路易莎開麵包店了！連鎖咖啡Louisa路易莎是許多人喝咖啡聊是非、工作打報告的首選，這次路易莎推出全新品牌Louisa Bakery，即日起正式進駐大巨蛋。除了原先的咖啡飲品、輕食點心之外，Louisa Bakery提供更多烘焙麵包、甜點等品項，開幕更推出麵包買三送一優惠，挑戰大巨蛋下午茶新歡。



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這次路易莎麵包店Louisa Bakery正式進駐大巨蛋遠東Garden City B2花園綠廊，提供超過60種烘焙麵包品項，結合歐香與台式創意風味。強調使用魯邦種與波蘭種天然酵母、日本昭和霓虹麵粉、杜蘭小麥、伊思尼鹹奶油等多種高級食材。主推麵包包含「墨西哥辣椒香腸」，布朗尼加手煮焦糖醬的「一次擁有愛情與麵包」，還有增添台味的「肉鬆砲彈」吃得到一整顆完整雞蛋，不論當早餐、或是帶去球場當點心都很可以。







甜點的部分，則提供多款手作蛋糕，6吋蛋糕售價480元、8吋720元，主打高CP值。此外還有小點心「泰奶布丁、斑斕布丁」，搭配經典咖啡、精品咖啡、小農鮮奶等飲品，還有三明治、口袋歐姆蛋、磚壓三明治等輕食系列也同步提供，打造更狂、更多品項的升級版路易莎。





路易莎麵包店Louisa Bakery

開幕日期：即日起

地址：大巨蛋遠東Garden City B2，5號店面（台北市信義區忠孝東路四段505號）