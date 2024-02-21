桃園人久等了！每年一到2月，全台各大城市紛紛使出渾身解數，祭出各式各樣的燈會，就是要與民眾共度最精彩的元宵節，壓軸登場的「2024桃園燈會」更是首度在南昌森林運動公園及虎頭山創新園區2個地區共同進行，並從2月21日至3月3日正式絢爛登場，期間不只有華麗磅礡的燈光展演，還特別以漢服為主題，搭配古代市集、民俗特技等精彩活動，加上5天限時免費贈送給民眾的龍年小提燈，就是要與桃園人一起穿梭古今體驗最不一樣的元宵氛圍。





桃園燈會一向都是每年元宵節期間，全台眾所矚目的地點之一，2024年以「閃閃桃園，閃閃桃林」為主題揭開序幕，特別規劃「南昌森林運動公園」及「虎頭山創新園區」2大不同主題展區，於2月21日至3月3日共計展出12天，而桃林鐵路正好位於2個主題展區之間、形成巧妙的連結，若從空中俯瞰地面，彷彿一條正在地面穿梭的遊龍一般奪目光彩。





南昌燈區5大燈光作品！澳洲知名團隊特地跨海打造

在燈會期間，南昌森林運動公園燈區除了每半個鐘頭將進行大型燈光秀展演，還有來自國內外藝術家共5組大型燈光藝術作品展出，其中最推薦一定要搶拍的就是澳洲知名團隊Eness打造的「飛天交響樂」，由16個大型充氣藝術品組成的互動裝置，只要有人經過就會不斷變色；還有在地原住民藝術家伊誕．巴瓦瓦隆創作的「星星閃爍 在說話」，這項作品是由排灣族神話中取得靈感，期盼民眾能藉由光影作品聆聽大地的聲音。



虎頭山燈區古今融合超吸睛！漢服市集逛起來

園區的樹木也邀請專業劇場燈光師傅來打光，營造出五光十色的氛圍，每天都還有不同的歌手、街頭藝人展現才藝，加上免費就能觀賞，不妨趁著週末帶著家人、孩子一起同遊南昌森林運動公園，感受東西洋融合的賞燈氛圍。

逛完南昌園區以後，可以繼續搭乘接駁車前往虎頭山新創園區，就能立刻轉換另一種燈會氛圍！虎頭山燈區結合現代互動與傳統，一連串適合親子觀賞的「轉傘特技」、「立方體特技」等高難度傳藝特技表演，還有「氣球互動」趣味演出都讓人目不轉睛，燈區內更規畫漢服體驗和元宵宮燈，重現古代節慶氛圍，讓民眾猶彷彿穿越時空般，感受最傳統濃厚的元宵味。





除了有趣的親子互動燈組外，還可以感受古代市集、婚禮與廟會的氛圍場景，有別於以往「有燈無會」的感覺，創造真正熱鬧「有燈有會」的元宵燈會，現場更邀請「明倫三聖宮」、「景福宮」、「慈護宮」、「壽山巖觀音寺」、「中壢仁海宮」桃園5間知名在地宮廟在現場祈福，有月老求姻緣、求平安等多種項目，讓民眾龍年好運滿滿。





免費龍年小提燈限定5天發送

而民眾最期待的免費2款小提燈「桃氣龍」、「寶桃龍」。將在2月24日、2月25日、2月28日及3月2日、3月3日下午5點起於燈會現場發放發完為止，虎頭山燈區發放桃氣龍，南昌燈區則發放寶桃龍。此外，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往燈會，將每日於桃園火車站接駁車上車處及會場服務台發放限定版「春桃共榮」燈籠，讓大家開心過節、滿載而歸。











2024桃園燈會「閃閃桃園，閃閃桃林」

活動時間：2024年2月21日～3月3日

活動地點與項目：

南昌森林運動公園燈區

澳洲知名團隊Eness、原住民藝術家伊誕等藝術展品、必應創造光雕音樂秀



虎頭山創新園區燈區

宮廟及漢服市集、元宵猜燈謎、新年新希望 祈福許願卡、桃園燈會限定明信片拓印、閃閃新春賀卡手作



2024桃園燈會 龍年小提燈領取時間

發放時間：2月24日、2月25日、2月28日、3月2日、3月3日

發放地點：虎頭山燈區（桃氣龍）、南昌燈區（寶桃龍）

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