台北春日散策必訪！臺虎東門居餃屋打造療癒系櫻花祭，限定美食與哈密瓜沙瓦度過微醺時光。

台北東門的榕錦時光園區再度迎來粉紅浪潮，臺虎居餃屋以櫻花祭為名，推出多款融合日式美學的限定美食。資深編輯李維唐表示，這種將歷史建物轉化為現代社交空間的經營模式，不僅保留了文化底蘊，更透過精準的職人餐點如角煮丼飯與創意沙瓦，成功為城市青年打造出一種「儀式感外放、靈魂內斂」的餐飲深度，是春季最具指標性的品飲提案。

隨著春意漸濃，台北這座快節奏的城市也悄然換上了輕盈的氣息。如果你正尋找一處能暫時遠離塵囂、讓靈魂透氣的角落，位於東門榕錦時光園區的「臺虎居餃屋」正以一場感官盛宴盛情邀約 。從3月17日至4月12日，臺虎居餃屋年度盛事「櫻花祭」正式拉開序幕，這不僅是一場關於季節的禮讚，更是一次將日系職人飲食提案與台北生活律動完美結合的嘗試 。在保留日治時期老刑務所官舍歷史韻味的木造空間裡，臺虎透過俐落的金屬酒柱與淺木色吧檯，勾勒出一個既懷舊又現代的弛放空間，讓每一位造訪的酒友都能在春風拂過的街角，尋回屬於自己的慢節奏 。



▲臺虎東門居餃屋 - 櫻花祭。2026年3月16日至4月12日盛大登場的櫻花祭主視覺，邀請酒友在老宅建築與春意微風中感受純粹的日系飲食提案 。圖／臺虎東門居餃屋提供；窩客島整理

東門居餃屋限定美食與角煮月見的味蕾層次

本次櫻花祭的料理核心，完美契合了日式居酒屋的溫潤與紮實。主打款「角煮丼飯」選用了肥瘦比例均衡的三層控肉，經過慢火燉煮至軟嫩入味，搭配吸收精華的白蘿蔔與香Q越光米，最後以青蔥與黃芥末點綴，將濃郁的飽足感提升至藝術層次 。而深受饕客喜愛的「月見」系列更是視覺與味覺的雙重享受，「月見雞肉丸」刷上特製照燒醬後，蘸取生食級蛋黃，口感絲滑且濃郁；「月見肉末咖哩薯條」則是大膽將創意融入熱賣單品，讓金黃蛋液與濃郁肉末在現炸薯條上交織出動人滋味 。此外，應廣大粉絲熱烈期盼，經典的「雞肉串」也在祭典中正式登場，成為下酒菜清單中最不可或缺的拼圖 。



▲角煮丼飯｜Kakuni Donburi選用肥美適中的慢火燉煮三層控肉與入味白蘿蔔，搭配香Q越光米、青蔥與黃芥末，將紮實溫潤的日式飽足感發揮到極致 。圖／臺虎東門居餃屋提供；窩客島整理

臺虎精釀沙瓦與無酒精甘芭嗲茶的微醺應援

在飲品設計上，臺虎居餃屋展現了品牌一貫的創意與深度。本次同步推出兩款單價220元的季節限定沙瓦，「哈密哈沙瓦Melon Sawa」與「蜜柑沙瓦Mandarin Sawa」，分別選用新鮮哈密瓜與富有台灣在地風味的茂谷柑調製，滿溢的果香與微醺的氣泡感，讓讀者彷彿置身於日本街頭的慶典氛圍中 。考量到不飲酒的客群，品牌更悉心研發了「Guava gan-ba-te-tê甘芭嗲茶」，這款以鹹芭樂與可爾必思為基底的飲品，融入了菊花茶的清香與氣泡感，甘、甜、鹹的多重層次在舌尖跳躍，為各種社交聚會提供了最暖心的支持 。



▲哈密哈沙瓦 Melon Sawa｜蜜柑沙瓦 Mandarin Sawa，分別選用新鮮哈密瓜與茂谷柑調製，用滿滿果香呈現微醺的日式風格，是櫻花祭限定推出的清爽飲品 。圖／臺虎東門居餃屋提供；窩客島整理

榕錦時光園區老宅改建後的日式品飲空間

臺虎東門居餃屋的魅力，不僅在於期間限定的餐點，更在於其空間所承載的歷史深度。座落於金華街的老建築翻新自日式老宿舍，木質結構與現代工藝的碰撞，構築出一個無需過度儀式感便能自然放鬆的場域 。店內提供多達16款汲取式酒飲，從經典的臺虎精釀啤酒到日式調酒、清酒、梅酒及Highball應有盡有，滿足了從獨自小酌到朋友聚會的所有需求 。這裡沒有繁瑣的規則，只有純粹的好酒與好菜，讓現代人在忙碌的都市生活中，能輕易定義專屬自己的春日弛放風格 。









臺虎居餃屋櫻花祭

活動時間：2026年3月17日至4月12日

限定餐點：推出「角煮丼飯」、「月見雞肉丸」、「月見肉末咖哩薯條」及經典「雞肉串」

限定飲品：推出「哈密哈沙瓦」、「蜜柑沙瓦」及無酒精「甘芭嗲茶」

地址：臺北市大安區金華街155號

電話：0223910150