Kitty周邊必收！AIR SPACE三麗鷗聯名滿額贈，Kitty超市購物袋 大臉抱枕必收。

Kitty控、三麗鷗鐵粉要搶！這次女裝品牌AIR SPACE再度攜手三麗鷗明細，推出雙主題新品系列，集結Hello Kitty、My Melody、Kuromi等角色，除了推出服飾之外，更為粉絲們提供超萌滿額禮，無論是銀白系造型吊飾、大頭抱枕，或是繽紛超市主題購物袋，粉絲通通要入手。





AIR SPACE雙主題服飾 融合可愛與時尚

AIR SPACE這次聯名三麗鷗，推出雙主題服飾風格。第一波在10/20起推出「Silver Exclusive灰燼銀系列」，主打灰階美學、極簡剪裁，在長袖上衣與連帽外套，使用立體刺繡與金屬印花細節，展現冬日專屬的銀白時尚。接著在11/10 則推出「Super MarKitt超市萌潮系列」，以美式超市貨架為靈感，強調街頭元素、鮮明色彩，結合三麗鷗角色更療癒可愛。



AIR SPACE灰燼銀質感贈品周邊必收藏

不只有服飾新品，AIR SPACE這次針對雙主題服飾，也對應推出兩波滿額贈活動，第一波10/27起，單筆消費滿 3,500元送「Hello Kitty灰燼銀娃娃造型吊飾」一個，如果是品牌 SVIP 與 VIP 會員單筆消費滿 4,800元，還可再加贈「Hello Kitty／Kuromi灰燼銀大頭枕」一個。



AIR SPACE Super MarKitt超市系列周邊萌翻

第二波11/10起，則呼應「Super MarKitt」系列，粉絲們凡購買任一超市系列聯名商品，即附「Hello Kitty超市購物袋」與「Hello Kitty行李箱貼紙」一組。單筆消費滿 3,500元，加贈「Hello Kitty卡夾零錢包」一個。不論質感銀灰系、美式繽紛色系，三麗鷗粉絲通通要收藏。





AIR SPACE三麗鷗滿額贈活動資訊

第一波Silver Exclusive灰燼銀系列

活動期間：10/27起

活動內容：

單筆消費滿 3,500元送「Hello Kitty灰燼銀娃娃造型吊飾」一個。

品牌 SVIP 與 VIP 會員，單筆消費滿 4,800元，加贈「Hello Kitty／Kuromi灰燼銀大頭枕」一個。



第二波Super MarKitt超市萌潮系列

活動期間：11/10起

活動內容：

凡購買任一超市系列聯名商品，即附「Hello Kitty超市購物袋」與「Hello Kitty行李箱貼紙」一組。

單筆消費滿 3,500元，加贈「Hello Kitty卡夾零錢包」一個。





可愛聯名周邊商品 粉絲要買

