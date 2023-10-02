迷客夏聯名新周邊！迷客夏「糖蜜雙色小圓仔」飲料新配料開喝，再加碼聯名「KINGJUN帆布袋、琺瑯杯」飲料控想收藏。
迷客夏新周邊、新配料登場！手搖杯「迷客夏」先前推出奶茶新品，掀起飲料控討論，這次再推出全新配料「糖蜜雙色小圓仔」滿足咀嚼控，同時攜手「KINGJUN」推出萌系周邊小物、以及門市限定打卡點，飲料控通通要衝、要收藏。
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迷客夏繼新飲料「香緹紅茶拿鐵」之後，10/11起再推出全新配料「糖蜜雙色小圓仔」，把經典的紅白小湯圓，變成可以用吸管引用的迷你尺寸，讓人喝得到清甜糯米香、以及糖蜜甜香。針對本次新配料，迷客夏推薦搭配經典飲品牧場鮮奶茶系列、綠光牧場鮮奶系列，如「圓仔烏龍拿鐵、圓仔伯爵紅茶拿鐵」，都是迷客夏的推薦喝法。
此外，先前迷客夏曾與KINGJUN推出超萌聯名連保杯，這次再度攜手聯名，以KINGJUN角色作為主題，推出全3款杯裝、飲料封膜，搭配Y2K風格配色，讓人要拍、要打卡。並且同步推出限定周邊小物「KINGJUN聯名雲朵帆布袋」10/4起開賣，可愛風「KINGJUN聯名琺瑯杯」則在10月下旬上市，可以買飲料加購、也能直接單買收藏。
特別的是，迷客夏與KINGJUN這次聯名活動，也共同響應公益活動，自10/4起「迷客夏 台北南港站前店」變身成「KINGJUN聯名主題店」，不只有可愛的打卡佈景、還有公益畫展活動，由迷客夏「綠光公益計畫」所捐贈的3家公益團體「瑞復益智中心、籿苗教育發展協會、孩子的書屋」小朋友們創作的作品，也可以到聯名店現場索取著色紙，讓大小朋友們也一起創作。
迷客夏 新配料 糖蜜雙色小圓仔
販售期間：2023/10/11
售價：$15/份
迷客夏x KINGJUN 周邊商品販售資訊
KINGJUN聯名雲朵帆布袋
販售期間：2023年10月4日起~至售完為止
售價：單獨販售 $449/個、任一飲品加價購 $399/個
販售通路：迷客夏全台門市
KINGJUN聯名琺瑯杯 (巴士款/森林款)
販售期間：預計2023/10月下旬
售價：單獨販售 $399/個、任一飲品加價購 $349/個
販售通路：迷客夏全台門市
迷客夏 x KINGJUN聯名公益主題店展覽資訊
展覽門市：迷客夏 台北南港站前店
展覽期間：2023/10/4-10/31
詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。
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