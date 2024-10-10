雙十國慶優惠，炸雞買一送一！超夯炸雞「拿坡里炸雞專賣店」這次推出快閃買一送一，10月9日到10月29日期間，只要買「脆皮戰斧桶」送「咔拉腿排桶」，兩桶只要$399，比原價省下超過一半，優惠直接從國慶日吃到月底都優惠，炸雞控粉絲們絕對不能錯過。
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雙十國慶期間，「拿坡里炸雞專賣店」推出買一送一超狂優惠，10/9-10/29期間買一桶「脆皮戰斧桶」、送一桶「咔拉腿排桶」非常適合和朋友們一起揪團享受炸雞派對。其中「脆皮戰斧桶」內含4支大雞腿，經過按摩入味、現點現炸，帶點微辣口感。而「咔拉腿排桶」則有5塊帶骨雞腿排，提供辣味與原味兩種選擇，炸雞控一次吃兩種最過癮。
本次優惠活動，399元就可享有「脆皮戰斧桶、咔拉腿排桶」買一送一優惠，如果是三商i美食卡app會員，只要使用3點，即可用$389會員價帶走兩桶炸雞。從10月9日到10月25日開放領券，兌換期則到10月29日為止。粉絲們這次一定不能錯過。
拿坡里炸雞專賣店 雙十國慶優惠買一送一
活動期間：2024/10/9 - 2024/10/29
優惠內容：買「脆皮戰斧桶」送「咔拉腿排」 特價$399(原價$750)