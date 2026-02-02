一沐日椒麻奶茶！一沐日新品奶茶加青花椒，台式香料奶茶三段麻度選擇。

一沐日推出冬季新品椒麻奶茶與椒麻鮮奶茶，將紅花椒與青花椒融入手搖飲，主打多段麻度選擇與熱飲設定，成為冬季手搖飲市場的話題新選擇。

▲一沐日推出冬季限定新品，以花椒入茶的概念，成為近期熱飲市場的話題焦點。

一沐日新品是椒麻奶茶！繼先前「九層塔奶茶」掀起話題後，這次一沐日更推出全新「椒麻奶茶」系列，把台灣香料元素帶進奶茶，推出以紅花椒、青花椒為主角的冬季限定新品，還可以客製化選擇「麻度」，打造台灣味的「香料奶茶」新喝法。成功再掀一波手搖杯奶茶新話題。

椒麻奶茶雙款風味亮相

▲一沐日椒麻奶茶以濃厚奶韻搭配紅花椒麻感，風味層次較為厚實。

椒麻奶茶亮點麻度選擇

▲一沐日椒心系列提供全麻、半麻、微麻三段麻度，皆為大杯熱飲。

一沐日 椒麻奶茶系列

必喝飲料手搖杯最夯話題

一沐日這次推出「椒麻奶茶、椒麻鮮奶茶」兩款冬季新品，首度將「麻」這項感官元素帶入手搖飲。椒麻奶茶以烏龍綠奶茶為基底，搭配紅花椒的醇厚麻感。另一款椒麻鮮奶茶則以鮮奶作為主軸，搭配青花椒的清香，整體風味更為清新。讓飲料控喝奶茶的同時，花椒的麻感會在入口後慢慢展開，打造麻而不辣的多層次感受。這次一沐日新品「椒麻奶茶、椒麻鮮奶茶」系列皆推出大杯熱飲規格，特別的是，不只可以調糖度，還提供「全麻、半麻、微麻」三段麻度選擇，讓粉絲能依照個人口味調整風味強度。一沐日表示，新品蕉麻奶茶系列自2月2日起於一沐日全台門市正式開賣，奶茶控一定要朝聖。上市日期：2026/02/02品項及價格：椒麻奶茶：70元椒麻鮮奶茶：90元注意事項：提供三段麻度選擇（全麻、半麻、微麻）

推薦閱讀：CoCo買一送一！CoCo莓好雙果茶第二杯0元，美樂蒂聯名紙杯拍起來。

推薦閱讀：可不可買一送一！可不可胭脂紅茶 胭脂歐蕾外送買一送一，尾牙獎金請客喝。

推薦閱讀：5大手搖杯聯名話題！CoCo美樂蒂杯 龜記聯名Labubu，TeaTop聯名戀與深空 飲料控必喝。