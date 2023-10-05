TTF玩具展攤位搶先逛！華山「2023台北國際玩具創作大展」4大展區、135攤位開逛，新品「奧樂雞x吃貨恐龍、MOLLY 夢想飛行」通通入手。

公仔控買爆！2023TTF「台北國際玩具創作大展」在10/7-10/10雙十連假期間登場，TTF今年邁入第20週年，也是經過疫情、暌違3年之後重新回歸，讓許多公仔控、玩具控、模型迷通通敲碗等不及。本次活動特別規劃4大展區、135個攤位，包含超人氣POP MART系列「MOLLY 夢想飛行」、全新聯名「奧樂雞x吃貨恐龍」、限定版「罐頭豬LuLu豬熊&豬羊」等必搶作品，帶你搶先看。



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繼文博會之後，又一年度創作盛事「2023TTF玩具展」將在雙十連假10/7-10/10期間，於華山東二館、中二館、中四B館強勢登場，邀請到國內外的公仔玩具創作者一起參展，最受矚目包含主視覺上的日本藝術家「中村萌」、以及BG BEAR作者「小川耕平」，此外還有YouTuber「鐵牛」設計的限定公仔等，總共135攤位進駐展場，還沒開展就在社群掀起話題。





▲圖片來源：「Taipei Toy Festival 台北國際玩具創作大展」官方粉絲專頁



其中，每年玩具展都備受矚目的POP MART泡泡瑪特，本次特別祭出多款MOLLY限定造型，包含「MOLLY 夢想飛行（默）、MOLLY MOZERO」以及與日本蜷川實花合作的「MOLLY X 蜷川實花 初夏夜之蝶手辦」，還有超夯角色「「α SKULLPANDA 蜷川實花」等聯名款，通通限量販售。





第20屆 台北國際玩具創作大展 活動資訊

此外，POP MART本次更強推inner flow年輕藝術家的作品，包含「Hirono · 未知的旅程」坐在紙船裡的小男孩，以及「海德．抬頭 – 粉/綠」腳踩著頭顱望向前方，還有療癒款「讓我抱抱」是沒有刺的仙人掌雕像，要在展場中圈粉。不只泡泡瑪特，本次在玩具展中還有香港TOYZEROPLUS領軍旗下「罐頭豬LuLu、PP BABY、吃貨恐龍」等超人氣角色參展，其中「罐頭豬LuLu」推出限定造型「豬熊、豬羊」，用懶洋洋的趴姿、療癒的屁屁擄獲粉絲。而來自屁屁星球的「PP BABY」則推出多彩多姿的達摩造型盲盒，逛展就是會忍不住抽起來。特別的是，超萌「吃貨恐龍」系列，這次除了推出粉嫩系色違版「草莓雷龍」，以及全新系列「蜜蜂小恐龍」甜蜜造型之外，更與台灣插畫角色「奧樂雞」聯名，推出限量版「奧樂雞 x 吃貨恐龍 刨冰款」，TTF展會首發全球限量200隻，也是本次展場要先搶的重點之一。

展覽日期：2023/10/7-2023/10/10

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 東二館、中二館、中四B館 1F & 2F

活動連結：https://www.facebook.com/TaipeiToyFestival



POP MART 台北國際玩具創作大展 亮點活動推薦

1、展覽期間，每日前200名非金幣套票入場就送「MOLLY 提袋 + 隨機經典盲盒2個」乙組。



2、凡於POP MART攤位消費就送「MOLLY 提袋」乙個，每日前100名結帳再送「隨機限量精美好禮」乙個。



3、消費滿3,000元，即贈「LABUBU水瓶扣背帶」乙個；滿6,000元送「ZSIGA卡套（狼崽）」乙個；滿12,000元再贈「PUCKY精靈星球探險家-深海探索員吊卡」乙個。



TOYZEROPLUS 台北國際玩具創作大展 亮點活動推薦

1、 凡於活動期間不限金額消費，加入官方LINE好友及追蹤官方Instagram即贈限量「罐頭豬LuLu豬熊&豬羊涼扇」乙個（隨機樣式）。



2、消費滿NTD2,000，贈送「罐頭豬LuLu豬熊&豬羊療癒購物袋」乙個。



詳細活動規範及供應情形，依各攤位官方公告為準。