寶可夢大師到全聯抓寶！全聯日用品積分樂活動，這次與人氣IP寶可夢合作，推出實用、可愛兼具的寶可夢居家小物，於即日起至12/9，在全聯或大潤發購買日用品，每滿100元即可獲得1積分，使用2或6積分即可加價換購寶可夢商品，千萬別錯過這次把寶可夢帶回家的機會。







這次全聯寶可夢集點共推出5款周邊、11樣商品，針對居家用餐小廚具「寶可夢琺瑯單柄鍋」、「寶可夢琺瑯雙耳鍋」淡淡皮卡丘黃為基底，上頭印上皮卡丘、小火龍、妙妙蛙等經典角色，讓寶可夢鐵粉日常變得超療癒。同時，也推出「寶可夢陶瓷碗」、「寶可夢陶瓷盤」各有皮卡丘、傑尼龜、小火龍、伊布4款造型隨機出貨，最便宜79元加價購帶回家。







另外，秋冬即將到來也幫大家準備「寶可夢抱枕毛毯組」，Ｑ版皮卡丘大頭造型抱枕中，藏有軟綿舒適的造型毛毯，6積分+329元、2積分+399元就可以帶回家、陪你睡覺。更加碼推出滿額送和抽獎優惠，凡購買日用品滿400元即可獲得隨機款的寶可夢限量貼紙乙張；若當日換購寶可夢商品滿299元，還可參加抽獎活動，贏取超過萬元的Switch OLED主機及熱門寶可夢遊戲片。



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全聯 寶可夢日用品積分樂換購活動

活動日期：10/4~12/19，換購截止日：12/26

換購商品：

1、寶可夢陶瓷碗(共4款隨機出貨不可挑款)

6積分+79元、2積分+99元



2、寶可夢陶瓷盤(共4款隨機出貨不可挑款)

6積分+129元、2積分+149元



3、寶可夢琺瑯單柄鍋 (附蓋)

6積分+299元、2積分+350元



4、寶可夢琺瑯雙耳鍋 (附蓋)

6積分+449元、2積分+499元



5、寶可夢抱枕毛毯組

6積分+329元、2積分+399元