三麗鷗鐵粉早起吃早餐！弘爺漢堡不僅要用美味早餐撫慰早起開工、上學的大家，再度攜手日本三麗鷗推出獨家聯名加價購活動，以酷企鵝、大耳狗喜拿、布丁狗為主角，推出5大系列、11款周邊商品，只要來店吃早餐滿100元就能加價購，把超萌大耳狗抱枕、布丁狗購物袋、酷企鵝隨行杯等帶回家。







睽違三年再度合作的弘爺漢堡×三麗鷗，將於5/15至7/15期間限定，指定門市還改裝成主題店，大型輸出的布丁狗、大耳狗和酷企鵝壁貼陪鐵粉一起吃早餐。活動官網中除了曝光5個系列實用周邊商品，也透露將有12種Sanrio設計獨家包材，讓早餐店奶茶、蛋餅盒、漢堡紙全都有酷企鵝、大耳狗喜拿、布丁狗可愛模樣，讓人拭目以待。







弘爺漢堡×三麗鷗聯名周邊，將分為5/15、6/1兩波開賣，只要來店消費滿100元即可用加價購把獨家商品帶回家。首波有造型可收納的購物袋，附有扣環方便掛在包包上外出。以及超大加厚好抱的造型抱枕，皆有酷企鵝、大耳狗喜拿、布丁狗三款不同設計，滿足不同粉絲的愛。





弘爺漢堡×三麗鷗聯名活動

活動日期：2024/05/15~2024/07/15

活動辦法：凡來店消費滿100元，即可加價購一件三麗鷗家族限量商品，數量有限,售完為止。



聯名品項

05/15開賣

1、Sanrio購物袋(酷企鵝、布丁狗、大耳狗喜拿三款) $199加購任一款。

2、Sanrio造型抱枕(酷企鵝、布丁狗、大耳狗喜拿三款) $399加購任一款。



6/01開賣

1、Sanrio隨行杯(酷企鵝、布丁狗、大耳狗喜拿三款)$299加購任一款。

2、Sanrio旅行收納包組 $359加購一組。

3、Sanrio購物車 $739加購一個。

