超潮刈包拍IG！A Stand推出「MINI BAO」迷你刈包快閃店，倫敦最潮「牛小排刈包、香菜滷肉刈包」台灣就能拍IG。
倫敦最潮刈包，快閃回台灣！在英國倫敦的「BAO」，用超人氣台灣小吃「刈包」，掀起英國人的吃刈包潮流，這次配合品牌10週年，特別與A STAND共同攜手，在民生社區打造期間限定的「MINI BAO」迷你刈包快閃店，讓「英國潮刈包」在台灣再掀一波洗版熱潮。
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讓歐洲人瘋狂打卡的刈包品牌「BAO」由台灣女孩Erchen、英籍港僑姐弟Ting及Shing共同打造，把在地台灣料理「刈包」以及台味點心、飲料等通通帶進英國，為了慶祝10週年，特別與同樣10歲的「A STAND」共同攜手，在10/4-10/22期間，打造專屬的「MINI BAO」迷你刈包快閃店，透過可愛的外帶小窗口，提供3款迷你點心組合。
本次「MINI BAO」快閃店，限定供應「迷你BAO套餐」，一組共3個迷你點心，其中包含招牌「經典滷肉迷你刈包」，三層肉、酸菜搭配台味必備花生粉、香菜，打造在地風味，另一款「燉牛小排刈包」以香煎美國牛小排、紅蔥頭、四川美乃滋結合出創新異國風味。甜口味的「哭哭流沙包」則使用獨家麵皮包裹著鹹甜奶黃流沙餡，讓人整個套餐鹹甜風味一次滿足。
除此之外，本次「MINI BAO」也引進人氣台味飲品「手工花生牛奶」，將烘烤花生仁與香草莢、黑糖、鮮奶油及牛奶入鍋細火熬煮，把童年風味大大升級。3入組的「迷你BAO套餐」與「手工花生牛奶」也可以組合成一個大套餐「歡樂BAO套餐」，讓人好拍、好打卡。
A STAND X MINI BAO 營業資訊
活動期間：2023/10/4-10/22
營業日期：每週三至週日
營業時間：11:00-17:00 (每天限量250套，售完為止）
地點：台北市松山區新中街12號
MINI BAO菜單
迷你BAO套餐
售價：$280
內容：經典滷肉迷你刈包、燉牛小排迷你刈包、哭哭流沙包（每人限購五套）
歡樂BAO套餐
售價：$360
內容：經典滷肉迷你刈包、燉牛小排迷你刈包、哭哭流沙包、手工花生牛奶（每人限購五套）
手工花生牛奶
售價：$140
詳細活動規範及供應情形，依 A STAND 官方公告為準。
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