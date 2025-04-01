到福岡各大景點遊玩，再也不用東一個伴手禮，西一個伴手禮啦！

福岡機場免稅店於2025年3/28全新升級開幕啦！

免稅店一下子擴大到4倍！

自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！

超划算的福岡機場免稅店 Qrcode，一出示就享有優惠～

一定要用起來！

更多優惠： https://fuk-ab.com.tw/

福岡怎麼玩？

快跟著Stanma一起用力玩起來！

福岡塔

到福岡必去的福岡塔，還有超可愛的幸運物！

一定要一起合照一張！

高達123m的展望室，只要幾秒鐘的時間就能到達～

拍好拍滿還能俯瞰福岡的全景，說什麼都要來朝聖去！

更多福岡reels :

福岡城跡（舞鶴城）

福岡最具代表的福岡城跡，也是日本著名的古城之一～

每個地方都提供拍照提示～

一秒站在最佳拍照點，人人都可以是網美～（大聲笑）

警固神社

走逛福岡各大百貨公司，一定要到被百貨公司圍繞的警固神社去！

免費的足湯體驗～

不只能祈求免災厄、疾病、身心平安⛩～

還能一解逛街的疲累～

誰說逛神社，只能買御守啦！

太宰府天滿宮

古老的太宰府天滿宮為紀念日本學問之神～菅原道真而建造～

高達11座的御神牛，別忘了在太宰府附近仔細找一找～

抽一個幸運籤，希望天天都好運！

最棒的就是熱門的神社前表參道！

超多的商店街可以走逛一整天～

所有最夯的公仔都能在這裡一起找到～

九州國立博物館 ​​​​​​​

由名列世界建築家100人中的菊竹清訓所設計的九州國立博物館！

曲線般的外觀，一定要順遊去～

超多的展品，讓人看得目不轉睛～

由日本派遣唐使到中國學習的遣唐使時代！

充滿中國文物之美，讓人忍不住人佇足～

福岡城跡 （筥崎宮） ​​​​​​​

福岡城跡又一發～

知名的筥崎八幡宮怎麼拍都好看～

在廣場前隨處都能看見不怕生的鴿子圍繞～

今天就是動物們最愛的白雪公主啦～（自己說）

福岡機場免稅店 ​​​​​​​

到福岡超多知名景點怎麼玩都好玩～

不想惦記著該給誰採買伴手禮，就到福岡機場免稅店一次採買去！

全新升級的福岡機場免稅店總面積共有6000平方公尺！

大四倍的購物空間，實在太好買啦！

除了邊購物邊享用美食～

福岡機場還多了自助報到和快速通關的自動設備！

快速通關和安檢～

就能更快的暢遊機場免稅店啦！

超多的休息空間，還有充電座、免費 Wi-Fi可以使用～

不用低銷就能坐著等待班機，讓陪伴同行的老公有專屬的休息空間，更能大逛福岡機場免稅店啦！

福岡機場免稅店進駐了超多的精品、化妝品和日本在地零食！

無論大人小孩都能買得開心～

高達8.7公尺的YAGURA文化區，把福岡知名的八女提燈、博多織融入在空間裡～

濃濃的日本氣息，邊採買還能邊拍照～

榮登Stanma福岡全新景點的筆記名單之一～

各種福岡伴手禮不要在沿路一直買，一直提啦！

在更寬敞、舒適福岡機場免稅店一次採買最方便啦！ ​​​​​​​

別忘了使用超划算Qrcode，一出示就享有優惠～