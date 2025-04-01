為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

2025-04-01 12:05:16 文字：屎蛋媽就是可以很親子
share
屎蛋媽就是可以很親子

屎蛋媽就是可以很親子

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

到福岡各大景點遊玩，再也不用東一個伴手禮，西一個伴手禮啦！ 

福岡機場免稅店於2025年3/28全新升級開幕啦！ 

免稅店一下子擴大到4倍！ 

自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

超划算的福岡機場免稅店 Qrcode，一出示就享有優惠～ 

一定要用起來！ 

更多優惠： https://fuk-ab.com.tw/ 

 

福岡怎麼玩？ 

快跟著Stanma一起用力玩起來！ 

福岡塔 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

到福岡必去的福岡塔，還有超可愛的幸運物！ 

一定要一起合照一張！ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

高達123m的展望室，只要幾秒鐘的時間就能到達～ 

拍好拍滿還能俯瞰福岡的全景，說什麼都要來朝聖去！ 

更多福岡reels : 

福岡城跡（舞鶴城）

 日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

福岡最具代表的福岡城跡，也是日本著名的古城之一～ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

每個地方都提供拍照提示～ 

一秒站在最佳拍照點，人人都可以是網美～（大聲笑） 

警固神社 

 日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

 

走逛福岡各大百貨公司，一定要到被百貨公司圍繞的警固神社去！

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr 

 

免費的足湯體驗～ 

不只能祈求免災厄、疾病、身心平安⛩～ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

還能一解逛街的疲累～ 

誰說逛神社，只能買御守啦！ 

 

太宰府天滿宮 

 日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

古老的太宰府天滿宮為紀念日本學問之神～菅原道真而建造～ 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

高達11座的御神牛，別忘了在太宰府附近仔細找一找～ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

抽一個幸運籤，希望天天都好運！ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

最棒的就是熱門的神社前表參道！ 

超多的商店街可以走逛一整天～ 

 

所有最夯的公仔都能在這裡一起找到～ 

九州國立博物館 ​​​​​​​

 日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

由名列世界建築家100人中的菊竹清訓所設計的九州國立博物館！ 

曲線般的外觀，一定要順遊去～ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

超多的展品，讓人看得目不轉睛～ 

由日本派遣唐使到中國學習的遣唐使時代！ 

充滿中國文物之美，讓人忍不住人佇足～

福岡城跡 （筥崎宮）​​​​​​​

 日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

福岡城跡又一發～ 

 

知名的筥崎八幡宮怎麼拍都好看～ 

在廣場前隨處都能看見不怕生的鴿子圍繞～ 

今天就是動物們最愛的白雪公主啦～（自己說） 

 

 

福岡機場免稅店​​​​​​​

 日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

到福岡超多知名景點怎麼玩都好玩～ 

不想惦記著該給誰採買伴手禮，就到福岡機場免稅店一次採買去！ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

全新升級的福岡機場免稅店總面積共有6000平方公尺！ 

大四倍的購物空間，實在太好買啦！ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

除了邊購物邊享用美食～ 

福岡機場還多了自助報到和快速通關的自動設備！ 

快速通關和安檢～ 

就能更快的暢遊機場免稅店啦！ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

超多的休息空間，還有充電座、免費 Wi-Fi可以使用～ 

不用低銷就能坐著等待班機，讓陪伴同行的老公有專屬的休息空間，更能大逛福岡機場免稅店啦！

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr 

 

福岡機場免稅店進駐了超多的精品、化妝品和日本在地零食！ 

無論大人小孩都能買得開心～ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

高達8.7公尺的YAGURA文化區，把福岡知名的八女提燈、博多織融入在空間裡～ 

濃濃的日本氣息，邊採買還能邊拍照～ 

榮登Stanma福岡全新景點的筆記名單之一～ 

 

日本福岡機場免稅店全新升級開幕啦～自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！（內有超划算Qr

 

各種福岡伴手禮不要在沿路一直買，一直提啦！ 

在更寬敞、舒適福岡機場免稅店一次採買最方便啦！ ​​​​​​​

 

別忘了使用超划算Qrcode，一出示就享有優惠～ 

 

更多優惠： https://fuk-ab.com.tw/ ​​​​​​​

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
日本【大阪購物】TRIAL 臨空城店～24小時營業的大賣場，有退稅服務，回台前最後衝刺買好買滿。
 貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界
新竹市東區新竹今日魚市。丼賞和食竹科關新店 這家是關新區最有日本氛圍的丼飯專門店 400元浮誇刺身船竟然有25片以上生魚片！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
伴手禮天堂再加一！羽田機場全新甜點禮品旗艦店盛大開幕，回台灣前再爆買一波。
 特派員 Trish
{台中美食}咱們小時候/全台唯一親子派對餐廳，全新200坪超大環遊世界主題!兒童節限定馬賽克燈DIY、卡通人物見面會，現在點指定套餐再 抽$15000 旅遊金
 別讓一姐不開心
逢甲最大扭蛋店「心痛扭蛋機」新開幕！逾200台超好逛，一番賞、多款盲盒任你選。
 記者 蕭芷琳
推薦商品
keyboard_arrow_up