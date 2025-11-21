松菸市集逛起來！台日手作市集「島作百花」，60攤質感小物文青必逛。

松菸市集逛起來！一年一度「2025島作百花」回歸松山文創園區，以三天限定市集帶來最貼近日常的生活選物。這次一口氣集結來自日本四地與台中共六十組品牌，作品橫跨陶器、木作、衣物、纖維、餐具與生活雜貨，內容比以往更豐富。對第一次來逛的人來說，就是一個能輕鬆認識工藝、感受器物魅力的入口；對熟悉島作的人則像久違的大集合。策展人以生活觀察為主軸，把「每天會用到的好物」重新整理成最容易理解的路線，讓市集更親近、更溫度。

▲2025島作百花於松菸北向製菸工廠快閃3天。(攝影：鄭雅之) ▲島作百花11月21日至11月23日快閃松菸，十週年壓軸呈現。(攝影：鄭雅之)





島作百花登場 松菸三天看遍台日生活選物

五組策展人分別帶來不同城市的生活風貌，像是埼玉的「日常美Nichijoubi」以餐桌小物、器皿與纖維作品呈現日常質感；東京策展人帶來Galerie WA2的藝術家選品，讓大家能在市集中看到細緻陶作與獨特工藝。愛知選品則把「美」與「美味」結合，包含手作器皿、設計物件與富含職人手感的作品；愛媛帶來布料、衣物、手工甜點與地方選物，從穿搭到飲食都能感受土地氣息。台中由選物店主策展，呈現生活中最自然的光與溫度，讓喜歡質感生活的觀眾一站式看遍台日職人特色。

▲2025島作百花台日五組策展人一起用生活視角帶大家逛市集。(攝影：鄭雅之)





60個質感品牌 打造最完整生活版圖

這次百花展最大的魅力，就是能完整看到「生活會需要的全部東西」。想找杯子、花器、木湯匙的人，能在陶作家、木作職人的攤位找到心頭好；喜歡布料、天然纖維、舒適衣物的人，可以在愛媛選品中看見溫柔材質的力量；偏好藝術感或收藏細膩作品的觀眾，就不能錯過東京策展帶來的藝術家陶件與布類作品。甚至連小點心、果醬、地方食材、手沖咖啡都能遇見。市集逛起來像走進六十戶人的家，把每位創作者的生活方式一起打開給大家欣賞。

▲台日手作市集「島作百花」於即日起至11/23快閃松菸。(攝影：鄭雅之)





十週年壓軸呈現 用百花之名把生活全都綻放

島作迎來十週年後，決定讓大型市集暫時休息，因此這場百花展也成為象徵性壓軸。與其說是告別，更像用百花綻放的方式，把十年累積的創作者與愛用者全部集合。這次的展場演出不只看品牌選物，也能感受策展人如何用生活經驗重新排列器物與作品。三天展期像一場慢慢展開的生活旅行，每個攤位都藏著不同文化、城市與故事。無論你是想找新餐具、衣服、裝飾、禮物，或只是想散步，這裡都能找到屬於你的一朵花，也為島作1.0畫下最溫柔的句點。

▲台日手作市集「島作百花」規劃五大策展區。(攝影：鄭雅之) ▲松菸市集「島作百花」現場也有咖啡、甜點等餐點快閃。(攝影：鄭雅之)

松菸市集 2025島作百花

日期：2025年11月21日至11月23日

時間：週五 12:00–17:00，週六日 11:00–17:00

地點：台北松山文創園區 北向製菸工廠







2025島作百花 票價

盲鳥票、早鳥票已售罄

現場單人一日票 250 元

採人流管制





週末就是要逛市集！週末市集來逛

推薦閱讀：東京咖啡市集來台！3天限定東京咖啡節快閃台北，日本名店、台灣冠軍咖啡都喝。

推薦閱讀：松菸週末市集免費逛！台北蚤之市200家古物，東京最大跳蚤市場同步插旗。

推薦閱讀：桃園聖誕煙火市集先衝！台茂粉紅聖誕登場，7大打卡點要拍。