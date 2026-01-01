台北走春最強攻略！松菸「2026大過馬年」五大亮點一次看，咒術迴戰特展、小貓島集章療癒登場。

松菸春節活動開跑，結合漢聲傳統藝術與人氣動漫展，打造全齡向走春熱點，還有貓咪集章與消費抽獎等你來玩。

隨著2026丙午馬年的腳步逼近，台北最具文藝氣息的走春熱點「松山文創園區」，今年再度展現創意與傳統交織的獨特魅力 。自1月9日起至3月8日期間，園區盛大推出「2026大過馬年」系列活動，不僅攜手傳奇的「漢聲雜誌」將古蹟建築換上喜氣洋洋的民俗新裝，更集結了動漫迷必朝聖的「咒術迴戰」、「莉可麗絲」等超強檔特展 。無論是想感受濃厚的年節氛圍、帶著孩子放電玩樂，或是文青最愛的風格選物與集章活動，松菸都將成為今年寒假與春節期間，台北最不可錯過的「全齡向」走春首選 。

▲▲松山文創園區推出「馬上松好運」消費滿額抽紅包活動，即日起至3月8日，凡於指定店家單筆消費滿1,500元，憑發票或明細即可抽「馬上旺紅包」，獎項包含100元消費抵用券及多款松菸精選好禮。圖／松山文創園區提供；窩客島整理



漢聲雜誌聯手打造「馬到松滿福」傳統美學新地標

走進松菸，首先映入眼簾的便是濃厚的年味藝術裝置。今年園區延續與「漢聲雜誌」的深度合作，將傳統民俗美學完美融入古蹟空間 。遊客自松菸大道入口處，即可欣賞到辦公廳舍外牆上氣勢磅礴的巨幅對聯與福字斗方，這些字體別具巧思，是由人物、山水與花鳥精妙組合成的「花鳥字」，呈現出「遠看是字、近看是畫」的視覺驚喜 。此外，文創大街化身為一條充滿祝福的藝術長廊，15幅精緻的「百馬賀年」與「吉祥語馬圖」剪紙窗框在夜間燈光映照下更顯璀璨 。而五號倉庫旁的「五路進財」版畫，則寓意著五方財源齊聚，讓每一位路過的遊客都能沾沾喜氣，祈求新的一年財運亨通 。

▲松山文創園區2026大過馬年與漢聲雜誌社合作，於文創大街設置15幅「百馬賀年」及「吉祥語馬圖」剪紙窗框。圖／松山文創園區提供；窩客島整理

▲象徵守護園區平安的製菸工廠「四大門神」除了有勇猛威武的形象，也有拙趣可愛的農民畫版本。圖／松山文創園區提供；窩客島整理

風格選物抽紅包與「TAIWANIZE」新櫃進駐

除了視覺上的傳統饗宴，購物也是走春的一大樂趣。松菸今年特別推出「馬上松好運」消費滿額抽紅包活動，要讓民眾在賞遊之餘也能試試手氣 。凡於活動期間在園區內的松菸風格店家、hof (EVERYDAY OBJECT)、以及全新進駐的台灣文創服飾品牌「TAIWANIZE」等指定櫃位，單筆消費滿1500元，即可參加「馬上旺紅包」抽獎，獎項包含消費抵用券及多款精選好禮 。這次新進駐的「TAIWANIZE」位於西向製菸工廠，將台灣在地元素轉化為時尚服飾，勢必成為文創愛好者的新春採購焦點 。

▲五號倉庫一側的《五路進財》版畫寓意五方財源齊至，為遊客帶來一整年的招財納祥祝福。圖／松山文創園區提供；窩客島整理

貓奴必追「小貓島」喵年大吉主題展與消防栓集章

為了迎接2026馬年，松菸風格店家也吹起了一股療癒風。來自台南的人氣插畫品牌「小貓島」，特別策劃了「小貓島之喵年大吉」期間限定主題展 。藝術家將熱鬧的節慶氛圍與可愛貓咪形象結合，推出一系列如海報、桌曆、春聯等應景設計小物，讓貓奴們能將這份萌感帶回家妝點生活 。更有趣的是，小貓島將展覽延伸至整個園區，於製菸工廠一、二樓的16座消防栓箱發起「同步集章活動」 。遊客只要在活動期間追蹤官方Instagram，即可索取限定明信片，按圖索驥蒐集結合節氣與貓咪圖樣的限定印章，集滿指定章數還能兌換限量好禮，這絕對是今年春節最療癒的尋寶體驗 。

▲「小貓島之喵年大吉」期間限定主題展吉籤專區備受民眾喜愛。圖／松山文創園區提供；窩客島整理



動漫迷天堂！咒術迴戰、莉可麗絲與汪汪隊強勢來襲

對於動漫愛好者與親子族群來說，今年寒假的松菸簡直是夢幻天堂。話題不斷的「咒術迴戰」展覽以劇場版為核心，現場不僅展出珍貴手稿與特級咒具，更有一比一等身的「五條悟」模型霸氣坐鎮，重現熱血與純愛的經典場景 。此外，首次海外移展的「Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～」透過沉浸式投影帶領粉絲走入動畫世界；而「我的英雄學院」最終季快閃店與「我獨自升級」限定店同樣人氣爆棚 。針對親子家庭，園區則準備了小朋友最愛的「汪汪隊立大功」快閃遊樂園，設有豐富的闖關任務與大型氣偶，讓孩子們在救援任務中盡情放電，無論大人小孩都能在松菸找到屬於自己的快樂年味 。

▲咒術迴戰展覽以《劇場版 咒術迴戰0》篇為核心，重現熱血的友情與純愛主題，開展至今吸引眾多粉絲觀展。圖／松山文創園區提供；窩客島整理

2026大過馬年—馬到松滿福

活動時間： 2026年1月9日（五）至2026年3月8日（日）

活動優惠：

消費滿額抽紅包： 即日起至3月8日，於指定店家單筆消費滿1500元，憑發票或明細即可抽「馬上旺紅包」，獎項包含100元消費抵用券及松菸精選好禮 。

集章換好禮： 即日起至3月30日，於松菸風格店家或服務中心追蹤「小貓島」Instagram，可索取集章明信片，蒐集滿指定章數可兌換限量小禮物 。

活動內容：

新春藝術裝置： 與「漢聲雜誌社」合作，於辦公廳舍外牆展示花鳥字對聯、文創大街設置15幅「百馬賀年」剪紙窗框，以及五號倉庫側的「五路進財」版畫 。

風格店家主題展： 松菸風格店家推出「小貓島之喵年大吉」展覽，並於製菸工廠一、二樓設置16座消防栓箱集章點 。

強檔展覽： 包含「咒術迴戰」、「我的英雄學院」、「我獨自升級」、「Lycoris Recoil 莉可麗絲展」以及適合親子的「汪汪隊立大功」快閃遊樂園 。

店家資訊（消費抽紅包指定店櫃）：

松菸風格店家

hof (EVERYDAY OBJECT)

eyecandle松菸炊事場

以覺學

谷口写真企画室

小智研發垃圾廚坊

光一 一個時間

gonnaPLUS

CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青

TAIWANIZE（西向製菸工廠新進駐）

活動地點： 松山文創園區（台北市信義區光復南路133號）

