市11/21-11/23盛大開市，600坪雙倉庫免費入場。

▲200家跨國古物職人齊聚，東京最大跳蚤市場代表親臨參與。

挖寶天堂現身 跨國古董與在地民藝

古物控週末免費逛市集！一年一度最療癒、最讓老靈魂興奮的古物盛會「台北蚤之市 Taipei Flea Market」11/21在台北松菸正式登場，這次展覽規模再升級，佔地600坪全室內展區，集結來自台灣、日本、香港與俄羅斯等近 200家跨國古物職人齊聚，現場展示數十萬件古物珍藏，還有東京最大跳蚤市場同步參展，讓粉絲們週末就衝朝聖。

這次的「台北蚤之市」可說是古物愛好者的挖寶天堂。現場200家獨特古物攤商，無論是歐美古董家具、日式古道具、台灣民藝、古著軍品、底片機等夢幻逸品通通有機會買到。亮點攤商包括在新竹打造全台最大歐洲古董傢俱集散地的「鉄古 T-GO」，專門經營美國復古家具的「Vintage Americana復古事」，以及來自北流、充滿昭和懷舊情懷的「昭和老家店」。此外，本回更特別新增古書與絕版書專區，打造如塞納河畔露天書攤般的文藝風景。



▲鐵古T-GO與昭和老家店齊聚，現場數十萬件跨國古董任你挖寶。

藝術音樂美食 老靈魂的年末盛典

「台北蚤之市」不只賣古物，也同時結合藝術、音樂與美食，打造週末限定派對。本次現場邀請創作者與音樂人演出，還有來自東京的插畫家 Megumi Yamazaki 將在現場為觀眾創作人面狗肖像似顏繪，書法浪人莊雯瑾將帶來現場書法題字體驗等。此外，現場同時匯聚多家人氣甜點品牌與職人咖啡攤位，包括「小島甜點工作室」與來自大稻埕的「武喵咖啡」，讓你在懷舊氛圍中享受味覺與靈魂的雙重饗宴。



▲現場同時匯聚多家人氣甜點品牌與職人咖啡攤位。

DJ現場表演 橫跨華語Disco到日式黑膠

在音樂方面，台北蚤之市準備了橫跨多種風格的DJ現場表演，讓懷舊的節奏在松菸倉庫裡自由流動。11/22下午，有「南方元氣黑膠社」以70至90年代的日本老黑膠演出，此外還有「台製靈魂老學校」將帶領觀眾重返熱褲與喇叭褲橫行的華語 Disco 黃金時代。11/23則有DJ JEN帶來融合 Ambient、Techno、Japanese 80s Disco 等元素的聲音景觀，讓粉絲們老靈魂大噴發。



▲台北蚤之市 準備了橫跨多種風格的 DJ現場表演



▲台北蚤之市年度大場11/21-11/23於松菸雙倉庫免費開市，集結200家台日港俄古物職人。





台北蚤之市 第二十九回 Taipei Flea Market 活動資訊

活動日期：2025/11/21（五）–11/23（日） 11:00–19:00（週日至18:00）

地點：松山文創園區 4號及5號倉庫

入場：免費入場・Free Admission

