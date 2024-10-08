雙十國慶就是要吃優惠！全家針對雙十節將於10/9~10/13期間陸續推出個大優惠，其中包括大家最愛的Fami!ce霜淇淋、Let’s Café咖啡直接寄出買10送10超狂優惠，就連哈根達斯也有指定款任選4件299元下殺，號召粉絲一起來全家慶賀國慶日到來。







這次全家雙十優惠首推必搶的「隨買跨店取買10送10」，只要在10/10點開全家APP即可兌換一組「霜淇淋買10送10」，口味任君挑選，限量只有1萬組想要寄冰的話動作要快。另外，10/9-10/13期間則是有Let’s Café特濃美式買10送10、特濃拿鐵買10送8，上班族寄杯小確幸，為平日上班時光提神。而透過指定支付方式消費滿300元的話，更能直接減30元，讓每筆消費都能即時省荷包。







此外，「全家」會員還有專屬優惠，包括衛生紙3件199元以及哈根達斯冰品4件299元等福利，為日常生活增添更多便利與樂趣。尤其哈根達斯的經典迷你杯系列，如香草與草莓口味都有，快趁現在入手。而Let’s Café特濃拿鐵、搖搖茶吧特大荔枝貴妃紅茶&特大凍凍好喝奶茶等通通享有同品項第二件10元優惠。





全家雙十節優惠 買10送10

1、Fami!ce霜淇淋

活動時間：10/10

活動機制：Fami!ce霜淇淋買10送10，每會員限購2組，限量1萬組。



2、Let's Café

活動時間：10/9~10/13

活動機制：

Let’s Café特濃美式(大杯，冰熱不限) 買10送10，每會員限購2組。

Let’s Café特濃拿鐵(大杯，冰熱不限) 買10送8，每會員限購2組。

Let’s Café單品美式(中杯，冰熱不限) 買10送10，每會員限購2組。

Let’s Café單品拿鐵(中杯，冰熱不限) 買10送8，每會員限購2組。



全家滿300現折30元

活動時間：10/9~10/13

活動內容：使用指定信用卡(包含台新、中信、玉山、永豐、聯邦、富邦、新光等)，或是使用全盈+PAY、台新pay購買店舖內指定商品，單筆消費滿300元，即可現折30元，數量有限，贈完為止。



全家會員限定優惠

活動時間：10/9~10/13

活動內容：

1、超柔抽取式衛生紙及FMC輕巧包衛生紙任選3件199元，

2、小美紅豆粉粿雪糕、Let’s Café特濃拿鐵、搖搖茶吧特大荔枝貴妃紅茶&特大凍凍好喝奶茶等同品項第二件10元優惠。

3、哈根達斯指定129元系列迷你杯/雪糕任選4件299元。



全家康康五買1送1

活動時間：10/11~10/13

活動內容：Fami!ce霜淇淋、Let’s Café極萃咖啡拿鐵、曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕、威德運動補給飲料、金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵買一送一。