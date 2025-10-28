東門站展覽免費！永康街中原千尋特展免費入場，超萌角色公仔 聯名茶點一次收。

東門站展覽免費入場！Wu Space伍空間《中原ちひろ的藝想日常》特展即日起至12/28，線上預約免費參觀，還能吃茶點、收角色周邊。

隱藏版東門站展覽免費逛！東門站永康街附近的 Wu Space 伍空間推出特展《中原ちひろ的藝想日常》，展出日本藝術家中原千尋充滿奇幻童話氛圍的作品，展覽即日起至12/28，線上預約就能免費參觀，展區中不僅有中原千尋的畫作、限量公仔與周邊商品，還能一邊喝茶、吃甜點，享受沈浸式藝術時光，更推出角色聯名茶葉、角色小卡收藏活動，近期就揪人來東門站喝茶、逛展覽、收超萌角色周邊。







東門站展覽免費入場！中原千尋畫作 角色公仔一次登場

日本藝術家中原千尋擅長以壓克力、水彩描繪出夢幻童話角色、作品，將日常人事物以心中的意象，轉化為圖畫上的角色，畫作通常沒有刻意構思，充分呈現藝術家本人「沒有目的性，也是藝術的一種魅力」的概念，藝術家意象化角色「小太陽」也常在畫作中現身，本次展覽集結多件畫作、立體公仔與周邊商品，包括今年新作《十二星座》，以及融入台南元素的三幅特別創作，讓大家第一次看也能沈浸在中原千尋的筆下世界。





東門站中原千尋特展超萌角色公仔 周邊商品

一走進本次伍空間展間，便能看到中原千尋角色立體公仔的身影，11個超可愛的常見角色化為立體雕塑，每款限量66座，附專屬木盒非常有收藏價值，現場有周邊衣服、拼圖與中原千尋精裝畫冊，每本畫冊皆附贈限量300張的複製版畫一張，看完展覽心動想帶回家，現場就能跟工作人員購買。





東門站中原千尋特展茶點 角色小卡收藏活動

東門站Wu Space 伍空間不只能逛展覽，現場還提供「茶與小點心」加購組合，只要260元就能坐著品茶點、欣賞畫作，茶飲包含六款經典茶葉，茶點則有光之錦飴糖、肉桂胡桃、棗珍寶三種，更特別推出角色聯名茶盒與「角色小卡收藏活動」，購買茶盒即可獲得對應角色小卡，甜點、禮盒則隨機附贈三張角色卡，此外，即日起至12/28，完成展場打卡任務集滿三點，還能兌換限定「藝術茶瓶」。







《中原ちひろ的藝想日常》伍空間特展

展期：即日起－2025.12.28(日)

地點：Wu Space 伍空間（臺北市大安區潮州街168號1樓）

開展時間：週三至週日 13:00－19:00、週一二公休

預約方式：至 accupass 平台 https://walkr.tw/0Fqim0JZ ，即可免費登記預約。

每日可預約時段，將同步公告於Wu Space 伍空間IG精選動態，方便大家查詢、規劃。



《中原ちひろ的藝想日常》伍空間特展 活動資訊

現場加購茶點活動

現場觀展可以加購260元，即可獲得優質品茶、精緻小點，藝術茶瓶可以帶走收藏，內用茶飲可續杯。



打卡集點活動

即日起至12/28，在Wu Space完成「拍照、打卡＠wuspace_」，或在「Google Ｍap留下評論」，出示主辦方確認後可集1點，集點3點就能兌換一個藝術茶瓶。



角色小卡收藏活動

全系列共有11加1款角色小卡

1、凡購買聯名茶盒，即可獲得對應角色小卡一張。

2、凡購買禮盒、點心，即可隨機獲得3張角色小卡。

3、集齊指定張數即可兌換Wu Suprise。



近期台北展覽話題也要追

推薦閱讀：中山站免費展覽推薦！台北當代藝術館 旋轉壽司吧互動遊戲，免門票開玩。

推薦閱讀：台北展覽免費逛！日本藝術家手嶋大輔 視點個展，躺平厭世小女孩超欠拍。

推薦閱讀：咒術迴戰展台北站！松菸咒術迴戰展乙骨學生證票開搶，五條悟等身還原必拍。

更多 東門站免費展覽《中原ちひろ的藝想日常》 照片：

















