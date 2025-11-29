ONE ART Taipei 藝術台北2026搶先看！60家畫廊齊聚台北，4大策展亮點先看。

ONE ART Taipei 2026藝術台北再度回到台北登場，帶來60家畫廊、四大策展主題與多國新銳藝術家，是明年初最受期待的國際藝術盛會之一。

一年一度的藝術天堂「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」即將於2026年1月16日至18日在JR東日本大飯店台北登場，今年以更國際化的規模與完整策展架構亮相，預計吸引眾多藝術愛好者、藏家與國內外畫廊共襄盛舉。展會延續飯店型藝術博覽會的沉浸式觀展方式，讓觀眾能在舒適環境中近距離欣賞多元媒材與跨文化創作，也因今年導入線上展廳平台ArtSticker，讓作品能在線上同步瀏覽，更貼近新世代的欣賞與收藏習慣。整體內容從展商陣容到特色獎項都全面升級，打造一場兼具深度與國際視野的年度藝術盛會。



▲在「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」可走進飯店展間，感受飯店型藝術博覽會獨有的沉浸式觀展體驗，是藝術愛好者必訪亮點。

▲「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」最佳空間呈現獎將於 2026 年 1 月 17 日正式揭曉。





ONE ART Taipei 2026！ 跨國畫廊與新銳藝術家匯聚台北

今年共邀請60家海內外畫廊參與，從台灣、日本、韓國到香港的作品一次看滿，再加上17家首次加入的新畫廊，使展會的創作語彙更加多樣。國內新加入的包含蝶映藝術、城市美學新態度、平雲堂等空間，海外參展者也囊括Gallery ANN、ArtBrunch、gallery MOS等多家畫廊，帶來更多跨文化風景。值得一提的是，本屆並首度與臺南市政府文化局合作，引入三位由臺南新藝獎策展人推薦的藝術家與畫廊，讓青年創作者能以更國際化的方式被看見。多元背景的藝術能量在同一場域交會，也凸顯台灣在亞太藝術市場中的重要位置。



▲「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」本屆展會將首度攜手 ArtSticker，實現跨國線上線下同步互動的全新藝術交流模式。





四大策展主題呈現亞洲當代藝術脈動

展會以「3+1」策展結構延伸多層次內容，包含「藝術無限」、「發現藝術」、「媒體藝術」與「臺南新藝獎」四大主題，從成熟藝術家到35歲以下的新世代統統涵蓋。「藝術無限」聚焦亞洲當代藝術的跨文化對話，展出草間彌生、曾上杰等代表作品。「發現藝術」則鎖定潛力新秀，以房間空間展現記憶、遷徙與個人敘事。「媒體藝術」以光影、科技與影像探討空間與身體的關係，而「臺南新藝獎」展區則透過互動裝置、陶瓷與複合媒材呈現青年藝術家的全新視角。四大展區彼此呼應，共同描繪亞洲當代藝術的創作風景。



▲ONE ART Taipei 每年吸引大量觀眾參與，沿著飯店樓層走道穿梭於展間之間，體驗飯店型藝術博覽會特有的探索式動線。





獎項焦點與沉浸式觀展亮點

本屆延續兩大指標獎項，「新賞獎」鎖定35歲以下藝術家，將於2025年12月18日率先公布年度得主；「最佳空間呈現獎」則鼓勵畫廊突破飯店展間的限制，以更具敘事性的方式打造展房氛圍，並將於2026年1月17日揭曉。兩項獎項不僅代表專業肯定，也讓觀眾有機會看見最前沿的策展語言。今年展會依舊採沉浸式動線，觀眾能自在穿梭於不同樓層與展間，近距離感受作品質地、媒材細節與創作脈動，也能透過線上平台同步追蹤國際畫廊與藝術家動態，讓整體體驗更貼近現代欣賞習慣。



▲「ONE ART Taipei 2026 藝術台北」新賞獎優選作品將於 2025 年 12 月 18 日記者會公布。











ONE ART Taipei 2026 藝術台北 活動資訊

VIP預展：2026年01月16日 14:00－19:00

公眾展期：2026年01月17日至18日 11:00－19:00

地點：JR東日本大飯店台北 10–12F（台北市中山區南京東路三段133號）



ONE ART Taipei 2026 藝術台北 展區主題

藝術無限、發現藝術、媒體藝術、臺南新藝獎





ONE ART Taipei 2026 藝術台北 亮點整理

1、60家畫廊齊聚，含17家首次參展的新進空間。

2、四大策展主題呈現跨文化與多媒材創作。

3、線上展廳ArtSticker同步合作，可即時預覽作品。

4、青年藝術家支持系統升級，與臺南新藝獎合作登場。

5、兩大獎項揭示年度藝術趨勢：新賞獎、最佳空間呈現獎。





