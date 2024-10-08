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咖啡買10送10！7-ELEVEN雙十國慶優惠整理，小七咖啡5折、哈根達斯4件299元要囤貨。

2024-10-08 23:00:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN 人氣：1,206
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編輯 張人尹

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小七雙十優惠一次看！今年雙十節，7-ELEVEN全台推出一系列超值優惠，包含CITY CAFE咖啡、冰品與熱食等熱銷商品通通有優惠。從CITY CAFE買10送10，到哈根達斯冰品折扣，讓粉絲們無論是在家還是外出遊玩，都能輕鬆省一波。

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7-ELEVEN 雙十優惠整理 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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7-ELEVEN特別針對咖啡控推出多項CITY CAFE優惠。從10月2日至10月15日，推出CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵第2件7折優惠。此外，10月6日至12日，線上OPENPOINT行動隨時取平台更祭出限量買10送10的優惠，每日限量2萬組，粉絲們趁這波活動輕鬆囤咖啡，享受秋日濃郁風味。
統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN冰品區也加入雙十優惠行列。10月9日至13日期間，哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品推出4件只要299元限定優惠。除此之外，10月10日至13日限時四天，雪淋霜霜淇淋、思樂冰特大杯、酷聖石霜淇淋等多款冰品第二件只要10元，吃冰、囤冰趁優惠剛剛好。
7-ELEVEN 雙十優惠整理 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 新品推薦 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN 雙十優惠整理

活動期間：2024年10月2日 ~ 2024年10月29日
活動內容：
X-POWER能量飲料 (59元/瓶) 買一送一
PH9.0鹼性離子水 第2件5折
統一H2O純水1500ml 兩瓶39元
統一麥香375ml全系列 第2件9元
舒跑運動飲料、每朝健康綠茶全系列 任選第2件5折
健達繽紛樂憑代收收據優惠 任2件65元

活動期間：2024年10月2日 ~ 2024年10月15日
活動內容：
CITY CAFE 濃萃美式/濃萃拿鐵 第2件7折
哈根達斯指定系列商品 (迷你杯、雪糕、雪酥) 第2件6折

活動期間：2024年10月9日 ~ 2024年10月13日
活動內容：
哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列 任選4件299元
UCC無糖咖啡 買2送2

活動期間：2024年10月10日 ~ 2024年10月13日
活動內容：
雪淋霜霜淇淋、思樂冰特大杯、酷聖石3oz霜淇淋等商品 第2件10元

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

 

 

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