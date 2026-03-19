六扇門又升級！190元三蟹叻沙粉絲煲就超佛，旗艦店DIY豆花吃到飽。

六扇門推出三蟹叻沙粉絲煲只要190元！台中沙鹿旗艦店百坪豪華自助吧，限時開吃。編輯 鄭雅之說：190元就能爽吃三隻螃蟹，小資族真的要衝！

平價個人小火鍋霸主六扇門再度出招！一直是小資族大推的平價小火鍋「六扇門」，這次重磅推出極具話題性的「三蟹叻沙粉絲煲」。新品打破百元鍋物的想像，主打只要190元就能一次品嚐到3隻螃蟹的鮮美。特別將南洋叻沙與濃郁蟹膏融合，打造出充滿異國風情的深邃湯頭。無論是喜愛海鮮的吃貨，還是追求高CP值的學生族群，都能在這次的新品中感受到品牌誠意十足的味蕾驚喜，勢必將在全台掀起一波南洋火鍋熱潮。此外，也將在沙鹿推出百坪新開店，自助吧再升級，不僅新增打拋豬、泡麵牆任人吃到飽之外，更有豆花吧滿足大家的甜點胃。



▲190元爽嗑三隻螃蟹，六扇門南洋叻沙火鍋強勢開吃。

▲六扇門三蟹叻沙粉絲煲個人小火鍋，三隻螃蟹澎湃入鍋。





靈魂叻沙湯頭與3隻螃蟹的極致海味

這鍋新品的精髓在於那口令人回味無窮的南洋湯底，編輯實測發現，這款湯頭選用香醇椰漿為基底，並揉合多種南洋辛香料熬製，呈現出微辣且帶有滑順奶香的層次感。最吸睛的莫過於鍋中整齊排列的3隻螃蟹，隨著溫度升高，蟹膏與海鮮精華緩緩融入湯中，讓原本就濃郁的叻沙更添幾分鮮甜。搭配最能吸附湯汁的Ｑ彈粉絲一起入口，每一根麵條都裹滿了螃蟹的鮮香，那種在舌尖炸開的濃郁滋味，簡直是白飯殺手等級的美味。



▲三蟹叻沙粉絲煲爆量蟹膏，濃郁海鮮精華融入叻沙湯底。





台中沙鹿旗艦店百坪空間與現切肉品升級

除了全台開賣的新口味，台中海線的朋友們更有福了。全新改裝後的沙鹿店佔地超過百坪，不僅整體裝潢風格全面進化，用餐空間也更顯寬敞大氣。店內特別強調肉品品質的提升，主打高品質的現切肉，針對無肉不歡的族群，更推出肉量增量3倍的大胃王套餐，保證吃到撐。若是今天想走清爽路線，店家也貼心提供純菜盤選項，讓火鍋控能將加工火鍋料更換為滿滿一盤的新鮮時蔬，從小細節就能看見品牌對於多元飲食需求的用心。



▲六扇門台中沙鹿旗艦店門面，百坪空間寬敞舒適。





豪華自助吧與隱藏版泡麵牆讓飽足感翻倍

六扇門最引以為傲的自助吧在沙鹿店迎來華麗變身，全新規劃的熟食區包含超下飯的打拋豬與麻婆豆腐，還有清爽的涼麵與沙拉吧供人挑選。最讓人驚喜的是店內出現了一整面繽紛的泡麵牆，多款經典麵食任君挑選。甜點部分更是不馬虎，除了必備的霜淇淋外，更特別規劃了古早味豆花吧，火鍋控可以自行添加配料，DIY出一碗最愛的午茶點心。這種「百元價格、精緻享受」的策略，確實讓小火鍋的用餐體驗提升到了全新境界。



▲六扇門沙鹿店全新升級沙拉吧，涼麵與多樣鮮蔬無限供應。

▲六扇門DIY豆花吧，自選紅豆與花生粉打造古早味甜點。

六扇門新品「三蟹叻沙粉絲煲」

建議售價： 190元（全台門市販售、不含外送平台）

開賣日期： 2026年3月18日





六扇門 沙鹿北勢東店旗艦店

地址：台中市沙鹿區北勢東路430號

營業時間： 11:00至23:00（21:30後僅提供外帶）

門市亮點： 百坪空間、高品質現切肉、3倍肉量大胃王套餐、純菜盤選項

自助吧亮點： 打拋豬、麻婆豆腐、涼麵、泡麵牆、DIY豆花吧、多款飲品與冰淇淋





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六扇門 沙鹿北勢東店旗艦店更多照片

▲六扇門沙鹿店限定隱藏版泡麵牆，多款經典麵食任你挑選。

▲六扇門豪華自助吧飲品區，蜜香豆奶與各式冷熱飲喝到飽。