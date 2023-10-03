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繡球花霜淇淋在中山站！新光南西「甜村天然手作」霜淇淋快閃店登場，IG超夯「抹茶繡球花霜淇淋」路過都想打卡。

2023-10-03 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：甜村天然手作 人氣：1,511
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編輯 張人尹

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IG超人氣「繡球花霜淇淋」台北吃得到！在社群一直洗版的「繡球花霜淇淋」從日本一路夯到台灣，現在在中山站也能吃得到、拍得到。來自台中的「甜村天然手作」即日起快閃新光三越台北南西店一館，中山站就能吃到超可愛、超好拍「繡球花霜淇淋」，挑戰中山甜點打卡新歡。

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甜村天然手作 南西快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
甜村天然手作 南西快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

台中霜淇淋店「甜村天然手作」超夯的繡球花霜淇淋掀起打卡話題，主打無色素、無香精、無奶精，近期在IG吸引許多粉絲打卡朝聖，這次「甜村天然手作」即日起至10/31北上打造快閃店，進駐新光三越台北南西店一館B2，讓人逛中山站就有超夯「繡球花霜淇淋」可以拍照打卡。
甜村天然手作 南西快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
甜村天然手作 南西快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次甜村天然手作快閃店中，提供純白色「手工鮮奶霜淇淋」以及療癒綠色「日本抹茶鮮奶霜淇淋」兩種口味選擇，同時還可以加價搭配配料「脆笛酥、Oreo餅乾」，打造捧花般更好拍、更療癒的視覺效果，讓中山站必吃甜點再加一。
甜村天然手作 南西快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
甜村天然手作 南西快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

甜村天然手作 南西快閃店

快閃時間：即日起至2023/10/31
快閃地點：新光三越台北南西店 一館B2F（台北市中山區南京西路12號）
 

甜村天然手作 推薦菜單

手工鮮奶霜淇淋：90元
日本抹茶鮮奶霜淇淋：100元
加料（脆笛酥/Oreo餅乾）：10元

詳細活動規範及供應情形，依 甜村天然手作 官方公告為準。

 

 

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甜村天然手作 霜淇淋 繡球花 甜點 more
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