小土匪壽司店拍起來！藏壽司「卡娜赫拉的小動物」3大聯名店、4款限定周邊攻略，限定版「壽司兔兔、P助陶瓷碗」鐵粉吃壽司抽起來。

小土匪壽司店，打卡拍起來！這次「藏壽司」將在10/6起推出全新聯名系列「卡娜赫拉的小動物」限定扭蛋，活動還沒開跑就讓粉絲們敲碗期待。配合本次活動，藏壽司加碼在北中南3間門市，打造「卡娜赫拉的小動物」限定佈景，同步推出打卡禮、集點贈活動，讓小土匪粉絲們通通一起衝。



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藏壽司與「卡娜赫拉的小動物」將在10/6起推出13款聯名扭蛋，為了讓粉絲們跟「小土匪」一起吃壽司，特別在「中山南西店、台中惠文路店、高雄岡山店」北中南共三間分店推出聯名限定佈景，在店外設計、店內等候區、甚至座位區中間都有不同造型的P助與粉紅兔兔，讓粉絲打卡拍不停。







為了讓粉絲盡情打卡，在「中山南西店、台中惠文路店、高雄岡山店」3店於10/6-11/2期間，推出打卡抽獎活動，只要與「卡娜赫拉的小動物」限定佈置拍照，就有機會抽中「卡娜赫拉的小動物提袋」壽司款/富士山款，以及超萌「卡娜赫拉的小動物陶瓷碗」，讓人手刀抽起來。





藏壽司X卡娜赫拉的小動物 聯名店資訊

除此之外，藏壽司也同步推出全店「壽司集點」限定小物，即日起在全台藏壽司消費滿300元即可集一點，集滿13點可兌換「旅行收納袋」，有黃色、粉色兩款選擇，如果集滿16點則可以兌換超萌「造型毛毯」，是粉紅兔兔吃著P住鯛魚燒造型，周邊小物通通限量供應，鐵粉們要先搶。不只有卡娜赫拉的小動物限定周邊，藏壽司也針對人氣超高「甜點」系列推出新品，包含首次推出「藏壽司濃布丁」，打造奶香、焦糖香氣的濃郁系布丁，搭配綿密口感，挑戰藏壽司必吃甜點新歡。此外，同步推出「焦糖爆爆泡芙塔、檸檬輕乳酪、黑糖蜜蕨餅聖代」等甜點新品，讓粉絲們準時挑戰。

活動門市：中山南西店、台中惠文路店、高雄岡山店

活動期間：10/6-11/2

活動內容：與「卡娜赫拉的小動物」限定佈置拍照，就有機會抽中「卡娜赫拉的小動物提袋」壽司款/富士山款，以及超萌「卡娜赫拉的小動物陶瓷碗」。



藏壽司X卡娜赫拉的小動物 集點活動資訊

活動門市：全台藏壽司

活動期間：即日起，換完為止。

活動內容：全台藏壽司消費滿300元即可集一點，集滿13點可兌換「旅行收納袋」、集滿16點則可以兌換超萌「造型毛毯」。



詳細活動規範及供應情形，依 藏壽司 官方公告為準。