愛買竟然出迪士尼廚具集點！為了迎接雙十國慶，愛買特別祭出280款商品買1送1、迪士尼廚具集點換購兩大活動，從即日起至10/15，購買指定商品時，不僅能享受得10點HAPPY GO點數。此次活動商品包括民生必備品等買1送1，還可額外獲得10點HAPPY GO點數。同時，也和美亞合作，祭出迪士尼Earthen廚具系列集點換購優惠，最低31折就能把米奇造型廚具帶回家收藏，
即日起至2025/2/18期間，只需於愛買購物滿200元，即可集點換購迪士尼廚具，換購價最低31折起，價格介於399元至1299元。此次限量推出的商品包括米奇圖騰陶碗、米老鼠造型平底鍋與雙耳湯鍋等，結合了迪士尼的童趣設計與實用性，為家庭廚房增添趣味。若使用HAPPY GO會員累點，可享點數加倍送的優惠，這個秋冬讓家中的廚具煥然一新。
愛買與環境部資源循環署攜手推出廢手機回收活動，鼓勵消費者共同支持環保。10月31日前，回收廢手機可獲得40點HAPPY GO點數，還可參加抽獎，贏取iPhone 16、ASUS筆電、三星Galaxy S24等大獎。回收越多，抽獎機會越高，並且每回收三台手機便可再獲一次抽獎機會。
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愛買X美亞迪士尼Earthen廚具系列集點換購活動
活動內容：於全台愛買實體分店當日單筆結帳金額滿200元，即可獲得集點印花乙張。
印花貼紙發放：即日起~2025/2/18(印花貼紙數量500萬份，送完為止)
商品換購時間：2024/10/16~2025/2/28 (數量有限，售完為止)
換購地點：愛買全台分店客服中心
品項：
迪士尼童趣系列系列木匙2件組 2枚印花+399元，限量1500組。
迪士尼童趣系列米奇圖騰陶碗二件組 3枚印花+399元，限量2000組
迪士尼童趣系列系列圍裙 5枚印花+599元，限量2000組。
迪士尼童趣系列高溫微波玻璃保鮮盒640ML紅+1050ML白 7枚印花+799元，限量2500組。
迪士尼 童趣系列24CM深煎鍋(黃) 10枚印花+899元，限量2200組。
迪士尼 童趣系列28CM平底鍋(紅) 12枚印花+999元，限量2500組。
迪士尼 童趣系列20CM/2.8L雙耳湯鍋(含蓋)(黃) 14枚印花+1099元，限量2500組。
迪士尼 童趣系列24CM/5.2L雙耳湯鍋(含蓋)(紅) 16枚印花+1199元，限量3000組。
迪士尼童趣系列系列不沾炒鍋30cm(含蓋) 18枚印花+1299元，限量3000組。
愛買 買一送一優惠推薦
活動時間：即日起~10/15(二)
優惠推薦：
1、東鳩寶可夢六角盒餅乾23g 92元，買1送1、任2盒加送10點
2、即日起~10/15(二) 舒潔迪士尼紙手帕10抽15包 原價109元、特價98元。買1送1、任2組加送10點。
3、妮維雅粉嫩嫩潤白水凝乳系列350ml 399元，買1送1、任2盒加送10點。
更多愛買X美亞迪士尼Earthen廚具系列集點照片：