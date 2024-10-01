國際咖啡日，摩斯咖啡買一送一喝起來！針對10/1國際咖啡日，以及雙十國慶、萬聖節，摩斯漢堡特別在10月份推出9大優惠回饋粉絲，無論是咖啡、點心組合通通可享優惠，最狂可以喝到「咖啡買一送一」、以及點心飲料組合69元、漢堡套餐100元等優惠，速食控一定要吃到。



推薦閱讀：路易莎麵包店！全台第一間Louisa Bakery大巨蛋開幕優惠買三送一。





針對國際咖啡日，摩斯漢報在10/1-10/2推出快閃限定「摩斯咖啡買一送一」平均每杯30元開喝，此外還有新品「耶加雪菲」嚐鮮價69元、兩杯耶加雪菲搭巴斯克乳酪蛋糕，也可享199元組合價。此外，在10/3-10/31也有「大杯摩斯咖啡或中杯拿鐵」第二杯半價優惠，讓人整個月喝不停。





針對雙十與萬聖節優惠，摩斯推出多款點心、套餐的組合優惠價，其中包含「點心+飲料」69元起，包含「方塊薯餅+大杯冰紅茶」以及「北海道可樂餅+大杯冰紅茶」等組合。新品「雞塊地瓜組」也可以用65元搶先吃，一定要跟上。





摩斯萬聖節同步推出超狂100元套餐回饋粉絲，包含「黃金塔塔鱈魚堡、方塊薯餅、及大杯冰紅茶」只要100元，另外雙人套餐「超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥海洋珍珠堡、及大杯冰紅茶2入」200元就有，幫速食控狂省一波。線上優惠同步推出「中杯摩斯咖啡買10送10」以及套餐「超級大麥海洋珍珠堡及大杯冰紅茶」2套200元優惠，小確幸就要先買起來。





摩斯漢堡咖啡優惠整理

10/1~10/2「國際咖啡日」摩斯咖啡買一送一，平均每杯30元。

10/1~10/2「耶加雪菲」美式咖啡嚐鮮價69元（原價80元）。

10/3~10/31，耶加雪菲咖啡2杯＋巴斯克乳酪蛋糕，特惠價199元。

10/3~10/31，大杯摩斯咖啡或中杯拿鐵第二杯半價。



摩斯漢堡副餐點心優惠

10/1~10/31，推出「好事成雙1+1」組合，經典點心組69元起，「雞塊地瓜組」特價65元，套餐加購價60元。

10/1~10/15，國慶餐點組合優惠價100元起。

10/1~10/31，MOS APP線上點餐獨家優惠「中杯摩斯咖啡買10送10、超級大麥海洋珍珠堡及大杯冰紅茶2套200元」。



詳細活動規範及供應情形，依 摩斯漢堡 官方公告為準。