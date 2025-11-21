> 美食 > 台北西門咖波屋！貓貓蟲咖波3層樓專賣店，打卡點阿嬤家的廁所 咖波的房間必衝。

2025-11-21 10:00文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹

超夯IP「貓貓蟲咖波」3層樓文創專賣店「咖波屋」插旗西門町，3大打卡點、限定周邊亮點必看！
超人氣 IP「貓貓蟲咖波」專屬文創品牌店「咖波屋」，在11/21正式插旗西門町，獨棟三層樓空間讓粉絲們不只逛周邊小物、搶買台北店限定新品，還有超萌打卡點必拍，無論是復古「阿嬤家的廁所」、集結夢幻小物收藏的「咖波的房間，都讓粉絲走進咖波的想像世界。
▲咖波屋首家分店11/21開幕，正式插旗臺北西門町。（攝影：張人尹）
▲咖波屋西門店打造多元沉浸式空間，三層樓都有打卡區。
咖波屋西門店 三層樓打造百變風格

咖波官方專賣店「咖波屋」首次進軍台北，西門店延續咖波搞怪、療癒、百變的風格，在三層空間中帶來驚喜不斷。一樓除了門面超大咖波招牌之外，在店內也有設置巨型咖波公仔、牆上掛著狗狗畫作，打造充滿現代藝術氣息，是專為西門店打造的設計。在商品展架周圍，也有百變型態的咖波，處處是巧思。

▲咖波屋西門店一樓巨型公仔，專為台北店設計。（攝影：張人尹）
咖波屋西門店裝潢 復古廁所與收藏空間

咖波屋二樓特別呼應萬華懷舊氛圍，裝飾成「阿嬤家的廁所」主題拍照區，以磁磚、浴缸、窗花玻璃等復古元素，打造專數的情境空間。三樓則結合全新鏡面裝置，並且打造「咖波的房間」佈景，呈現咖波的日常世界，還有許多讓粉絲熟悉的經典周邊小物，讓人打卡拍不停。

▲咖波屋二樓有阿嬤家的廁所主題區，只能拍、不能使用。（攝影：張人尹）
咖波屋新品 票卡夾與萌系吊飾必買

咖波屋西門店以「咖波懶洋洋的日常」為主題，推出限定套色明信片及系列商品，包括適合通勤使用的票卡夾、日常實用的雙層玻璃杯，以及舒適易穿搭的服飾系列。玩偶抱枕也有全新造型，除了小尺寸的「頭上長香菇」絨毛娃娃，還有裝扮成肉肉的「小肉咖」玩偶，粉絲通通抱回家。

▲咖波屋西門店推限定票卡夾與雙層玻璃杯，新品搶先入手。（攝影：張人尹）
▲咖波屋新品必買，圓滾滾玩偶太可愛。（攝影：張人尹）
咖波屋西門店開幕優惠 熱炒杯限量送

特別的是，這次配合咖波屋西門店，同步推出優惠活動。活動期間，粉絲追蹤任一咖波屋官方IG帳號，即可獲得「懶洋洋日常明信片」一張。單筆消費滿 1,500元，再加贈限量的「熱炒杯」一個，數量有限，送完為止。咖波鐵粉趁開幕期間，準時揪團衝西門町朝聖。

▲咖波屋限定套色印章明信片，自己動手蓋。（攝影：張人尹）
▲咖波屋開幕優惠，單筆滿1,500元送熱炒杯。（攝影：張人尹）
咖波屋西門店營業資訊

地址：台北市萬華區峨眉街68號
營業時間：每日 11:00~22:00

咖波屋西門店開幕優惠活動

1、追蹤任一「咖波屋」、「貓貓蟲咖波廣播站」或「貓貓蟲咖波」官方IG帳號，即可獲得「懶洋洋日常明信片」乙張。
2、單筆消費滿 NT$1,500，加贈限量「熱炒杯」乙個（數量有限、送完為止）。



看更多咖波屋必買必拍：

▲咖波屋展架間，滿滿咖波巧思。（攝影：張人尹）
▲咖波屋新品，咖波頭上長香菇。（攝影：張人尹）
▲咖波屋西門店滿滿可愛亮點，會心一笑。（攝影：張人尹）
▲咖波屋鏡面設置，好拍好打卡。（攝影：張人尹）
▲咖波的房間裡，咖波正在打電動。（攝影：張人尹）
