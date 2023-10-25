來去南港漫步！為了強化在地特色，從104年開始舉辦的台北地景公共藝術計劃，將台北各個角落故事透過藝術手法重現出來，今年「2023台北地景公共藝術」以南港作為策展區，於即日起至11/26期間，用3組裝置藝術、串連15間在地特色店家，並舉辦10場深度走讀導覽活動，讓大家用角度重新認識南港。







被老一輩人稱之為「黑鄉」的南港，在過往是磚窯輪胎等重工業的所在地，隨著時間演變至今，是三鐵共構的交通樞紐之外，重新整修開放的瓶蓋工廠台北製造所、台北流行音樂中心等藝文空間打造全新南港氛圍。今年「2023臺北地景公共藝術計畫」以逐岸流為主題，將南港歷史背景融入在地景藝術創作中，免費展出至11/26，揪大家來認識不一樣的南港。







擅於掌握多元媒材及複合製程的步里赫森，在瓶蓋工廠入口處運用塑料、金屬輪框和LED光影變化打造《光核》裝置藝術；科技聲音藝術家吳修銘則是創作出《記憶果實》，將無形的南港歷史背景和生活文化轉變成聲音，於新新公園中等大家到訪；出自藝術家耿傑生之手的《G2G系列：通道》，在公車候車亭進行創作，輪胎移動軌跡結合Google Map的色彩，夜間還會點燈，讓人在等候公車的同時，透過作品感受過往南港的產業歷史。





2023台北地景公共藝術計畫-逐岸流 活動資訊

展覽日期：2023/10/25 ~2023/11/26

展覽地點：新新公園/吳修銘《記憶果實》 瓶蓋工廠台北製造所/步里赫森《光核》 臺北流行音樂中心公車站、南港行政中心公車站/耿傑生《G2G系列：通道》