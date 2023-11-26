北車新光站前店寶可夢耶誕樹！北車商圈最高、最大、最可愛的「寶可夢耶誕樹」在新光三越站前店正式登場，為了與周年慶主題呼應，特別打造「寶可夢的耶誕樂園」耶誕節主題活動，除了有10公尺高的寶可夢耶誕樹之外，12月加碼舉辦2場寶可夢見面會，粉絲們一定要準時衝、準時打卡。
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新光三越站前店本次耶誕節，特別以「寶可夢的耶誕樂園」作為主題，在新光摩天廣場打造10公尺高的寶可夢耶誕樹，樹上有超萌角色「皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜」等角色造型小燈，樹頂則是精靈球造型，讓粉絲們走過路過都要打卡合照。
除此之外，新光三越站前店加碼推出2場「寶可夢見面會」活動，由皮卡丘領軍帶著夥伴新葉喵、呆火鱷、潤水鴨，在12/09、12/17下午14:30及16:30時段，於一樓東側門登場，粉絲們只要憑著當天不限金額發票，就能與寶可夢們一起合照。
▲圖片來源：「新光三越 站前店」官方粉絲團
新光三越站前店 寶可夢的耶誕樂園
活動期間：2023/11/17-2024/1/2
新光三越站前店 寶可夢見面會
活動日期：12/09(六)、12/17(日)，14:30 16:30
活動方式：憑當日不限金額發票即可與寶可夢拍照
詳細活動規範及供應情形，依 新光三越站前店 官方公告為準。