動物方城市2電影周邊！威秀影城朱蒂尼克飲料杯，樹懶零錢包電影套餐開賣。

威秀影城獨家推《動物方城市2》限定套餐，11/12起開賣大型造型飲料杯、絨毛零錢包、造型手機支架，粉絲必買！

《動物方城市2》 將於11/26正式上映，威秀影城特別自即日起推出全台獨家

電影套餐與周邊，其中包含超吸睛的「大型造型飲料杯」、實用又可愛的「角色絨毛零錢包」，以及人氣爆棚的「絨毛造型手機支架」，

朱蒂、尼克周邊小物必收藏。



▲威秀獨家限定電影周邊，11/12起分波段開賣。



▲威秀影城推動物方城市2套餐，預售票秒殺關注度高。

威秀造型杯 35公分朱蒂尼克可背著走

威秀影城「動物方城市2」電影周邊開賣！讓大小朋友都期待的「動物方城市2」

這次的威秀影城「動物方城市2」周邊中最吸睛的是「大型角色造型飲料杯」，共有朱蒂與尼克兩款，還原本次點影的全新造型，立體細節十分講究，飲料杯還貼心附上實用背帶，無論是看電影或外出遊玩都能背著走，瞬間成為全場焦點。這款造型杯飲料將搭配499元 電影C套餐於11/26 上市，款式隨機，粉絲們要準時搶購。



▲威秀獨家大型造型飲料杯，35公分朱蒂尼克可背著走。

威秀零錢包手機支架 多角色實用小物必收

此外，這次威秀影城也堆出多用途的周邊小物，其中「角色零錢包」採用柔軟長毛絨材質，搭配電繡細節與撞色掛繩，具備零錢與票卡收納功能。共推出朱蒂、尼克、洪金豹與樹懶快俠四款角色，萌度破表。另一款「絨毛造型手機支架」則完整還原六款角色特色，磁吸式設計可360度自由調整角度。



▲絨毛零錢包與手機支架，多款角色實用小物必收藏。

威秀電影套餐 11月12日起分波段開賣

威秀影城的獨家電影套餐從11月開始分波段開賣，第一波11/12上市的459元電影A套餐內含中份爆米花、大杯飲料兩杯，搭配角色造型手機支架一個。11/21上市的479元電影B套餐則搭配角色造型零錢包一個。最後是11/26上市的499元電影C套餐，搭配大型角色造型飲料杯一個。所有套餐皆不含電影票，商品款式隨機，粉絲準時衝威秀影城買起來。



▲威秀電影限定套餐分波段開賣，滿足粉絲收藏周邊需求。











威秀影城動物方城市2 電影套餐販售資訊

《動物方城市2》電影A套餐

上市日期：11/12上市

售價：$459(售價不含電影票）

套餐內容：1份中份爆米花+2杯大杯飲料+1個電影角色造型手機支架(共6款,款式隨機)





《動物方城市2》電影B套餐

上市日期：11/21上市

售價：$479 (售價不含電影票）

套餐內容：1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1個電影角色造型零錢包(共4款,款式隨機)





《動物方城市2》電影C套餐

上市日期：11/26上市

售價：$499 (售價不含電影票）

套餐內容：1份中份爆米花＋1杯大杯飲料＋1杯電影角色造型杯飲料(共2款,款式隨機)

可愛周邊小物 粉絲買到剁手

