台北龍蝦展覽必看！免費逛英國普普大師龍蝦特展，章魚龍蝦 向日葵龍蝦一次拍。

台北內湖免費展出菲利普・考爾伯特龍蝦特展！龍蝦電話、章魚龍蝦到全新抽象繪畫、花卉龍蝦一次看，免費入場超好拍。
英國龍蝦展覽就在台北！當代普普藝術大師菲利普・考爾伯特特展《彩境・時光之外》，藝術家以代表性的超普普風龍蝦，帶來一系列全新龍蝦作品，從章魚龍蝦雕塑、龍蝦繪畫作品，到首次亮相的抽象繪畫、裝飾性花卉2大系列，即日起到12/13日在內湖免門票就能參觀，超特別龍蝦展覽免費拍起來。
展覽必看亮點之一就是菲利普・考爾伯特首次亮相的大尺幅抽象繪畫、裝飾性花卉系列作品，將沃荷花卉結合龍蝦城中帶刺的仙人掌，多幅色彩濃烈繽紛的油彩花卉，有帶圓點的花朵、黑色背景的花朵等，同時也展出花卉龍蝦，像是身上佈滿花朵的龍蝦、向日葵龍蝦，充滿想像力、趣味性。
除了花卉系列作品，本次展覽也能看到許多造型的龍蝦雕塑，包括穿衣服的龍蝦、章魚龍蝦、電話龍蝦，以及站在頭谷上的黑色龍蝦，還有以不鏽鋼鏡面打造的懶惰龍蝦，每件都展現角色的幽默與象徵意義，展區更有龍蝦騎馬打鬥的戰鬥系列繪畫，龍蝦繪畫、龍蝦雕塑一次免費拍個夠。
