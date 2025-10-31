2025文具展來了！文具展5大主題展區連逛4天，日本超萌傲嬌喵必買周邊來台。

2025文具展即日起在世貿一館展出！5大主題展區集結近百家品牌、日韓插畫家周邊小物，日本超人氣傲嬌喵周邊也能買到。

2025文具展登場！2025玩轉文具暨手作創意展《文創設計週》即日起到11/3，在開台北世貿一館展，2025文具展規劃5大主題展區，集結近百家品牌、日韓插畫家，從設計文具、手帳周邊、紙膠帶，到IP周邊、插畫選物通通買得到，本次更有日本超人氣貓咪IP「傲嬌喵」首次登台，文具控、手帳控週末快衝2025文具展挖寶、買周邊。







2025文具展打造五大主題展區必逛

2025玩轉文具暨手作創意展《文創設計週》以「文具、設計、文創」為核心，打造5大主題展區，包括設計文具小物區、創作職人天地、跨界潮流選品區、手作系療癒補給站，以及玩具公仔樂園等區域，匯集國內外品牌、獨立設計師、創作者，高質感文具、文青雜貨到設計小物、超可愛IP周邊都能一次逛。





2025文具展日本超人氣傲嬌喵必買推薦

今年文具展最大亮點日本超人氣貓系IP《傲嬌喵 NyanDere》首次在台灣亮相，以「一生都想黏著你的傲嬌貓」為主題，描繪傲嬌、病嬌、酷酷的撒嬌等個性滿滿的貓貓，並邀請速水奨、山口勝平、石田彰、杉山紀彰、花江夏樹五大聲優詮釋，周邊必收5隻傲嬌喵玩偶，也有飲料提袋隨身鏡、手持電風扇等周邊，以及扭蛋機、期間限定的紀念貼拍，現場參加「聲優挑戰互動區」只要猜對角色貓貓，就能把傲嬌貓小玩偶、貼紙直接帶回家。





2025文具展必逛推薦

除了超可愛的傲嬌貓，本次文具展也有反應過激的貓、只是一顆麻糬、金馬桶，以及日本韓國人氣IP黑貓羅賓、麻吉鴨鴨、檸檬糖糖、WEIRDOLLS等，各種IP周邊、插畫周邊讓人想每攤通通都想買爆；此外，現場也有高質感生活小物、特色手作小物，更有皮革壓印等手作體驗，讓你現場製作喜歡的圖案帶回家，2025文具展IP周邊小物、生活小物全要買。







2025玩轉文具暨手作創意展《文創設計週》

展覽日期：2025/10/31(五)~11/03(一)

展覽時間：10:00~18:00

展覽地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）



