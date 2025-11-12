迪士尼家具快閃店！松菸誠品米奇台燈 唐老鴨椅凳必買，滿額抽香港迪士尼。

迪士尼聯名家具快閃店！至1/3在松菸誠品展出米奇椅凳、米奇台燈等迪士尼角色造型家具，鐵粉們必拍。
米奇椅凳、米奇小台燈超欠收！國際潮流家居品牌SUNDAY HOME攜手迪士尼，即日起在台北松菸誠品生活推出快閃店，以米奇、米妮、唐老鴨、巴斯光年等人氣角色，推出多款限量迪士尼家居設計，從燈具、抱枕、收納凳到裝飾小物都有，還能買回家收藏，消費滿額再抽香港來回機票、香港迪士尼樂園門票、萬元迪士尼家具，展期至2026年1月3日，迪士尼迷衝信義區松菸誠品生活打卡、爆買一波。
活動期間：即日起~2026.01.03
活動地點：松菸誠品生活1F正門入口處（台北市信義區菸廠路88號）
SUNDAY HOME快閃展 限時活動資訊
1、滿額送你飛香港
活動內容：消費滿3,500元，即可參加抽獎有機會獲得「香港來回機票乙張+香港迪士尼樂園門票乙張」，共抽出兩位幸運得主。
活動時間：即日起– 2026.01.03 (11:00 – 22:00)
2、滿額抽獎送聯名家具
活動內容：消費滿5,000元即可參加抽獎有機會帶回價值35,000元聯名家具乙組。
活動時間：即日起 - 2026.01.03(11:00 - 22:00)
活動參與方式： 追蹤SUNDAY HOME LINE官方帳號、INSTAGRAM，並在IG打卡標記 @trendcatch1101 、在訂選貼文留言。(請保留實體發票或拍照留存，憑發票兌獎)
近期必逛台北IP展覽不能錯過
推薦閱讀：Hello Kitty展搶先看！海外首站Hello Kitty展7大打卡點，入場免費送特典。
推薦閱讀：航海王25週年特展 蛋頭島、和之國篇章重現！限量3000組公仔套票，粉絲必搶。
推薦閱讀：咒術迴戰展台北站！松菸咒術迴戰展乙骨學生證票開搶，五條悟等身還原必拍。
推薦閱讀：東京卍復仇者展來台！東京卍復仇者體驗展亮點，台北高雄場地點 時間搶先看。