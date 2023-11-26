為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 生活 > 北車寶可夢耶誕樹！新光三越站前店「寶可夢的耶誕樂園」10米寶可夢耶誕樹開拍，寶可夢見面會場次全攻略。

北車寶可夢耶誕樹！新光三越站前店「寶可夢的耶誕樂園」10米寶可夢耶誕樹開拍，寶可夢見面會場次全攻略。

2023-11-26 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：新光三越 站前店 人氣：1,324
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

北車新光站前店寶可夢耶誕樹！北車商圈最高、最大、最可愛的「寶可夢耶誕樹」在新光三越站前店正式登場，為了與周年慶主題呼應，特別打造「寶可夢的耶誕樂園」耶誕節主題活動，除了有10公尺高的寶可夢耶誕樹之外，12月加碼舉辦2場寶可夢見面會，粉絲們一定要準時衝、準時打卡。

推薦閱讀：COLD STONE蠟筆小新冰淇淋蛋糕！COLD STONE「蠟筆小新上學趣」冰淇淋蛋糕開賣，統一布丁冰淇淋新品7-11同步上市。
新光三越站前店 寶可夢的耶誕樂園 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

新光三越站前店本次耶誕節，特別以「寶可夢的耶誕樂園」作為主題，在新光摩天廣場打造10公尺高的寶可夢耶誕樹，樹上有超萌角色「皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜」等角色造型小燈，樹頂則是精靈球造型，讓粉絲們走過路過都要打卡合照。
新光三越站前店 寶可夢的耶誕樂園 寶可夢耶誕樹 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，新光三越站前店加碼推出2場「寶可夢見面會」活動，由皮卡丘領軍帶著夥伴新葉喵、呆火鱷、潤水鴨，在12/09、12/17下午14:30及16:30時段，於一樓東側門登場，粉絲們只要憑著當天不限金額發票，就能與寶可夢們一起合照。
新光三越站前店 寶可夢的耶誕樂園 寶可夢見面會 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
新光三越站前店 寶可夢的耶誕樂園 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲圖片來源：「新光三越 站前店」官方粉絲團

 

新光三越站前店 寶可夢的耶誕樂園

活動期間：2023/11/17-2024/1/2
 

新光三越站前店 寶可夢見面會

活動日期：12/09(六)、12/17(日)，14:30 16:30
活動方式：憑當日不限金額發票即可與寶可夢拍照

詳細活動規範及供應情形，依 新光三越站前店 官方公告為準。

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
相關議題

聖誕開跑嗨跨2024
#寶可夢
morechevron_right
文章關鍵字
寶可夢 耶誕樹 新光三越 耶誕 more
延伸閱讀

7-11聖誕節福袋搶先賣！7-ELEVEN聖誕福袋7大角色、23款全攻略，299元起入手史努比、Hello Kitty包包提袋周邊小物。

 編輯 張人尹

【窩畫家專欄】首爾追星實錄第二彈！窩畫家拇指拇指帶你潛入超人氣韓國男團Nu'est見面會現場

 拇指拇指

全台獨家「寶可夢耶誕樹」搶拍！新光三越獨家限定寶可夢耶誕樂園正式開拍，「6公尺高耶誕皮卡丘、寶可夢旋轉木馬耶誕樹」讓粉絲衝打卡。

 顏爾嫻

寶可夢大玩偶先收服！全家限定「寶可夢點數加價購」正式開跑，療癒系9款寶可夢玩偶、大型滑鼠墊通通都要收。

 顏爾嫻

爛爛鐵粉自己做周邊！特力屋X白爛貓「小時鐘收納盒」全新DIY材料包開賣，超萌白爛貓夜燈、白爛貓時鐘通通在家自己做。

 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

日本最大級體育用品中心Alpen優惠券(東京新宿・大阪NAMBA PARKS・福岡運河城店通用)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up