迪士尼家具快閃店！松菸誠品米奇台燈 唐老鴨椅凳必買，滿額抽香港迪士尼。

tiger Walker 玩樂季迪士尼松菸誠品快閃店展覽
2025-11-12 17:50文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

迪士尼聯名家具快閃店！至1/3在松菸誠品展出米奇椅凳、米奇台燈等迪士尼角色造型家具，鐵粉們必拍。

米奇椅凳、米奇小台燈超欠收！國際潮流家居品牌SUNDAY HOME攜手迪士尼，即日起在台北松菸誠品生活推出快閃店，以米奇、米妮、唐老鴨、巴斯光年等人氣角色，推出多款限量迪士尼家居設計，從燈具、抱枕、收納凳到裝飾小物都有，還能買回家收藏，消費滿額再抽香港來回機票、香港迪士尼樂園門票、萬元迪士尼家具，展期至2026年1月3日，迪士尼迷衝信義區松菸誠品生活打卡、爆買一波。

▲SUNDAY HOME × 迪士尼聯名快閃店！米奇小台燈、收納凳必收家具在松菸誠品生活1樓。(攝影：鄭亦庭)
松菸誠品生活迪士尼聯名米奇唐老鴨椅凳家具

松菸誠品生活SUNDAY HOME迪士尼台北站是繼香港、曼谷的第三站，以多位迪士尼經典角色為主題，展出實用收藏價值兼具的迪士尼設計家飾，現場有超可愛的米奇與唐老鴨小矮凳，米奇、巴斯光年造型手台燈、抱抱龍收納凳、唐老鴨膠捲抱枕等限量款家具，本次快閃店主打的米奇手抱枕、米奇爪爪杯套組，自己當擺設收藏、送禮都很吸睛。
▲信義區米奇快閃展！松菸誠品迪士尼米奇小台燈、米奇椅凳等聯名家具一次登場。(攝影：鄭亦庭)
松菸誠品生活快閃店滿額抽香港來回機票

本次SUNDAY HOME配合快閃店，推出限時促銷活動，只要消費滿3,500元，就有機會抽中香港來回機票與香港迪士尼門票，而滿5,000元則可以抽價值35,000元的聯名傢俱，活動期間也將每週推出限定新品，展出時間一路到明年1/3，迪士尼鐵粉快趁這次來松菸誠品生活打卡朝聖。
▲台北松菸誠品迪士尼家居快閃店！滿額抽香港迪士尼門票加來回機票。(攝影：鄭亦庭)
SUNDAY HOME迪士尼快閃展

活動期間：即日起~2026.01.03
活動地點：松菸誠品生活1F正門入口處（台北市信義區菸廠路88號）


SUNDAY HOME快閃展 限時活動資訊

1、滿額送你飛香港

活動內容：消費滿3,500元，即可參加抽獎有機會獲得「香港來回機票乙張+香港迪士尼樂園門票乙張」，共抽出兩位幸運得主。
活動時間：即日起– 2026.01.03 (11:00 – 22:00) 


2、滿額抽獎送聯名家具

活動內容：消費滿5,000元即可參加抽獎有機會帶回價值35,000元聯名家具乙組。
活動時間：即日起 - 2026.01.03(11:00 - 22:00)
活動參與方式： 追蹤SUNDAY HOME LINE官方帳號、INSTAGRAM，並在IG打卡標記 @trendcatch1101 、在訂選貼文留言。(請保留實體發票或拍照留存，憑發票兌獎) 

近期必逛台北IP展覽不能錯過

更多 SUNDAY HOME × 迪士尼聯名快閃店 照片：

▲松菸誠品迪士尼聯名快閃店！鐵粉必收米奇爪爪杯套組。(攝影：鄭亦庭)

▲SUNDAY HOME × 迪士尼聯名快閃店！唐老鴨台燈、唐老鴨公仔。(攝影：鄭亦庭)
▲松菸誠品SUNDAY HOME × 迪士尼聯名快閃店。(攝影：鄭亦庭)
▲迪士尼家居快閃店松菸誠品生活！迪士尼聯名家具、公仔一次看。(攝影：鄭亦庭)
愛麗絲沈浸式展覽！台北愛麗絲展12大沈浸式展區，白兔屋、紅心宮殿神還原。
編輯 鄭亦庭
