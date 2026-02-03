4公升麻古茶坊才180元！柚香紅萱 金萱茶10款限定，預購9折再送刮刮卡。

麻古茶坊超人氣 4 公升分享壺馬年限定版強勢回歸，限時預購享 9 折，還有百抽百中刮刮卡等你拿。

過年聚餐不用再煩惱飲料不夠喝了！在社群平台引爆討論的麻古茶坊分享壺終於強勢回歸，這次特別因應馬年推出升級限定版，不僅擁有4公升的超大容量，還貼心附贈10個迷你分享杯與專屬保冷袋，非常適合春節期間親友聚餐時一起暢飲。品牌也趁著18週年慶推出限時預購9折優惠與100%中獎的刮刮卡活動，讓大家在團圓時刻不僅能喝到新鮮果茶，還能把精緻的馬年設計提著走。



▲麻古茶坊分享壺新包裝呼應馬年到來，買就再送好運刮刮卡。





麻古茶坊分享壺馬年限定版

春節假期最期待的就是和親朋好友聚在一起聊天，這時候如果有一大壺冰涼清爽的飲料絕對是加分關鍵。麻古茶坊這次推出的麻酷分享壺回歸版本，特別換上充滿新年氣息的馬年限定包裝，外型吸睛又討喜。4公升的巨無霸容量完全就是為了聚餐量身打造，大家不用再各自跑去買飲料，只要一壺擺在桌上，就能讓所有人喝得心滿意足，更是拍照打卡的熱門視覺焦點。



▲過年必備麻古茶坊分享壺強勢回歸。





團圓聚會必備4公升大容量

為了讓分享變得更簡單，麻古茶坊分享壺還隨餐附贈10個可愛的迷你杯，讓大家可以輕鬆分裝，想喝多少就倒多少。最貼心的是它還配備了保冷鋁袋，就算聊天聊太久也不怕飲料退冰變溫，隨時都能喝到最完美的口感。趁著品牌成立18週年，這次的設計更融入了柳橙花的純淨意象，象徵品牌對水果風味的堅持，讓這壺茶不僅是好喝的飲料，更是連結大家感情的最佳橋樑。精選10款飲品，有純茶系列「高山金萱茶、錫蘭紅茶、翡翠綠茶、蕎麥綠寶石、紅萱烏龍」；和風味茶與果茶系列「蜜桃紅茶、柚香翡翠、翡翠柳橙、柚香紅萱、橙香紅萱」，大配早鳥優惠最便宜180元就有。

▲麻古茶坊分享壺還隨餐附贈10個可愛的迷你杯，讓大家可以輕鬆分裝。

限時預購9折優惠與刮刮卡

想要入手這款超人氣分享壺的朋友動作一定要快，因為去年一推出就秒殺完售。品牌特別規劃了線上預購活動，只要在指定期間填寫表單並完成取貨，就能享有9折超值折扣。而且只要購買分享壺，就能獲得一張保證中獎的刮刮卡，獎項包含品牌巧克力等驚喜好禮。不管是選擇清新解膩的純茶系列，還是用料紮實的人氣果茶系列，都能讓今年的春節團圓更有趣，建議大家提前預訂才不會撲空。



▲4公升麻古茶分享壺10款指定飲料，早鳥打九折優惠。

麻古茶坊 4公升分享壺 販售資訊

限時預購優惠： 2/2（一）至 2/4（三）填寫線上表單並完成取貨結帳，即享 9 折優惠。

正式開賣時間： 2/6（五）起全台門市開賣，售完為止。





麻古茶坊 4公升分享壺 好運加碼刮刮卡優惠

購買純茶系列分享壺送 1 張刮刮卡；購買果茶系列分享壺送 2 張刮刮卡。

贈送與兌換期間： 贈送至 2/22（日）止，兌換至 3/3（二）止，限購買原店兌換。

購買管道： 支援線上預購、門市購買、電話自取及外送。





麻古茶坊 4公升分享壺 飲料選擇

純茶系列：

高山金萱茶、錫蘭紅茶、翡翠綠茶、蕎麥綠寶石、紅萱烏龍



風味茶與果茶系列：

蜜桃紅茶（僅限北部、東部、離島及大葉高島屋門市販售）、柚香翡翠、翡翠柳橙、柚香紅萱、橙香紅萱





過年飲料要喝這杯！

