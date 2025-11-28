豐原超人氣伴手禮推薦｜旺來八頂街門市 ｜台中豐原車站旁｜頂街派出所免費奉茶和點心｜全台首創8字鳳梨酥｜...

走！一起到派出所吃鳳梨酥！吃一塊旺來八，讓你旺來好運發。別懷疑，全台首創8字鳳梨酥就位在頂街派出所，地點就在台中豐原車站旁，光外觀就超美的，挑高二層樓為日式歷史建築，裡面有販售各種伴手禮，除全台首創8字鳳梨酥，還有南非國寶茶、黃金曼巴咖啡等，也有提供試吃試喝，喜歡再買，二樓則提供舒適座位區及奉茶，可以在裡面品嚐美食隔外有氣氛，讓人感受到濃濃的人情味，成為台中最佳伴手禮。
旺來八頂街門市二樓座位區擁有大面積窗戶，採光明亮，提供非常舒適用餐環境。
光外觀就超好拍的，前身為日治時期少見的二層樓式警察官吏派出所。
全台首創8字鳳梨酥，鳳梨在台語中有「旺來」的發音，「旺來」象徵好運，「八」代表發財等雙重祝福，是台中送禮最佳選擇。
店家非常大方提供試吃，今日品嚐有酸甜青梅酥、黃金鳳梨酥，一份看似簡單，卻不簡單的鳳梨酥。
二樓有提供免費品茗奉茶座位區，每人限時20分鐘。
一杯溫暖茶香，一口酸甜8字鳳梨酥，讓人感受到台灣滿滿的人情味。
8字鳳梨酥小巧玲瓏，一口咬下大小剛好，酥脆餅皮，口感紮實，吃得到鳳梨果香，小小一顆，看似簡單，卻是用心堆疊的味道。
好喜歡這裡座位區，四周採光極好，讓人很放鬆，超Chill的氛圍。
門口設有網美打卡鏡，可與門巿建築合影。
旁邊就是台中豐原車站
台中免費觀光工廠｜台灣味噌釀造文化館｜喝一碗暖暖的味噌湯｜味榮柑仔店｜全台第一家味噌觀光工廠
周邊美食：台中后里第一巿場炸粿生、正后里墩仔腳肉丸
旺來八頂街門市：台中市豐原區中正路5號；營業時間；10:00-20:00；門市電話：(04)2515-5788
