COLD STONE新品「蠟筆小新冰淇淋蛋糕」超可愛！美式冰淇淋COLD STONE本次針對年底聚餐、開趴話題，11/24起推出全新「蠟筆小新上學趣」冰淇淋蛋糕，超萌包裝、蛋糕造型擄獲大小粉絲的心。除此之外，在COLD STONE 7-ELEVEN複合店同步推出統一布丁冰淇淋，懷舊風格挑戰粉絲新歡。



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COLD STONE冰淇淋蛋糕新品以「蠟筆小新上學趣」作為主題，蛋糕本體以童趣的粉色草莓冰淇淋、藍色棉花糖冰淇淋球設計，中間搭配可愛的蠟筆小新巧克力片，底層則是香奶冰淇淋拌入Oreo，擄獲大小朋友的口味。此外，在包裝上則使用貓咪校車、穿著制服的蠟筆小新與同學們作為設計，讓粉絲拍照打卡超可愛。







除了冰淇淋蛋糕之外，COLD STONE在7-ELEVEN複合店也同步推出「享吃布丁」冰淇淋新口味，使用一整顆統一布丁，搭配經典香奶冰淇淋作為基底，並且加上QQ小麻吉增添口感，還有升級吃法「布丁阿法淇朵」加入濃縮咖啡更解膩、更大人味，讓統一布丁冰淇淋再掀一波話題。





COLD STONE冰淇淋蛋糕新品

蠟筆小新上學趣

販售期間：2023/11/24起

售價：1,680元(6吋)

優惠活動：2023/11/24-2024/01/01，活動期間持蠟筆小新相關物品（包含手機殼、吊飾、包包、衣服…）享「蠟筆小新上學趣」88折優惠。



COLD STONE 7-ELEVEN複合店新品

享吃布丁：3oz $89、2oz $59、享樂桶 $340 (不含脆餅)

布丁阿法淇朵：3oz $99



詳細活動規範及供應情形，依 COLD STONE 官方公告為準。

