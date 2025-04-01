到福岡各大景點遊玩，再也不用東一個伴手禮，西一個伴手禮啦！
福岡機場免稅店於2025年3/28全新升級開幕啦！
免稅店一下子擴大到4倍！
自在的到福岡各大景點遊玩，伴手禮就一次在福岡機場採買吧！
超划算的福岡機場免稅店 Qrcode，一出示就享有優惠～
一定要用起來！
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福岡怎麼玩？
快跟著Stanma一起用力玩起來！
福岡塔
到福岡必去的福岡塔，還有超可愛的幸運物！
一定要一起合照一張！
高達123m的展望室，只要幾秒鐘的時間就能到達～
拍好拍滿還能俯瞰福岡的全景，說什麼都要來朝聖去！
更多福岡reels :
福岡城跡（舞鶴城）
福岡最具代表的福岡城跡，也是日本著名的古城之一～
每個地方都提供拍照提示～
一秒站在最佳拍照點，人人都可以是網美～（大聲笑）
警固神社
走逛福岡各大百貨公司，一定要到被百貨公司圍繞的警固神社去！
免費的足湯體驗～
不只能祈求免災厄、疾病、身心平安⛩～
還能一解逛街的疲累～
誰說逛神社，只能買御守啦！
太宰府天滿宮
古老的太宰府天滿宮為紀念日本學問之神～菅原道真而建造～
高達11座的御神牛，別忘了在太宰府附近仔細找一找～
抽一個幸運籤，希望天天都好運！
最棒的就是熱門的神社前表參道！
超多的商店街可以走逛一整天～
所有最夯的公仔都能在這裡一起找到～
九州國立博物館
由名列世界建築家100人中的菊竹清訓所設計的九州國立博物館！
曲線般的外觀，一定要順遊去～
超多的展品，讓人看得目不轉睛～
由日本派遣唐使到中國學習的遣唐使時代！
充滿中國文物之美，讓人忍不住人佇足～
福岡城跡 （筥崎宮）
福岡城跡又一發～
知名的筥崎八幡宮怎麼拍都好看～
在廣場前隨處都能看見不怕生的鴿子圍繞～
今天就是動物們最愛的白雪公主啦～（自己說）
福岡機場免稅店
到福岡超多知名景點怎麼玩都好玩～
不想惦記著該給誰採買伴手禮，就到福岡機場免稅店一次採買去！
全新升級的福岡機場免稅店總面積共有6000平方公尺！
大四倍的購物空間，實在太好買啦！
除了邊購物邊享用美食～
福岡機場還多了自助報到和快速通關的自動設備！
快速通關和安檢～
就能更快的暢遊機場免稅店啦！
超多的休息空間，還有充電座、免費 Wi-Fi可以使用～
不用低銷就能坐著等待班機，讓陪伴同行的老公有專屬的休息空間，更能大逛福岡機場免稅店啦！
福岡機場免稅店進駐了超多的精品、化妝品和日本在地零食！
無論大人小孩都能買得開心～
高達8.7公尺的YAGURA文化區，把福岡知名的八女提燈、博多織融入在空間裡～
濃濃的日本氣息，邊採買還能邊拍照～
榮登Stanma福岡全新景點的筆記名單之一～
各種福岡伴手禮不要在沿路一直買，一直提啦！
在更寬敞、舒適福岡機場免稅店一次採買最方便啦！
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