10/10雙十國慶日，即日今年沒有連假，照樣有速食優惠、霜淇淋優惠、超商優惠，讓人約同事約同學一起吃一波慶祝。窩客島這次整理4大超商、5大速食雙十優惠，超商咖啡與霜淇淋下殺5折「買10送10」，速食優惠「買一送二」，9間雙十國慶通通要跟上。







拿坡里 買1桶炸雞、送2份披薩

拿坡里披薩炸雞雙十國慶期間推出瘋狂優惠，在10/7-10/23期間，內用或外帶購買10塊炸雞，就免費送2個口味任選的小披薩，特價580元，相當於直接打52折。其中小披薩還可以讓粉絲自行選擇口味、不想吃炸雞也可以換成烤雞，適合國慶連假期間，帶著親朋好友一起吃起來。



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摩斯漢堡 國慶組合餐100元

針對雙十與萬聖節優惠，摩斯推出多款點心、套餐的組合優惠價，其中包含「點心+飲料」69元起，包含「方塊薯餅+大杯冰紅茶」以及「北海道可樂餅+大杯冰紅茶」等組合。新品「雞塊地瓜組」也可以用65元搶先吃，一定要跟上。



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7-ELEVEN 咖啡買10送10

小七雙十優惠一次看！今年雙十節，7-ELEVEN全台推出一系列超值優惠，包含CITY CAFE咖啡、冰品與熱食等熱銷商品通通有優惠。從CITY CAFE買10送10，到哈根達斯冰品折扣，讓粉絲們無論是在家還是外出遊玩，都能輕鬆省一波。



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全家 霜淇淋買10送10

雙十國慶就是要吃優惠！全家針對雙十節將於10/9~10/13期間陸續推出個大優惠，其中包括大家最愛的Fami!ce霜淇淋、Let’s Café咖啡直接寄出買10送10超狂優惠，就連哈根達斯也有指定款任選4件299元下殺，號召粉絲一起來全家慶賀國慶日到來。



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萊爾富 咖啡買一送一

萊爾富慶祝國慶日，自即日起至10月10日，推出快閃優惠活動，除了祭出多款指定商品最低下殺買2送2之外，10/9-10/15門市買Hi café大杯系列的特濃美式咖啡、特濃拿鐵咖啡，享同品項買1送1。10/10當天再加碼APP優惠買10杯送10杯，同時也推出「哈根達斯指定冰品任選4件299元」10/9-10/13，門市線上同享優惠。



活動內容：

10/9-10/15，Hi café大杯特濃美式咖啡、特濃拿鐵咖啡，同品項買1送1。

10/10當日，APP優惠，大杯美式咖啡買10杯送10杯。

10/9-10/13，哈根達斯指定冰品任選4件299元。







OK 咖啡買二送二

OKCAFE本次國慶優惠鎖定「極淬莊園系列」，選用來自秘魯卡哈瑪卡莊園的精品咖啡豆，強調加倍濃厚，咖啡控一定要喝過。本次優惠在10/09-10/10推出「莊園美式/拿鐵、極淬莊園美式/拿鐵」同品項買二送一，並且在10/11再加碼「極淬莊園美式/拿鐵」同品項買二送二優惠，準時開喝。



活動內容：

10/09-10/10，「OKCAFE莊園美式、莊園拿鐵、極淬莊園美式、極淬莊園拿鐵」享大杯同品項買二送一(冰熱皆適用)

10/11一日限定，「OKCAFE極淬莊園美式、極淬莊園拿鐵」享大杯同品項買二送二(冰熱皆適用)。







必勝客 雙十享樂餐、雙十狂歡餐

活動期間：

雙十享樂餐: 10/1-10/10

雙十狂歡餐: 10/5、10/6、10/10、10/12、10/13

活動內容：

1、雙十享樂餐：兩個大比薩+指定拼盤+1.25L可樂，享組合價1010元起。

2、三個大比薩888元，活動期間依官方公告為準。

3、單點外帶大比薩半價，活動期間依官方公告為準。



達美樂 披薩外帶半價

活動期間：即日起至10/13

活動內容：

1、金鑽夏威夷披薩外帶優惠$299元​

2、外帶大披薩半價、外帶小披薩半價，活動期間依官方公告為準。



肯德基 限定肯愛套餐

活動期間：10/8-10/31

活動內容：

1、肯愛分饗桶：咔啦脆雞x5、原味蛋撻x2、四塊上校雞塊 x1、雙色轉轉QQ球 x1、小杯檸檬紅茶x2，組合價$399元

2、PK限定 肯愛分饗餐：咔啦脆雞x5、香酥脆薯 x、1原味蛋撻 x1、比司吉 x1、小杯檸檬紅茶x2，組合價$369元



Mister Donut 甜甜圈11入299元

活動期間：2024/10/09(三)~2024/10/13(日)

活動內容：任選10個甜甜圈優惠價299元，持悠遊卡/付全額結帳，再加贈一顆蜜糖波堤。



COLD STONE 第二杯10元

活動期間：2024年10月9日~2024年10月13日

活動內容：活動期間點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二杯10元 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。