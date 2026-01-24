有春茶館｜台中新年聚餐首選！必吃炸年糕、濃白雞湯，從暖心鍋物到台式下午茶，道道驚豔的台味盛宴！ - 糖...

有春茶館｜台中新年聚餐首選！必吃炸年糕、濃白雞湯，從暖心鍋物到台式下午茶，道道驚豔的台味盛宴！

說到台中人心目中的味蕾記憶，位在南屯區的「有春茶館」絕對榜上有名。這裡不單是一間茶館，更像是一座收藏台灣歲月的食光寶庫。有春茶館將阿嬤傳承的手路菜重新演繹，把記憶中的古早味完美融入當代創意，無論是暖心鍋物、台式簡餐，還是充滿驚喜的下午茶點與飲品，每一口都能嚐到深厚的台灣人情味

有春茶館大墩店坐落在台中南屯區的大進街上，遠遠地就能看見那抹代表性的亮紅色招牌與醒目的「春」字LOGO，在灰黑色調的外觀基底上顯得格外喜氣且充滿現代感，店門口設計簡潔俐落，搭配大片玻璃落地窗與暖色系燈光，營造出一種舒適、想讓人進去坐坐的台式茶館氛圍

這裡的交通機能極佳，開車的朋友，附近有多個收費停車場，另外有春茶館也鄰近公車站點與Ubike站點，不論是在地聚餐或外地遊客到訪都非常便利

有春茶館環境

有春茶館店內設計巧妙地將復古與現代簡約結合，大量運用溫潤的木質桌椅與格柵，營造出放鬆的用餐氛圍，最引人入勝的莫過於天花板上錯落有致的竹編篩子與裝飾燈具，將農村生活的日常工具轉化為極具設計感的藝術裝置

牆面 醒目的紅色牆面上點綴著可愛的插畫與台語詞彙，另一側則是清水模質感的簡潔牆面，處處都能感受到品牌對台灣文化的致敬，不論是三五好友的小酌茶敘，或是全家大小的聚餐，這裡寬廣的座位配置都能讓人感到自在而不擁擠

有春茶館精緻伴手禮展示牆，將台式美味打包帶回家

在走進店內稍作停留時，很難不被入口處旁那整面壯觀的木質展示架所吸引。有春茶館特別規劃了這一大區伴手禮展示空間，運用層次分明的木格柵搭配明亮燈光，將各式商品襯托得極具質感，展示牆裡琳瑯滿目，不僅有有春茶館自家研發的特色商品，還網羅了許多台中在地好物

多樣化選擇： 從特製醬料、乾貨點心到精選茶葉應有盡有。

伴手禮首選： 許多產品都換上了喜氣鮮豔的紅色包裝，不管是餐後順手帶一份給親友，或是作為台中旅遊的紀念禮，都顯得體面大方。

等餐的空檔推薦大家可以來這裡逛逛，說不定能挖到意想不到的台味寶藏！

有春茶館菜單

檸檬雞腿飯 280元

有春茶館的簡餐除了靈魂主食外，均會附上豐富的副餐組合，香Q米飯、熱湯、3種當日現做的季節配菜，及飯後小甜點仙草凍作為完美收尾

這道檸檬雞腿飯，主廚將整隻大雞腿炸至外皮金黃酥脆，內裡則保持著飽滿多汁的肉質，上桌前淋上特製的泰式酸辣醬汁，微酸微辣的香氣撲鼻而來，與酥脆的外皮交織出令人垂涎的層次感

紅燒牛肉飯 300元

這道紅燒牛肉飯糖糖也很喜歡，店家特別選用優質牛腩進行長時間燉煮，將肉質調整得極其軟嫩且不乾柴，即便是厚切的大塊牛肉也能在口中輕鬆化開

牛肉充分吸收了紅燒醬汁的精華，搭配燉煮入味的蘿蔔與鮮甜青豆，色澤相當誘人，紅燒湯頭帶有濃郁的台式醬香，拌入白飯一起享用，鹹香適中的滋味讓人忍不住一口接一口，是那種會讓人想念的純樸好味道

經典麻油雞鍋 350元（含酒）

每當冷氣團襲來，最渴望的就是那一口熱騰騰的滋味，冷冷的冬天就是要來吃暖暖的鍋物。這款經典麻油雞鍋是糖糖非常推薦的冬日選擇，湯頭裡加入了適量的酒提味，湯頭溫潤帶麻油香氣，喝上一口全身立刻暖和起來，鍋中的配料也相當豐富，有大塊鮮嫩的雞肉，還有鮮香菇、金針菇、玉米、豆皮以及米血等豐富食材，隨餐還會附上大份量的茼蒿與白飯，讓人吃得既飽足又暖心

藥膳羊腩排鍋 380元

誰說想吃羊肉爐非得揪團？有春茶館特別推出的藥膳羊腩排鍋，讓你一個人也能享受暖胃的台式經典。這鍋藥膳湯頭帶有淡淡的漢方清香，喝起來回甘不燥熱， 除了一般羊肉片，還選用了大塊帶皮的羊腩排，燉煮到皮Q肉嫩，嚼起來充滿肉感卻沒有羊羶味，鍋內除了豪邁的羊腩及羊肉片，還有豆皮、豆腐、木耳、金針菇、米血等多種經典火鍋料

扁魚沙茶鍋 420元

這道扁魚沙茶鍋更是承載了有春老闆娘記憶中「家」的味道，由於湯底需要耗費大量新鮮扁魚長時間熬煮，製作過程繁瑣且耗時，因此並非店內的常態性餐點。今年冬天，有春特別讓這份珍貴的私房美味再次限時回歸，想嚐鮮的朋友絕對要把握機會

扁魚沙茶鍋湯頭色澤深邃誘人，結合了扁魚的鮮甜與沙茶的醇厚，淋在食材上香氣四溢，鍋內鋪上三隻碩大鮮紅的海蝦與厚實的豬肉片，海陸精華交織出豐富層次，搭配大塊豆腐、番茄、青蔥、黑木耳、金針菇與各式丸類，色彩繽紛且食材新鮮

滷豆干 75元

怎能少了靈魂配角「滷豆干」？有春茶館這盤滷豆干，絕對是聊天續茶的最佳良伴， 每一塊豆干都呈現深邃的琥珀色，氣孔中吸滿了特製滷汁，口感紮實且富有彈性

麵茶炸年糕 110元

除了豐富的主餐與鍋物，來到有春茶館還有一道絕對不能錯過的經典點心，那就是麵茶炸年糕。這道甜點將台灣傳統節慶必吃的年糕重新演繹，是許多饕客心目中的頭號甜品

年糕裹上特製麵衣後炸至誘人的金黃色，外皮咬下時帶著令人愉悅的酥脆聲， 酥脆的外衣包裹著軟糯Q彈的年糕心，單吃就能感受到年糕紮實的甜味，旁邊附上一小碟細緻的麵茶粉。沾取後享用，除了原本的甜香，更增添了一股濃郁回甘的古早味麵茶香氣，讓整體風味提升到另一個層次

蜜糖粳粽冰 100元

除了傳統點心，這碗一推出就大受好評的蜜糖粳粽冰，更是將台灣傳統食材玩出新創意的代表作， 以細緻的剉冰為基底，吃起來冰涼爽口、入口即化，冰面上鋪滿剪成塊狀的粳粽，質地Q彈滑嫩、帶著點微黏口感，宛如粉粿般在舌尖輕柔化開，一旁圍繞著Q彈小芋圓、滑嫩仙草以及香甜綿密的蜜芋頭，最後點綴上一顆鮮紅櫻桃，每一口都能感受到食材交織出的豐富風味，彷彿將夏天的幸福滋味通通吃進肚子裡，是餐後消暑解膩的最佳選擇！

芋泥波波奶綠 S 85元

有春茶館的人氣招牌飲品「芋泥波波奶綠」，以清新回甘的奶綠為基底，並豪邁地加入了大量手工芋泥，濃郁的芋泥在杯緣畫出漂亮的芋泥虎紋，紫色與奶白色的交織外型非常吸睛，芋泥濃郁香甜且口感綿密，與奶香、茶香分明的奶綠完美融合，最上層鋪滿了香Q有嚼勁的雙色小芋圓，料多到喝完這杯真的會很有飽足感

麵茶拿鐵 S 100元

有春茶館特別將台灣傳統的麵茶，結合現代的鮮乳，打造出這杯充滿懷舊靈魂的創新飲品，捨棄傳統熱水沖泡，改用牛奶去沖泡麵茶，這讓原本單純的麵茶香氣，多了一份牛奶的圓潤與甜感，質地帶點微稠感，入口時溫潤且富有層次，喝完後頗具飽足感

蜜桃凍飲 S 90元

這款飲品選用果香優雅的蜜桃烏龍作為基底，最特別的是加入了綠色亮眼的斑蘭凍，帶點微甜口感的蜜桃烏龍茶交織著斑蘭凍散發著出的獨特青草清香，味道清爽而不濃厚刺激，為整杯飲品增添了有趣的咀嚼感

有春茶館 冷凍年菜

另外有春茶館也推出了2026年菜，嚴選經典台味，吉祥寓意佳餚，馬年團圓首選年菜組

鴻運組（葷）早鳥優惠 4680元，特贈有春最熱門「芝麻麵茶粉」、茶餘飯後大人小孩都愛的「黑糖小餅乾」，商品原價 4988元

歲豐宴（素）早鳥優惠 3280元，特贈上班族最愛的零嘴「紅心芭樂乾」，商品原價 3688元

再次造訪有春茶館大墩店，依然被那濃濃的台灣味所感動。這裡不單是一間茶館，更是一個傳承手路菜文化與人情溫度的空間。無論是季節限定、耗時熬煮的扁魚沙茶鍋，還是經典必吃的麵茶炸年糕，道道都能感受到店家對傳統食材的創新與堅持，如果您正在尋找一個適合家族聚餐、朋友茶敘，或是想帶外地友人體驗台中道地茶館文化的地方，有春茶館絕對是榜單上的首選推薦！