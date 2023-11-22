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COLD STONE蠟筆小新冰淇淋蛋糕！COLD STONE「蠟筆小新上學趣」冰淇淋蛋糕開賣，統一布丁冰淇淋新品7-11同步上市。

2023-11-22 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：590
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編輯 張人尹

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COLD STONE新品「蠟筆小新冰淇淋蛋糕」超可愛！美式冰淇淋COLD STONE本次針對年底聚餐、開趴話題，11/24起推出全新「蠟筆小新上學趣」冰淇淋蛋糕，超萌包裝、蛋糕造型擄獲大小粉絲的心。除此之外，在COLD STONE 7-ELEVEN複合店同步推出統一布丁冰淇淋，懷舊風格挑戰粉絲新歡。

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COLD STONE 蠟筆小新上學趣 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
COLD STONE 蠟筆小新上學趣 冰淇淋蛋糕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

COLD STONE冰淇淋蛋糕新品以「蠟筆小新上學趣」作為主題，蛋糕本體以童趣的粉色草莓冰淇淋、藍色棉花糖冰淇淋球設計，中間搭配可愛的蠟筆小新巧克力片，底層則是香奶冰淇淋拌入Oreo，擄獲大小朋友的口味。此外，在包裝上則使用貓咪校車、穿著制服的蠟筆小新與同學們作為設計，讓粉絲拍照打卡超可愛。
COLD STONE 蠟筆小新上學趣 冰淇淋蛋糕新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
COLD STONE 蠟筆小新上學趣 新品優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除了冰淇淋蛋糕之外，COLD STONE在7-ELEVEN複合店也同步推出「享吃布丁」冰淇淋新口味，使用一整顆統一布丁，搭配經典香奶冰淇淋作為基底，並且加上QQ小麻吉增添口感，還有升級吃法「布丁阿法淇朵」加入濃縮咖啡更解膩、更大人味，讓統一布丁冰淇淋再掀一波話題。
7-ELEVEN酷聖石複合店新品 布丁冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN酷聖石複合店新品 享吃布丁 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

COLD STONE冰淇淋蛋糕新品
蠟筆小新上學趣

販售期間：2023/11/24起
售價：1,680元(6吋)
優惠活動：2023/11/24-2024/01/01，活動期間持蠟筆小新相關物品（包含手機殼、吊飾、包包、衣服…）享「蠟筆小新上學趣」88折優惠。
 

COLD STONE 7-ELEVEN複合店新品

享吃布丁：3oz $89、2oz $59、享樂桶 $340 (不含脆餅)
布丁阿法淇朵：3oz $99

詳細活動規範及供應情形，依 COLD STONE 官方公告為準。
 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
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