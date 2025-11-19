中山站赤峰街貓咪展！免費逛日本插畫家tama畫展，超可愛tama貓貓原畫、周邊都要收。

日本插畫家tama「oops!」貓貓展在中山站赤峰街免費入場！原畫、透明掛畫與周邊都能入手，還能順逛一樓咖啡廳。

超可愛貓咪展就在中山站赤峰街！日本插畫家tama個展「oops!」即日起在中山站赤峰街選物店「Ashhh workshop」展出，免費就能欣賞多幅tamaneko原畫，一系列可愛俏皮的tama貓各種表情都很療癒，現場也提供多款周邊小物，喜歡的話，畫作、周邊全都能買回家，最近揪人到中山站赤峰街，不妨順路來逛逛超可愛tamaneko貓咪展。

▲中山站赤峰街超可愛貓咪展！日本插畫家tama「oops!」個展免費參觀，tamaneko原畫超療癒貓奴必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲中山站赤峰街必逛貓咪展！tamaneko原畫、周邊一次看，超可愛插畫療癒爆棚，台北貓奴打卡新景點。(攝影：鄭亦庭)

中山站赤峰街插畫展！tamaneko原畫、透明掛畫全都能買

超可愛tama貓咪展覽位置就在中山站赤峰街巷弄內，一樓是Hudson Coffee咖啡廳，二樓則是 Ashhh workshop插畫選物空間，不定期舉辦插畫展覽，本次舉辦tama個展「oops!」，從一樓咖啡廳玻璃窗就貼滿可愛的tamaneko插圖，路過就會忍不住停下腳步拍照打卡，二樓展區展示多幅原畫與透明掛畫，包括tamaneko洗澡、睡覺、躲進洗衣籃裡、看恐怖電影等各種超可愛貓咪生活小場景，每一服都很可愛，喜歡的話，還能現場預訂購買，帶回家裝飾超療癒。



▲中山站展覽免費參觀！一樓咖啡廳、二樓插畫選物空間展出tamaneko多款原畫、周邊全都能買。(攝影：鄭亦庭)

貓奴必買！tamaneko展覽周邊明信片、插畫集

除了透明掛畫、原畫作品外，包含4款不同色系的tamaneko造型畫，一排tama貓貓超可愛，此外，本次「oops!」個展也推出多款人氣周邊，有8款插圖明信片、2款收藏海報、雙吊飾鑰匙圈，以及以 tamaneko 日記形式編輯的插畫集等，也有實用性的馬克杯、漁夫帽、環保購物袋、T 恤，無論是想收藏原畫、海報，還是實用性生活小物，全部都能買回家。



▲中山站tamaneko貓咪周邊必買！明信片、海報、插畫集、鑰匙圈、T恤，貓奴收藏度爆表。(攝影：鄭亦庭)

展覽逛完再喝咖啡！買 tama貓貓 周邊收 tamaneko 包裝袋

在展區挑選好喜歡的周邊後，需要到一樓Hudson Coffee結帳，店家會將商品放入印有tamaneko插圖的包裝袋中，超級可愛又具有收藏價值；逛完展覽，也推薦到一樓咖啡廳坐坐，只要點飲料，都能拿到附上tama貓貓小貼紙的飲料杯，無論是外帶或內用都讓人瞬間融化，這裡是結合插畫、咖啡、選物展覽的療癒空間，不僅能逛展、買周邊，還能享受文青咖啡氛圍，非常適合安排成中山站下午散步行程。

▲結帳還會收到tamaneko插畫袋包裝。(攝影：鄭亦庭)

▲赤峰街二樓插畫展空間超可愛！日本插畫家tama帶來透明掛畫、原畫，全部都能訂購買回家。(攝影：鄭亦庭)

日本插畫家tama 個展「oops!」展覽資訊

tama 個展「oops!」展覽

展出地點：Ashhh workshop（103臺北市大同區赤峰街26之2號2樓）

營業時間：12:00–19:00（週一公休）





一樓赤峰街咖啡廳 Hudson Coffee

地址： 103臺北市大同區赤峰街26-2號

電話號碼： 02-2550-5025

營業時間：12:00–19:00（週一公休）



免費就能入場台北展覽推薦

更多 中山站赤峰街 免費 tama個展oops! 照片：

▲tamaneko限定明信片共有8種插畫款式。(攝影：鄭亦庭)



▲中山站赤峰街tama個展周邊推薦，tamaneko馬克杯必買。(攝影：鄭亦庭)



▲日本插畫家tama原畫不只能現場觀賞，還能預購帶回家裝飾。(攝影：鄭亦庭)

