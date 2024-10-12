台北的潮流愛好者們、時尚圈的好朋友，BE@RBRICK世界巡展3台北站於10/12至11/10盛大登場，活動就在BELLAVITA寶麗廣塲，這也是這場舉世矚目的藝術巡展首次進軍台北。由尚晉集團（Forward Fashion Group）攜手MEDICOM TOY與ASCE共同策劃，這次的巡展將呈現出無與倫比的潮流與藝術碰撞。



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本次BE@RBRICK世界巡展3台北站亮點眾多，包括潮流名人王陽明、婁峻碩和周湯豪的全新聯名設計款首次亮相，為粉絲們獻上絕無僅有的限量珍藏。這次的展覽特別設置於BELLAVITA的一樓中庭，打造出期間限定的快閃店，內部陳列了全球首發的BE@RBRICK限量款商品，讓所有到場的潮流迷們心動不已。





走進BELLAVITA的B1藝文空間，潮流愛好者們、時尚圈的好朋友將會置身於一片由藝術與潮流交織的視覺饗宴中。這次展覽中展示了多達115件由全球各地知名藝術家設計的BE@RBRICK 1000%藝術品，涵蓋了A BATHING APE®、COMME des GARÇONS、Marvel等多個國際潮牌的經典聯名款。



其中，最受矚目的莫過於坂本龍一的經典之作以及3款首次亮相的世界巡展限定作品，這些作品都將吸引到無數藝術愛好者和潮流迷。對於潮流愛好者來說，這場展覽是一個絕佳的機會來感受並購買到BE@RBRICK的獨家設計，而這些作品無疑也成為了社群媒體上的新寵，讓粉絲們盡情拍照打卡，記錄這次難得的朝聖之旅。







巡展的另一個亮點是特別設置的115件獨家設計款BE@RBRICK 1000%藝術品展示區，包括PHANTACi 周杰倫、sacai × KAWS等多個國際知名品牌，展品豐富，種類多樣，讓時尚迷、動漫粉絲及街頭文化愛好者無論身處哪個角度都能夠感受到BE@RBRICK帶來的無限魅力。



此次巡展不僅是對潮流文化的一次深刻展示，也是對街頭藝術的最高致敬。就如王陽明所言，「BE@RBRICK 是街頭文化和潮流文化不可或缺的一部分」，這場展覽更讓潮玩迷們親身體驗到BE@RBRICK將創意與潮流完美結合的藝術魅力。





BE@RBRICK世界巡展3台北站

活動日期：10/12至11/10

地點：BELLAVITA寶麗廣塲

門票：NT$250（於KKday、Klook平台發售）

ASCE官方網站：https://www.asceofficial.com/

快閃店：BELLAVITA一樓中庭，全球首發限定款BE@RBRICK

展覽內容：115件國際知名藝術家聯名BE@RBRICK 1000%藝術品，包括坂本龍一、A BATHING APE®、Marvel等品牌聯名作品

聯名設計：王陽明、婁峻碩、周湯豪等限定款首次亮相



