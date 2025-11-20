台北龍蝦展覽必看！免費逛英國普普大師龍蝦特展，章魚龍蝦 向日葵龍蝦一次拍。

台北內湖免費展出菲利普・考爾伯特龍蝦特展！龍蝦電話、章魚龍蝦到全新抽象繪畫、花卉龍蝦一次看，免費入場超好拍。

英國龍蝦展覽就在台北！當代普普藝術大師菲利普・考爾伯特特展《彩境・時光之外》，藝術家以代表性的超普普風龍蝦，帶來一系列全新龍蝦作品，從章魚龍蝦雕塑、龍蝦繪畫作品，到首次亮相的抽象繪畫、裝飾性花卉2大系列，即日起到12/13日在內湖免門票就能參觀，超特別龍蝦展覽免費拍起來。



▲台北內湖免費看龍蝦展！菲利普・考爾伯特全新龍蝦繪畫、龍蝦雕塑一次欣賞。(攝影：鄭亦庭)



▲台北免費展覽！普普藝術家菲利普・考爾伯特特展《彩境・時光之外》，超可愛龍蝦電話要拍。(攝影：鄭亦庭)

台北展覽免費看英國普普大師龍蝦展覽

被譽為「安迪・沃荷的教子」的菲利普・考爾伯特，以卡通龍蝦角色、超普普藝術繪畫，成為當代普普藝術大師之一，本次台北展覽同樣以標誌性的龍蝦形象作為核心創作根基，帶來極富趣味和視覺震撼的龍蝦作品，展間內有一系列造型多元的龍蝦雕塑，像是龍蝦電話、章魚龍蝦等，並有多幅描繪龍蝦的畫作。



▲免費台北展覽推薦！英國普普大師龍蝦特展必拍章魚龍蝦。(攝影：鄭亦庭)

台北龍蝦展覽必拍全新花卉系列

展覽必看亮點之一就是菲利普・考爾伯特首次亮相的大尺幅抽象繪畫、裝飾性花卉系列作品，將沃荷花卉結合龍蝦城中帶刺的仙人掌，多幅色彩濃烈繽紛的油彩花卉，有帶圓點的花朵、黑色背景的花朵等，同時也展出花卉龍蝦，像是身上佈滿花朵的龍蝦、向日葵龍蝦，充滿想像力、趣味性。



▲花卉系列龍蝦必拍！向日葵龍蝦、花卉油彩畫作在台北首次亮相。(攝影：鄭亦庭)

免費台北展覽必拍各造型龍蝦雕塑

除了花卉系列作品，本次展覽也能看到許多造型的龍蝦雕塑，包括穿衣服的龍蝦、章魚龍蝦、電話龍蝦，以及站在頭谷上的黑色龍蝦，還有以不鏽鋼鏡面打造的懶惰龍蝦，每件都展現角色的幽默與象徵意義，展區更有龍蝦騎馬打鬥的戰鬥系列繪畫，龍蝦繪畫、龍蝦雕塑一次免費拍個夠。



▲台北內湖免費看龍蝦展！懶惰龍蝦等多款造型龍蝦雕塑一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲台北免費展覽！普普大師菲利普・考爾伯特標誌性龍蝦展出，超大幅繪畫超吸睛。(攝影：鄭亦庭)

菲利普・考爾伯特彩境・時光之外

展覽地點：白石畫廊展間（台北市內湖區基湖路1號）

展覽期間：即日起 - 12/13（六）

展覽開放時間：11:00–19:00，週日、一公休

更多免費入場台北展覽跟上

▲台北內湖展覽龍蝦雕塑、站在頭骨上的龍蝦等免費拍。(攝影：鄭亦庭)



▲英國普普藝術家菲利普・考爾伯特展覽在台北內湖，超可愛龍蝦雕塑免費逛。(攝影：鄭亦庭)

