設計迷期盼已久、隈研吾打造的「勤美術館」將於12月13日正式開幕，首檔特展邀請日本設計鬼才佐藤大（Oki Sato）與其創辦設計團隊nendo聯手帶來「OUTLINES IN BETWEEN」，而nendo與日本The Pokémon Company 聯名的寶可夢居家生活用品系列也首度跨海來台。此外，北部知名米其林綠星餐廳「小小樹食」也首度插旗外縣市、進駐台中草悟道勤美術館。



▲ 勤美術館曲面屋頂綠意/勤美術館提供、WalkerLand窩客島整理



▲ 勤美術館將成為最新台中文化地標/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲▼ 勤美術館展場空間，部分藝術作品需和參觀者互動才完整/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝勤美術館首展「OUTLINES IN BETWEEN」由睽違八年再度來台的日本鬼才設計師佐藤大（Oki Sato）、攜手其創辦團隊nendo策劃「OUTLINES IN BETWEEN」，藉由「雨、雲、紙、線、石」五大展區、展示上百件手稿、經典作品以及全新創作，如「50 manga chairs」系列，每張椅子都融合漫畫元素、有屬於自己的表情。「un-printed material」則是以紙張為主題，並且採用手工及3D列印技術來呈現創紙張的特質，有些作品擁有圓滑曲線，有些巧妙設計紙張折疊、撕裂過的樣貌；勤美術館亦歡迎大家步入「紙張之間」拍照，同時象徵創意藝術與日常緊密貼合。▲ 勤美術館展出「50 manga chairs」部分作品/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲ 勤美術館「un-printed material」展區以紙張為主題/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

2023年nendo和日本The Pokémon Company聯名推出「Pokémon Mosaic」生活居家用品系列，進駐海外第一站便是台中勤美術館；nendo將熟悉的寶可夢角色轉譯成抽象線條和色塊，並設計一系列周邊商品，如：器皿、掛鐘、抱枕、收納袋等限量居家生活用品。寶可夢粉絲不用飛東京、參觀勤美術館就能順道採購一波。

▲▼ nendo和日本The Pokémon Company聯名「Pokémon Mosaic」生活居家用品在勤美術館也買得到/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



另一大亮點，北部知名的米其林綠星餐廳「小小樹食」首度插旗外縣市、進駐台中草悟道勤美術館，用餐環境和展覽場館自然融合，菜單結合生活創意，並透過蔬食傳遞健康飲食、環境永續理念，未來也會推出勤美術館展期限定餐飲，饕客們敬請期待。▲▼小小樹食台中店就在勤美術館/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

勤美術館資訊

地址：台中市西區館前路79號

電話：04-2328-5000

勤美草悟生活圈

勤美集團以永續經營為初衷，深耕台中草悟道超過18年，結合商場、藝文、旅宿與住宅等事業群，打造出全台獨一無二的「勤美草悟」生活圈，今年重頭戲勤美術館正式登場之外，亦包括10月開幕的「台中勤美洲際酒店」，相信會吸引更多國內外旅客來台中旅遊。



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▲▼勤美草悟生活圈包含台中勤美洲際酒店、PARK2草悟廣場、勤美術館等/勤美術館提供、WalkerLand窩客島整理



勤美草悟聖誕村

勤美集團的聖誕村計畫邁入第15屆，早已是最具代表性的台中冬季慶典，而今年首次以「勤美草悟」生活圈品牌策劃聖誕村，活動以「Incredible Life, Incredible Season」為題，整合勤美旗下多元事業，將台中草悟道打造成精采生活的起點、勤美草悟生活圈的獨特魅力。其中，聖誕村又以250米長的「光之道」為最大亮點，由「當若科技」操刀，40萬顆銀白燈泡沿著隈研吾打造的步道，串聯台中勤美洲際酒店、教堂、勤美術館，讓都市綠廊璀璨整個冬季。



▲▼今年勤美聖誕村以250米長的「光之道」為最大亮點/勤美術館提供、WalkerLand窩客島整理



更多勤美術館照片



▲ 勤美術館空間，座椅翻玩達利的作品/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲ 勤美術館處處可見翻玩藝術作品的巧思/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲ 「rain bottle」依照描述雨水型態的日文詞彙，將二十種雨況在瓶中呈現/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝