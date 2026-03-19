三創小物市集免費逛！迷你食物市集超萌貓咪麵包最低40元帶走，展出至3/23快揪人衝三創爆買一波。

三創小物市集免費逛！三創生活園區即日起在1樓展出超療癒的《小物市集・野餐趣》，現場一次集結迷你甜點、迷你麵包到迷你傢俱擺設等多種精緻袖珍小物，不僅能現場挑選縮小版物，更特別展出大型袖珍藝術作品，此外，市集還有手作材料包，喜歡DIY的粉絲能直接帶回家，超療癒迷你小物市集免門票展出至3/23，近期就來三創免費逛逛。



▲三創迷你食物市集！免費逛小物市集迷你食物任你選，40元收超萌貓咪麵包。(攝影：鄭亦庭)



▲三創小物市集現場販售多款迷你甜點、傢俱擺設，更展出大型袖珍作品。(攝影：鄭亦庭)





三創袖珍小物市集免費入場

三創袖珍小物市集現場集結了各種風格的迷你物件，整排擺滿各式各樣的甜點、麵包、飲料瓶、糖果等，也有聖誕擺飾、多肉植物小盆栽，超療癒的動物造型甜點可以看到吐司上有柴犬、貓咪模樣，還有兔子造型麵包、小熊甜甜圈等，連吐司袋也超逼真，每款造型都超可愛，讓人忍不住全都想帶回家。



▲三創袖珍小物市集！集結多款飲料瓶、甜點、傢俱、動物造型麵包等，每款造型都超逼真。(攝影：鄭亦庭)





袖珍小物市集任選8個200元

想要把三創《小物市集・野餐趣》中的小物帶回家，需要以鑷子細心夾取挑選，現場有40元小物區，任選8個只要200元，平均單件不到30元就能帶回家，非常推薦大家可以先挑選迷你托盤、小餐盤，再到迷你甜點區挑選超可愛的貓咪麵包、柴犬吐司，組出一整套下午茶、野餐甜點，擺在辦公桌、家裡超療癒。



▲三創小物市集！40元小物任選區購買8間只要200元，可以自己選出一組下午茶組。(攝影：鄭亦庭)





大型袖珍作品展出

除了可以帶回家的迷你物件，三創小物市集更精心安排了大型袖珍藝術作品，現場展出超夢幻的玻璃植物園、充滿懷舊氛圍的復古房子，以及細節驚人的可麗餅甜點店、日式大阪燒店場景，無論是店面招牌、桌椅質感還是食材超還原，此外，現場同步帶來了小熊媽媽、串珠等多項文創手作商品，販售各種小木屋、袖珍小屋等DIY材料包，大家可以自己回家DIY組裝。



▲三創小物市集不同展出大型袖珍作品，大型復古屋、玻璃植物園一次看到。(攝影：鄭亦庭)



▲現場也能購買DI材料包，帶回家自己組裝出精緻的袖珍屋。(攝影：鄭亦庭)





小物市集・野餐趣

地點：三創生活園區1F 十二立方(臺北市中正區市民大道三段2號)

活動期間：即日起-3/23

來三創市集，順路逛華山展覽

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▲三創迷你食物市集！免費逛小物市集迷你食物任你選，40元收超萌貓咪麵包。(攝影：鄭亦庭)

