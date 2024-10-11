一杯讓很多茶控喜歡的「烏弄」生日了！烏弄為了慶祝生日特別在10/12與10/19這兩天推出烏弄原茶買一送一的優惠活動，再搭配與時裝週推出了限量聯名杯款，整個就是要手搖杯控、手搖飲控一起拍好拍滿，更要讓茶控一杯接著一杯喝到最棒的烏弄原茶。



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烏弄自2011年誕生於高雄，以其名字「烏龍茶」的諧音來命名，專注於原茶的呈現。烏弄不僅專研沖煮技術，還以茶葉為基礎發展出各式創新風味調飲，讓消費者不論何時何地都能輕鬆享受到台灣優質茶的香氣與風味。對烏弄而言，每一杯茶不只是飲品，而是土地的故事和記憶的承載，他們以最純正的茶文化精神傳遞這股熱愛與執著。





烏弄也於10月舉辦「好茶會友日」，以慶祝烏弄的生日。在這個活動中，烏弄推出「台灣原茶買一送一」的限時優惠，邀請茶控們一同品嚐台灣茶的精緻滋味。此次「好茶會友日」活動將於2024年10月12日與10月19日分別在各門市舉行，活動時間為早上11點至晚上8點，優惠包括多款台灣原茶系列，如阿里山金萱、名間鄉冬片仔、金萱烏龍、碧螺春、台茶十八號紅玉及著涎金萱紅等。這些茶款都展現了台灣茶的多層次風味，讓品茶者在每一口中都能體會到來自不同地區的茶香與甘甜。





此外，今年10月，為慶祝台北時裝週的25週年，烏弄與時裝週推出了限量聯名杯款，透過台灣特色的「茶葉君」與「茶軍團」可愛形象呈現了「臺Type」風格。這次的聯名杯款不僅僅是茶飲，更是文化與潮流的結合；烏弄以純正台灣茶為基底，搭配時裝週的時尚元素，讓茶文化以時尚的姿態融入到大眾生活之中。這項合作的目的是希望透過茶葉君與茶軍團生動的演繹，使消費者對台灣茶有更深刻的印象，並感受到烏弄始終秉持的茶文化精神。







烏弄「好茶會友日」買一送一

活動期間：2024/10/12（六）、2024/10/19（六）

活動時間：11:00~20:00

活動內容：台灣原茶系列買一送一

活動品項：手採阿里山金萱、名間鄉冬片仔、金萱烏龍、碧螺春・綠、台茶十八號・紅玉、著涎金萱紅

活動辦法：

每人限購2組，不限同品項，以價高者計費。

活動限門市現場購買及自取，不提供外送服務。

不提供電話、LINE或線上點餐系統訂購。

活動飲品可調整甜度/冰量，加價可添加配料。

使用環保杯可享5元折扣（贈送的飲品若使用環保杯則不再折價）。

活動不得與其他優惠活動併行。

活動飲品消費可累積會員點數/升級積分。