IKEA全新推出的SKOGSDUVA系列已於10月登場，專為親子共玩設計的這一系列產品，讓忙碌的家庭能夠在日常生活中找到更多與孩子相處的樂趣。產品靈感來自瑞典森林裡的大黃蜂、水獺、山貓等動植物，從柔軟的動物玩偶到色彩鮮豔的居家小物，SKOGSDUVA系列充滿童趣與教育意義，讓孩子們透過遊戲和角色扮演，展開一場瑞典森林的奇幻冒險。
此次推出的SKOGSDUVA系列中，幾款特別值得推薦的單品包括滿版森林圖案的被套組與飽滿立體的花朵造型靠枕，這些產品不僅具有高度實用性，還能為房間增添童趣與溫馨氛圍。孩子們可以在水獺家族的陪伴下進入夢鄉，或與爸媽一起打造專屬的小花園，感受被柔軟花瓣包圍的舒適體驗。並祭出10公尺長的「SKOGSDUVA著色紙捲」，各式各樣的森林小動物圖騰讓小朋友肆意揮灑創意靈感。
小動物系列絨毛玩偶則是有依偎在媽媽上的母子水獺1＋1組合，超軟萌的模樣必收。還有瑞典山區才看得到的山貓、可以捲成一顆小球的刺蝟，以及偽裝成樹幹的「圓柱形的SKOGSDUVA」，是小朋友的最佳陪睡抱枕，再搭上蘑菇造型的SKOGSDUVA椅凳布套，彷彿把家中變成瑞典療癒森林。
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IKEA全新SKOGSDUVA系列
SKOGSDUVA被套附一個枕頭套, 藍色 綠色/森林圖案 $899
SKOGSDUVA靠枕, 花型/白色 $299
SKOGSDUVA 收納袋 森林動物/彩色 $299
SKOGSDUVA填充玩具 2件組, 母子水獺/棕色 米色 $499
SKOGSDUVA填充玩具, 山貓/橘色 棕色 $599
SKOGSDUVA填充玩具, 刺蝟/米色 $299
SKOGSDUVA 椅凳布套 蘑菇造型/紅色 白色 $199
SKOGSDUVA 靠枕, 圓柱形/棕色 $799
SKOGSDUVA 填充玩具, 大黃蜂/黑色 黃色 $199
SKOGSDUVA 填充玩具, 迷你大黃蜂/黑色 黃色 $59
SKOGSDUVA著色紙捲, 魔法森林 $179
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