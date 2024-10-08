小七雙十優惠一次看！今年雙十節，7-ELEVEN全台推出一系列超值優惠，包含CITY CAFE咖啡、冰品與熱食等熱銷商品通通有優惠。從CITY CAFE買10送10，到哈根達斯冰品折扣，讓粉絲們無論是在家還是外出遊玩，都能輕鬆省一波。



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7-ELEVEN特別針對咖啡控推出多項CITY CAFE優惠。從10月2日至10月15日，推出CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵第2件7折優惠。此外，10月6日至12日，線上OPENPOINT行動隨時取平台更祭出限量買10送10的優惠，每日限量2萬組，粉絲們趁這波活動輕鬆囤咖啡，享受秋日濃郁風味。





7-ELEVEN冰品區也加入雙十優惠行列。10月9日至13日期間，哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品推出4件只要299元限定優惠。除此之外，10月10日至13日限時四天，雪淋霜霜淇淋、思樂冰特大杯、酷聖石霜淇淋等多款冰品第二件只要10元，吃冰、囤冰趁優惠剛剛好。





7-ELEVEN 雙十優惠整理

活動期間：2024年10月2日 ~ 2024年10月29日

活動內容：

X-POWER能量飲料 (59元/瓶) 買一送一

PH9.0鹼性離子水 第2件5折

統一H2O純水1500ml 兩瓶39元

統一麥香375ml全系列 第2件9元

舒跑運動飲料、每朝健康綠茶全系列 任選第2件5折

健達繽紛樂憑代收收據優惠 任2件65元



活動期間：2024年10月2日 ~ 2024年10月15日

活動內容：

CITY CAFE 濃萃美式/濃萃拿鐵 第2件7折

哈根達斯指定系列商品 (迷你杯、雪糕、雪酥) 第2件6折



活動期間：2024年10月9日 ~ 2024年10月13日

活動內容：

哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列 任選4件299元

UCC無糖咖啡 買2送2



活動期間：2024年10月10日 ~ 2024年10月13日

活動內容：

雪淋霜霜淇淋、思樂冰特大杯、酷聖石3oz霜淇淋等商品 第2件10元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。