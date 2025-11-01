松菸「2025原創基地節」開跑！限定臺鐵「菸廠尋味便當」、六大藝術裝置點亮松菸古蹟，必看戶外展覽全攻略。

台北秋季的藝文風潮再度由松山文創園區引領 。備受矚目的「2025原創基地節」於10月31日盛大開幕 ，今年的主題定為「沿之有物」 ，將帶領民眾深入探索台北舊產業鐵道的歷史軌跡 。這不只是一場靜態展覽，更是一場結合聽覺、視覺與味覺的時光之旅 。園區首度串聯了臺北市的各大產業遺產群 ，並推出了令人驚喜的聯名美食，包括與臺鐵公司合作的「菸廠尋味便當」 ，以及與禮坊聯名的「紳士復刻版」雪茄捲 ，讓民眾透過「食」光，體驗松山菸廠的黃金年代 。





串聯台北產業遺產「沿之有物」探索城市發展軌跡

「2025原創基地節」的核心主軸緊扣「舊產業鐵道」 。松山文創園區總監趙釧玲表示，今年特別回溯松菸與城市歷史的連結 。台北市文化局局長蔡詩萍在記者會上強調 ，臺北縱貫鐵路及其沿線的產業遺產，對於台北的發展具有重大意義 。



他提及的「臺北工業遺產帶」 ，包括了松山菸廠、華山1914文創園區、台北啤酒工場等 ，都是現今文化與產業並行的重要廊帶 。此次活動首度大規模串聯這些產業遺產代表 ，啟動儀式中更以菸、酒、糖等物料放入列車 ，象徵串起台北的產業脈絡 。蔡局長期望透過系列活動，讓市民朋友能用不同視角重新認識這片土地的歷史 。



六組藝術家現地創作「菸徑」與「途境」點亮松菸古蹟

這次原創基地節的藝術能量相當豐沛，共展出六件現地創作藝術作品 。在30日的記者會後，藝術家們親自帶領貴賓導覽 。從3號出入口的變電站外牆，可欣賞到藝術家莫珊嵐的雷雕壁畫《途境─市民大道II》 。接著在辦公廳舍前小圓環有「三明治工」團隊的陶藝裝置《葉跡‧痕上‧軌道》 。走入巴洛克花園平台，則會被周學涵創作的巨幅陣列《菸徑》所震撼 。其他作品如周柏慶的聲音雕塑《共振於時間裡》 ，邱杰森的互動裝置《Flux No.5 / Platform》 ，以及陳協建與李俊誠的漆作壁畫《菸縷時光》 ，都以多元媒材重新詮釋了松菸的場域記憶 。為了響應「白晝之夜」，這些戶外藝術作品將於11月1日持續點亮24小時 ，讓民眾無論日夜都能感受古蹟與藝術交融之美 。



必吃限定臺鐵便當「菸廠尋味便當」與禮坊「雪茄捲」重現舊食光

談到體驗，絕對不能錯過這次的跨界聯名美食 。松山文創園區首度與臺鐵公司合作 ，推出了「菸廠尋味便當」 ，象徵歷史與風味的傳承 。這款便當採用味噌雞排與佃煮鯖魚的雙主菜形式 ，搭配地瓜飯和四道配菜 。菜色設計靈感來自菸廠老員工的記憶與時代特色 ，呈現了舊時光的經典風味 。



這款限定便當將於10月31日至11月16日 ，在臺鐵夢工場臺北店、松山店、南港店及七堵販賣台限量販售 。此外，園區也與RIVON禮坊合作 ，推出「紳士復刻版—法式奶油雪茄捲」 ，巧妙呼應松山菸廠曾設立雪茄工廠的歷史 。民眾只要在活動期間持《東西通行證》集滿專屬圖章 ，就能到服務中心填寫問卷後免費兌換 。



深入體驗松菸歷史「走讀導覽」與「表演藝術」多元登場

除了靜態展覽與美食，「2025原創基地節」更規劃了豐富的動態體驗 。活動期間將有兩組表演藝術登場 ，包括「石東製作」的遊走式展演《廠的日常》 ，以及「九涉」團隊編導的《集散地》 ，用不同視角重現松菸故事 。



如果想深入了解城市紋理，園區也與信義社大及文化史蹟講師鄭勝吉合作 ，推出了四條城市走讀路線 。同時，園區將於11月15日舉辦「我家在鐵路邊」座談會 ，邀請民眾從不同世代角度回望鐵道生活記憶 。為了讓感動延續，主題展《沿之有物—從鐵枝路到菸廠路》 也將與平台ARTOGO合作建置線上展間 ，預計11月中旬上線 ，讓民眾能跨越時空限制，隨時回味這場精采的文化盛宴 。



2025原創基地節－沿之有物 TRACING THE ECHOES

活動時間：2025/10/31（五）－11/16（日）

活動內容：

以「舊產業鐵道」為主題，結合六組現地藝術創作、兩組表演藝術與一場主題展覽，帶領民眾走入松菸記憶現場。期間推出多元體驗活動，包括城市走讀導覽、《東西通行證》集章任務、松菸記憶座談會與國際塗鴉創作「上牆 Hit the Wall」，延伸歷史記憶與文化對話。另有跨界合作限定商品：「臺鐵×松菸聯名菸廠尋味便當」與「RIVON紳士復刻版法式奶油雪茄捲」，以味覺重現菸廠舊時光。

活動網頁：https://reurl.cc/Dbn1Ge

想看更多以歷史為靈感的藝術創作？這個展會是最好的起點。

推薦閱讀：2025台北雙年展！北美館台北雙年展52位藝術家登場，全新沈浸式現地裝置必逛。

推薦閱讀：蜷川實花展來台！華山蜷川實花沉浸式光影展預售票開搶，8大展區必拍搶先看。

推薦閱讀：東門站展覽免費！永康街中原千尋特展免費入場，超萌角色公仔 聯名茶點一次收。