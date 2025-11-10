藏壽司哆啦A夢扭蛋！哆啦A夢壽司吊飾抽起來，吃壽司加碼送哆啦A夢周邊。

藏壽司哆啦A夢扭蛋！這次日本人氣「哆啦A夢」首次在藏壽司登場，在11/14起推出多達13款獨家壽司造型扭蛋，超可愛角色哆啦A夢和哆啦美療癒的模樣與壽司元素結合，推出「公仔吊飾、磁鐵書籤、胸章」等扭蛋周邊，此外，藏壽司同步推出哆啦A夢聯名「造型貼紙」和「murmur輕簡旅袋」等好禮，完成指定任務或消費滿額就有機會帶回家。



▲藏壽司哆啦A夢聯名，11/14起推出13款造型扭蛋與聯名周邊。



▲藏壽司扭蛋結合壽司元素，有公仔吊飾、磁鐵書籤等。





藏壽司扭蛋 哆啦A夢化身壽司造型超逗趣

藏壽司這次推出的13款壽司造型扭蛋，將哆啦A夢和妹妹哆啦美結合壽司元素，其中推出5款「公仔吊飾」，看到哆啦A夢變成壽司、蓋著鮪魚片或金黃玉子燒，還有哆啦美版的玉米沙拉軍艦，不論壽司控、哆啦鐵粉都要入手。此外同步推出4款「磁鐵書籤」、4款「胸章」，還結合人氣甜點鯛魚燒、豆皮壽司等造型，讓粉絲吃壽司抽起來。



▲藏壽司扭蛋結合壽司元素，有公仔吊飾、磁鐵書籤等。

藏壽司五家店舖 哆啦A夢主題佈置必拍

除了豐富的扭蛋，藏壽司這次更把哆啦A夢直接搬進店裡，特別在「板橋遠科店、基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店、高雄岡山店」共五家店鋪，從門貼、等候區到櫃檯區，全都換上哆啦A夢限定佈置。11/14 起，只要在這些主題店舖找到哆啦A夢佈置並拍下合照完成指定步驟，就有機會把超可愛的哆啦A夢聯名「murmur輕簡旅袋」帶回家。



▲藏壽司五家店舖換上佈置，粉絲打卡有機會抽旅袋。





藏壽司貼紙 滿額600元贈送造型貼紙

藏壽司再加碼，推出哆啦A夢限店滿額贈活動，只要至全台 13間指定店舖消費滿600元，並追蹤藏壽司官方 Facebook，即可獲得哆啦A夢「造型貼紙」一張。這款造型貼紙共有 4款，總共限量 13,000個，讓粉絲們11/14起就約吃藏壽司，一起抽扭蛋、拿周邊。



▲藏壽司消費滿600元，贈送4款哆啦A夢限量造型貼紙。

▲哆啦A夢與哆啦美化身壽司，療癒公仔吊飾必收藏。

藏壽司哆啦A夢扭蛋資訊

活動期間：2025/11/14起





藏壽司哆啦A夢打卡禮活動

活動期間：2025 年 11 月 14 日（五）至 2025 年 12 月 19 日（五）

活動門市：板橋遠科店、基隆中正信三店、台北館前店、台中惠文路店、高雄岡山店

活動方式：

於藏壽司官方 Facebook、藏壽司官方 Instagram，完成指定拍照、打卡任務，即可抽murmur 輕簡旅袋｜哆啦A夢（鈴鐺款）或murmur 輕簡旅袋｜哆啦A夢(哆啦A夢款)。





藏壽司哆啦A夢滿額贈活動

活動期間：2025 年 11 月 14 日（五）至 送完為止

活動門市：

北部：松江南京、板橋遠科、桃園遠百、八德興豐路、林口三井Outlet店

中部：台中惠文、台中大遠百、台中港三井Outlet店、台中三井Lalaport店

南部：嘉義耐斯、台南FOCUS、漢神本館、高雄岡山



活動方式：

憑當日單筆消費發票金額滿 600 元，並追蹤藏壽司官方FB帳號，即可至櫃台兌換「造型貼紙」乙張

更多可愛IP聯名話題

推薦閱讀：柯南咖啡廳快閃東區！柯南執事咖啡廳送周邊，柯南聯名餐、限定周邊一次拍。

推薦閱讀：Kitty周邊必收！AIR SPACE三麗鷗聯名滿額贈，Kitty超市購物袋 大臉抱枕必收。

推薦閱讀：貓貓吸管套必收！COMEBUY聯名and ST TAIWAN，買小葉紅茶送餃貓吸管套。