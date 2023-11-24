春上布丁蛋糕巧克力蛋糕杯！療癒甜點「春上布丁蛋糕」是甜點控下午茶清單之一，除了門市販售多種口味的蓬鬆布丁蛋糕之外，在7-ELEVEN也提供「春上蛋糕杯」讓甜點控24小時都能吃起來，這次推出冬季限定新口味「春上蛋糕杯-濃情重巧克力」甜點控、巧克力控專屬獨享杯。



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7-ELEVEN獨家販售的「春上蛋糕杯」獨享版蛋糕，特別堆出季節限定口味「濃情重巧克力」即日起開賣，其中使用巧克力布丁蛋糕作為基底，搭配絲滑的特調可可香緹內餡，並且在頂部搭配少許奶油、巧克力裝飾，打造秋冬專屬的濃厚、絲滑風味。







除此之外，7-ELEVEN甜點櫃也推出新品「昂舒巴黎榛果可可泡芙」，使用可可與榛果醬內餡、外層搭配巧克力脆皮外衣，模擬出金莎巧克力泡芙口感。同時還有韓國網美甜點「濟州島達克瓦茲-牛奶風味」，以及迷你版「巴斯克乳酪蛋糕」，在小七通通開吃。





7-ELEVEN 甜點新品

7-ELEVEN表示，在11/24-11/26連續三天加碼推出「黑色購物節」優惠，只要使用icash2.0、或icash pay支付，就可以享有「大杯思樂冰買一送一」全品項口味任選，無論是經典的可樂口味、還是回歸款綠精靈哈密瓜、果漾蘋果風味蘇打、粉紅葡萄泡泡，只要門市有提供就能喝買一送一。

上市日期：即日起上市

推薦品項：

春上蛋糕杯-濃情重巧克力：79元

昂舒巴黎榛果可可泡芙：59元

濟州島達克瓦茲-牛奶風味：65元

巴斯克乳酪蛋糕：55元



7-ELEVEN 黑色購物節思樂冰優惠

活動期間：2023/11/24-11/26

活動內容：使用指定支付icash2.0、icash pay，就可以享有「大杯思樂冰買一送一」全品項口味任選，供應口味依門市現場為主。